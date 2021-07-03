一次走訪兩縣市！ 「台東卑南+高雄旗津」四天三夜疫後再相約

作者：Funliday-站在這裡

跟著 站在這裡 於 2017-12-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 28 個景點，其中包含 鯨魚的家民宿、卑南包子店、卑南豬血湯老店｜僅此一家｜侯記卑南豬血湯｜Mr.pig。 台東對我來說也算是半個故鄉。在這後山讀了四年書，期間和同學們玩遍好山好水，嚐了許多純樸美味的食物，留下很多美好的回憶。只是路途遙遠，就職之後難再有機會回去走走，直到 2017 年底，才和朋友們安排了國內小旅行。先到台東玩兩天，再繞到高雄去找好朋友跨年、玩旗津... 如果你在有限的時間內想一次走訪這兩個縣市，不妨參考一下我們的行程喔！雖然已經過了兩年，但去的地方都很經典、都還在啦！哈哈哈 -- 歡迎追蹤［站在這裡］ 看更多旅遊、美食和甜點資訊 BLOG - http://standinghere.pixnet.net PAGE - https://www.facebook.com/standinghere.blog

第 1 天

鯨魚的家民宿 | 30 分鐘

我們投宿在台東車站附近的「鯨魚的家」民宿，有點溫馨可愛，設備也很齊全。小缺點是離台東市區小有一點距離（其實以前唸書都不覺得遠呢～哈哈

卑南包子店 | 30 分鐘

放完行李, 大家已然餓歪。第一站就直衝卑南肉包，先嗑一顆再説！ 他們的肉餡是會結成一丸的，這種肉餡通常有彈性又多汁，肯定好吃！裡面還加了酸菜、筍丁，是懷念中的美味啊～

卑南豬血湯老店｜僅此一家｜侯記卑南豬血湯｜Mr.pig | 1 小時

小食之後才是主餐——卑南豬血湯。 我們去的是更生北路上的「唯一總店」，傳廣路上也有一間卑南豬血湯，但兩間老闆不同，並不是分店的概念。 來這必吃的就是豬血湯，一塊塊有彈性而飽滿的豬血，加上大量蔥花和胡椒，十分暖胃。帶有花生粒的米腸也是必點，沾一點油膏就十分美味。而再加一些黑白切，在這裡我們也吃到一千多，有點佩服，哈哈哈哈

臺東森林公園 | 2 小時

吃飽後，大家到台東森林公園走走。 我們都稱這叫黑森林。原本是免費入園的，現在要酌收 30 元門票了，無妨，這麼大的一片地確實需要一點維護。以前和同學們偶爾也會約了假日到這裡騎腳踏車，但大家不太想騎，我們就從海演公園旁的側門慢慢晃到琵琶湖。 帶一點滄涼美感的琵琶湖，湖水呈現碧綠色，清澈得可以看見湖裡的植物和水族。朋友説: 「湖底才是一片森林啊！」可惜了那日雲層有點厚，不然照片拍得好，真的會以為在歐洲喔！

臺東海濱公園 | 1 小時

海濱公園，是沒課的午后我們最常來的地方，離學校很近，想看看海、談談心，就騎著車來到這裡，買一塊黃記蔥油餅就坐在海堤上嗑了起來。 幾年沒來，改變不少，多了些造景和觀景步道。黃記蔥油餅的人潮在被部落客們宣傳之後也動輒大排長龍，原本也想回味，但可能得排半小時以上還未必能吃到，索性就放棄了。

林家臭豆腐 | 1 小時

正氣路上有人氣超高的排隊名店「林家臭豆腐」，皮好酥好脆，淋上帶甜的醬汁和泡菜，還特別加了九層塔提升香氣，真的不錯吃！但小份就要 50 元，真的太貴啦！ 聽說後來又漲到 60 元了，不得了～

