老景點也有新玩法！ 微解封後走高雄　跟著IG網美景點玩一天

跟著 CJ夫人愛度假 於 2020-12-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 興隆居、三鳳宮、果貿社區。 返鄉青年的熱潮，不只是青年進入地方產業工作，甚至旅行風格，也都注入了返鄉旅人的舊雨新知；那些老高雄人指標性的地景回憶又再次被翻了出來：蓮池潭、龍虎塔、果貿社區、三鳳宮、後驛商圈等，在網美拍照打卡風氣之前，賦予出了新玩法！一起來看看吧～

興隆居 | 1 小時

創立超過一甲子的興隆居，是許多老高雄大媽伯伯喜愛的傳統台式早餐店，招牌有湯包、燒餅、酥餅和蛋餅油條，據說從清晨四點開始營業就要排隊，我們也是趕時髦六點就到現場，果然排隊！但是店家人手多、動作快，店內桌數也多，一氣呵成倒也很順；我自己是喜歡他的蛋餅油條加辣醬，一吃就開胃，另外我覺得能夠聽到各種口音腔調的點餐聲音，實在是非常有趣。

三鳳宮 | 1 小時

供奉主神是中壇元帥（哪吒三太子），採中國北方宮廷式建築，距今已有300多年歷史，是全台灣最大的三太子廟，宮內最吸引旅人朝聖的還有數也數不完的紅燈籠，一顆顆燈籠隨風搖曳，無論由高處往下俯瞰貨抬頭仰望都有不一樣的祈福意念，而且三鳳宮在網路上紅到連我的日本朋友都指定要來夜拍燈籠，我今天也是白天晚上拍好拍滿！

果貿社區 | 1 小時

曾在香港電影看過香港樓房，密密麻麻的住戶大樓整齊相鄰，沒想到高雄也有一個這樣的大型社區；果貿社區是早年左營的一處集合式國民住宅群，共有13棟公寓大樓，多為海軍眷民入住，整齊街道，有自己的傳統市場、餐飲店、民生購物店、路樹和公園，生活自成一格，就好像一個超大家族住在一起一樣；但最特別的還是中心點的兩棟圓弧國宅，站在公園中心抬頭看，好像天空是圓形的，雖然觀光人潮不少，但是旅人都很有禮貌，靜靜拍照、散步，嬉鬧的也只有當地玩溜滑梯的小孩，因此住戶對旅人也蠻友善&歡迎，有個伯伯看我怎麼拍都不滿意，就跟我說他覺得哪邊拍起來會更圓，真是有人情味！

蓮池潭 | 1 小時

小時候來高雄都一定會到蓮池潭附近走走，現在可以騎著Youbike繞潭一圈，蓮池潭周圍有20幾座大小寺廟，亭台樓閣、巨大神像和磚瓦城牆，好似來到歷史課本中介紹的中國大湖，每座寺廟的雕像造景都很獨特，繞一圈就像身歷真實的神話故事一樣。

龍虎塔 | 1 小時

龍虎塔是一座潭畔的景觀塔，塔高七層樓，最特別的是以龍、虎兩口為入、出口，若想登上塔樓，需要先經過潭水池上的九曲橋步道，便會迎來龍虎之口，記得要龍口入，虎口出，這暗藏了趨吉避凶，大吉大利的寓意！隨著迴旋樓梯一階階邁上去，有種身體力行祈求平安吉祥的踏實感，兩座塔樓之頂都能瞭望遠方，視野很不錯，

第一家刀削麵 | 1 小時

來到左營，就不能錯過眷村美食！創立於民國60年的第一家刀削麵，供應牛肉麵、榨醬麵、酸辣麵和水餃，許多滷味小菜如花生、豆干、海帶芽等，也都很有眷村的香辣鹹香風味！不過我最懷念的還是刀削麵，畢竟太久沒吃過這麼粗厚且有嚼勁的刀削麵，在配上番茄熬煮的牛肉湯頭和牛肉塊，大碗120元實在可以天天吃！

後驛商圈 | 1 小時

後驛商圈就像台北的五分埔一樣，是逛街購衣的批發/零售商圈，不過最吸引人目光的還是每年入冬至隔年春天發起「驛起傘耀」策展，由2000多把不同色澤、塗彩雨傘高掛空中，亦有上千盞造型藤燈和水母燈相襯，布置而成的彩虹傘大道，傘海與藍天白雲或夜間霓虹燈撞出一股童趣活潑感；不過車道畢竟危險，若是想拍照還務必得小心！

鄧家粉圓 | 30 分鐘

我只能說！這是全高雄最令我魂牽夢縈的粉圓冰！大熱天裡必須要吃冰，但許多冰品甜湯的糖水都太甜膩，幾乎無法吃完一整碗，但是鄧家粉圓冰的糖水比例絕對讓你會愛上（我後來也帶了高雄朋友去吃，他們也已經不知道回訪幾遍），另外他的手工粉圓、湯圓就是古早味那種紮實軟Q口感，其餘的薏仁、紅豆、綠豆、愛玉也都好棒，一碗價格落在25-35之間，滿滿一大碗，無論四季，只要經過就想要來一碗！！拜託請高雄朋友多去捧場，我想要一直都能吃到他！！

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