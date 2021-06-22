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高雄新地標！全台最美「複合式美術館」柴山地形建築必拍、搭捷運3分鐘步程

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／高雄市文化局提供
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高雄人最新景點口袋名單！經過數年籌備，高雄「大美術館計畫」日前確定於美術館園區西側新設「內惟藝術中心」，除了融合自然景觀的建築設計，館內預計搭配典藏修復展示空間、親子影廳、文創商品等多元機能，最重要的是搭乘輕軌捷運只要3分鐘步程，交通親民的文化新據點引爆期待。

圖／高雄市文化局提供
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「內惟藝術中心」為高雄「大美術館計畫」的最終關鍵主角，占地達1公頃，建築外觀將以柴山綿延起伏的山形為概念，搭配自然景觀，打造絕美新亮點。館內也會採漫遊式的穿透性動線，串聯典藏修復展示空間、文創商品、親子影廳與輕食空間等複合式機能，未來還能參與互動式藝術，讓大小朋友一次盡享公共藝術、自然生態體驗。

值得一提的是，透過高美館、高史博、電影館三館共構，新地標有望營造出集結城市藝術、歷史、影視文化的最佳場域。而座落於高美館園區西側馬卡道路與兒童美術館之間的「內惟藝術中心」距離環狀輕軌C21A站走路3分鐘即抵達，作為觀光朝聖地也十分合適，在地居民先筆記吧！

圖／高雄市文化局提供
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