藍蜻蜓速食專賣店 | 1 小時

其實不太清楚「藍蜻蜓」在紅什麼，大學四年也只過一次，大概就是台東獨有，類似「丹丹漢堡」那樣的魅力吧？朋友們想吃，就來嚐嚐了。炸物酥脆，調味也不錯，漢堡也 OK，但不到驚豔。原本很期待奶昔，但好像沒賣了～

寒舍茶坊 | 2 小時

帶大家上「寒舍茶坊」體驗台東特殊的夜間活動，以前不時就會一群人和老師約了上山聊天喝茶看夜景呢！雖然天氣有點寒冷，但我們泡茶吃零嘴，一邊玩桌遊，也是十分歡樂！

第 2 天

中華早點（台東市） | 1 小時

看了別人的遊記，才知道中華早點很夯。以前從沒到這吃早點，哈哈 人爆炸多，還等了快 20 分鐘才吃到。但就是很古早味的早餐店啦，蛋餅也是用調水麵糊做的。比較意外的是這的魯肉飯人氣挺高。

豐源國小 | 1 小時

有全台最美國小之稱的台東豐源國小，就在省道往太麻里的路上，順道來看看。藍白色的希臘式配色，搭配大量草皮，遠方是中央山脈，真的是很美。但假期來訪的人爆炸多，尤其正門，完全無法好好拍照就是了。

湘琪牛肉麵 | 1 小時

中午去吃知本很有名的湘淇牛肉麵，只開到一點真是逼死人，還好我們到時還有麵（也剩最後幾碗了！ 這間店以前就是我們很愛的一間，它很酷，只賣牛肉麵和牛肉湯麵，生意好到不行，不早點來真的會吃不到。牛肉麵一碗 120 元，肉超多。

太麻里櫻木平交道 | 30 分鐘

因為類似《灌籃高手》裡那個湘南海岸的平交道，因而出名的「太麻里櫻木平交道」。其實位在太麻里車站附近一個很妙的地點，以為會沒什麼，結果～一堆人！又不時有車子經過，完全拍不出理想的照片，是此行我最翻白眼的景點了。

馨風臺 | 30 分鐘

太麻里金針山是個往山上跑挺好的選擇，四季有不同的花卉和景色，步道走起來也很美。但天候不好，我們還去超商買了雨衣，明知山有霧，偏向霧山行，想說這個程度應該能順利到吧～ 哪知上了山，根本騎在雲層裡，能見度越來越差，也越發冷了起來，只騎到半山腰的馨風台就決定放棄了。（是不是很青春？ 下山到了日升台，沒有霧了，才拍出了比較像樣的合照。

新北斗石頭火鍋 | 2 小時

晚餐臨時決定的新北斗石頭火鍋，也不知為什麼，對這間火鍋店特別想念。十幾年了它還存活著，真是屹立不搖啊！或許是天氣也帶點寒意，生意整個超好。 這裡的價格是算盤子的，一開始店員會將我們拿好的肉，和辛香醬料先在鍋中炒過，再注入高湯，我們再依喜歡下食材。超級好吃的～重點是很便宜，我記得我們一個才兩百多塊啊！吃得飽死了。

鐵花村 | 2 小時

鐵花村音樂聚落/慢市集，應是台東市區這幾年發展最好、也最受歡迎的一區了。由台東舊火車站改建，加了許多藝術造景，週末在月台上有小型音樂表演，外頭也擺了文創市集。市集挺有趣，可惜當時下了雨，搞得人很狼狽。

七里香 水煎包 滷味 | 30 分鐘

當學生時最常吃的宵夜就是「七里香」了！他們的水煎包一顆比拳頭還大，料多實在，還只要 20 元（以前才 15 元，常是買兩顆晚餐就解決了。滷味是隨人挾，價格也不貴，醬料帶一點沙茶味，還有辣酸菜～美味帶勁！ 當天下雨人潮還特別多，我們大概等了半小時才拿到手呢！

