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疫後高雄夜晚去哪玩？ 2021高雄最新在地人「私房夜景」大公開

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Joanne@ReadyGo

南部的朋友們還在苦惱晚上好無聊，不知道高雄有什麼夜晚好去處嗎？身為土生土長在地高雄人，ReadyGo今天為大家開箱各種類型「高雄必去夜景」，一次大解密浪漫滿點的告白勝地、熱血夜衝好選擇、朋友相聚的夜景餐廳，絢爛高雄等你來蒐集！

#壽山忠烈祠LOVE景觀台

圖/IG@bj5940_777
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圖/IG@cqinwen
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如果說「象山」是臺北市區大名鼎鼎的夜景好去處，那壽山忠烈祠可以算是「高雄版象山」，不但地點鄰近都市市中心，交通方便，比象山更棒的是不用辛苦爬上山啦！從平地上山到觀景台騎車不過十分鐘之內，輕輕鬆鬆就能坐擁市區高樓林立的繁華夜色。

這裡除了景致外的一大亮點就是純白「ＬＯＶＥ」造景，夜幕低垂燈光點亮時，浪滿指數簡直破表，絕對是曖昧中、熱戀期情侶必去約會景點，甚至還有不少新人會在這裡取景拍婚紗呢！

地址：高雄市鼓山區忠義路30號

夜景特色：可以近距離觀賞到高雄繁華市區景致，包含重要地標如85大樓、漢神百貨、夢時代購物中心、駁二特區等，高樓燈火闌珊與船舶港口的美景一次擁有特別適合情侶、夫妻約會好選擇

#大崗山／小崗山

圖@IG/cj.chung0201
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不同於市中心夜景，高雄阿蓮區的大小崗山位於高雄市北邊接近台南的地方，半山腰上人潮相對市區少，也是許多台南、高雄大學生們熱血夜衝的地點，若是單純想看風景可以直接前往大崗山山頂的「超峰寺」，寺廟前方視野開闊，夜晚點點燈火非常漂亮。

高雄夜景景點小崗山夜景雲仙境悠然部落

圖@IG/shu_990166
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圖@IG/zoeyx318
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崗山之眼附近也有不少觀景餐廳和咖啡聽，推薦給想和朋友、伴侶細細品味風景的人，一邊吹拂夜晚涼風，一邊泡茶喝咖啡，放鬆身心又浪漫愜意。其實除了崗山夜景之外，也有許多人會選擇安排個半日或一日遊，下午先到鄰近的阿公店水庫騎單車賞夕陽，再到咖啡廳享受靜謐美景，也是很棒的假日行程喔！

小崗山推薦賞景餐廳/咖啡廳：雲仙境悠然部落

大崗山推薦賞景餐廳/咖啡廳：坐看雲起時人文空間/觀風聽月

#高雄英迪格高空酒吧 Pier no.1

圖@IG/syuaneat
圖@IG/syuaneat

圖@IG/changmeitao
圖@IG/changmeitao

郊區登高望遠的夜景已經看膩了嗎？不妨來體驗一下氣氛迷人又時尚的高空酒吧，位於中央公園旁的英迪格酒店頂樓，可近距離欣賞熱鬧市景中的85大樓、大立百貨和漢神百貨等高樓地標，感受到自己也融入在繁華都市夜景之中，這麼chill的夜色配上酒吧音樂、酒精和美食，保證讓你度過一個放鬆的完美夜晚

圖IG/kenwei0870
圖IG/kenwei0870

地址：高雄市新興區中山一路4號

營業時間：週日至週四 : 6:00 pm – 0:00 am / 週五至週六 : 6:00 pm – 1:30 am

每人低消：週一至週四 : TWD 380+10% / 週五至週日 : TWD 480+10%

#光榮碼頭、高雄音樂流行中心

圖@IG/jpecho
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圖@IG/patty_shawn_
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圖@IG/eason_lien
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近年鹽埕區港邊沿線的建設、輕軌陸續完善，當地傳統美食小吃多、鹽埕景點也多，從光榮碼頭到高雄音樂流行中心、駁二藝術特區、棧貳庫和大港橋等，都是高雄人假日白天的好去處。不管是駁二旁棧貳庫或是光榮碼頭這一帶，夜晚船隻燈火亮起時都非常浪漫，特別是能夠感受到海風徐徐的愜意，再配上音樂流行中心的建築設計與霓虹燈光，港灣海洋城市的夜景魅力更是加倍。

地址：高雄市苓雅區海邊路31號

#旗后砲台

圖@IG/jasontsou2002
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圖@IG/chacobaobao
圖@IG/chacobaobao

圖@IG/cooldanny1214
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旗后砲台是高雄旗津區的至高點，白天從旗后砲台望向市區可以看到旗津五顏六色的小房子，和旗津海岸線，有人說這裡是高雄版的「釜山甘川洞」。其實比較少人知道這裡也是賞夜景的小秘境，360度毫無遮蔽物的視野，高雄市區和旗津海岸邊的美景盡收眼底，因為晚上前往的路燈較少比較暗，也提醒大家前往賞景時要注意安全喔

地址：高雄市旗津區旗後山

#大坪頂(與貓共舞餐廳)

圖/IG@shun___0707
圖/IG@shun___0707

外地遊客對於高雄大坪頂或許較不熟悉，這塊小丘陵位處南邊的小港機場附近，有幾家經營多年的休閒景觀餐廳，像是雲頂景觀餐廳(土雞城)、小港大坪頂雲頂餐廳，這裡的特色在於可以同時欣賞到高雄市區天際線以及飛機起降，是許多在地高雄人家庭聚餐或跟同事下班時喜歡聚餐的地點。

高雄大坪頂景點與貓共舞餐廳

圖/IG@xinxin_lin0220
圖/IG@xinxin_lin0220

近期更有新型態餐廳「與貓共舞」進駐當地，不同於在地土雞城餐廳，取而代之的是簡餐、咖啡與流浪貓之家結合的空間，餐廳內還有歌手跟塔羅算命師駐點，這裡的夜景雖非高雄夜景中最特別最厲害的，但目前仍是非常私房且不怕人擠人的夜景新選擇，推薦給喜歡找新鮮點的朋友們來欣賞飛機起降美景。

與貓共舞餐廳地址： 高雄市小港區大平路71之1號

#85大樓景觀台

@IG/chanmikeee
@IG/chanmikeee

圖@IG/chanmikeee
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作為高雄第一高樓，８５大樓夜景當然是經典中的經典，雖然相較於台北１０１高樓景觀而言內部顯得稍微老舊，但這裡的璀璨港口海景為視覺享受大大加分，從２９６公尺高的８５大樓觀景台可以同時遠眺西邊旗津、鹽埕區、海邊港口，南邊可看到高雄總圖、高雄軟體科技園區、夢時代等，筆直劃一的道路在夜晚特別美麗。

票價：２５０／人

85大樓目前因整修作業，觀景台暫停開放，請大家留意官方粉專公告訊息

地址：高雄市苓雅區自強三路3號

#高雄If you · city view Bistro餐酒館

圖/IG@lovekissme_520
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圖/IG@candy_2.21
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如果今天你想要的不只是夜景，還想和伴侶共度一頓甜蜜的燭光晚餐,If you · city view Bistro餐酒館絕對是你的最佳選擇,高雄唯一30樓層高的餐廳視野,85大樓和高雄市景就在你身旁，餐廳營業時間最晚到半夜2點，與姊妹喝下午茶賞黃昏或是夜晚小酌用餐氣氛都相當放鬆唷

地址： 高雄市前鎮區中山二路260號30樓

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夜景 咖啡 旗津

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