第 3 天

陳家麻糬 | 10 分鐘

搭車離開前，我特地去陳家麻糬買了一盒麻糬分大家吃。這也是我懷念的味道之一，想讓朋友們嚐嚐。陳家在台東也是有 80 年歷史的老字號了，選用台東池上圓糯米和每天現做，特別香 Q 好吃。還有另一間叫「陳記」，大概也是分家後出來，也是不錯，各有擁護者。 最愛紅豆和花生，鹹口味旗魚鬆麻糬則是他們的特色商品。

默砌旅店-新世代高雄館 | 30 分鐘

搭了兩個多小時的莒光號來到高雄。我們入住的是默砌旅店新世代高雄館。就是間藏在某大樓裡的商務旅館吧？簡簡單單，帶一點設計感，還不錯。在板橋、台中逢甲和台東成功都有分館。

老新臺菜 | 3 小時

晚餐我們訂了「老新台菜」，是高雄挺有名的台菜餐廳。高雄、台南的前同事也趕來跟我們會和，在 2017 的最後一天來個小團圓。只不過看到設席看板，覺得老新台菜有點鬧，我只是幫忙訂位, 沒有要宴客！而且用大寫"壹" ，我忍不住笑出來了。 但老新台菜真的蠻好吃的，道道豐盛美味，一個人只要 600 元就吃得飽乎乎。

第 4 天

默砌旅店-新世代高雄館 | 1 小時

海之冰 | 1 小時

吃完早餐，安排了去旗津玩。 但坐船之前，先到渡船頭吃「海之冰」！元旦當天天氣好得不得了，立馬又回到夏天型態，吃冰正適合。 我們點了 15 人份的海之冰，巨大到一個不可思議啊～ 也吃到嘴好酸喔，哈哈哈，但水果放得夭受多，還淋了煉乳，真的好吃欸！

旗津輪渡站 | 5 分鐘

假期裡要去旗津玩的人還真不少，光是排搭渡輪就花了不少時間。還好很近，船開一下子就到了。

粉紅小豬 | 20 分鐘

到旗津當然就是要騎腳踏車才能玩得多呀！渡輪站附近很多租車行，我們隨便挑了一家「粉紅小豬」，選租了兩人座的電動腳踏車。 但不知是「粉紅小豬」的問題，還是電動車本來就這樣，速度慢到一個讓人氣噗噗。中間還一度有車子爆胎，等他們來換車，浪費了不少時間。

旗後砲台 | 2 小時

我們在旗津砲台玩很久，特殊的地勢可以走到高處，望出去的景色特別美！

旗津彩虹教堂 | 30 分鐘

彩虹教堂，一堆人排隊在拍照，後來才知道原來這是婚紗業者設立的，根本不是什麼教堂，是專門用來拍婚紗照的呀！

旗津海珍珠 | 30 分鐘

我覺得旗津最酷的大型地景藝術，就是這「黃金海韻 - 海珍珠」。由臺灣知名藝術家林舜龍與法國聲音藝術家澎葉生聯手打造，鄰近貝殻館，面向大海，金澄澄的，彷彿在和海洋對話。站在裡面，兩邊的空間因為傳聲管的設計不同，也能聽到不同的聲響喔～

萬二小吃部 | 1 小時

因為晚上還要搭高鐵回台北，深怕遲了就趕不上，所以即使還沒到晚餐時間，但中午只吃冰，大家也有點餓了。 我們去吃了「萬二小吃部」，旗津當地很有名的熱炒店，有趣的是這店是先買票券，再用票券換餐，菜色有分幾個價位，買了自己端回桌上，很快就能開吃～「萬二」的菜說不上多厲害，但就都還蠻新鮮的囉！

高鐵左營站 | 20 分鐘

吃完飯我們就一路騎回粉紅小豬，搭了渡輪回到對岸，再一路前往左營高鐵站，搭車回台北，結束這次也算是豐富有趣的台東高雄跨年小旅行了！

延伸閱讀：台東高雄｜四天三夜小旅行

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」