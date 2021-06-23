餐廳內有大佛浮雕！高雄美拍二日遊　夕陽看到飽解封重溫最療癒

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2021-02-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 天水玥秘境鍋物殿、 大港橋 、高雄市立美術館。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

天水玥秘境鍋物殿 | 2 小時

地大就是任性！高雄的餐廳比浮誇也是數一數二的強！連名字都可以加個秘境好像景點似的！這間位在左營的天水玥秘境鍋物，超氣派的自動門一打開，映入眼簾的就是水道盡頭大佛浮雕，前方還有兩隻超大的佛手柱，真的很誇張啦！ 雖然裝潢很奢華，餐點不算昂貴，個人套餐$350，有肉、有菜、有海鮮，還有飲料喝到飽，非常划算！餐點蠻新鮮，湯頭好喝，整體口味很不錯，覺得很可以呢！

大港橋 | 1 小時

高雄港區最近多了好多新的建築，一個比一個更吸睛、更特別，大港橋也是我很期待的一個全新地標，每天三點跟七點會旋轉至與河床平行，讓船隻通過，很新奇呀！

第 2 天

高雄市立美術館 | 2 小時

高雄美術館才重新裝潢開幕，有多了質感精緻的抱一茶屋，非常值得來看展、喝點茶，文青一下！周邊公園也多了不少裝置藝術，過年時分，許多家庭更攜家帶眷來這野餐，小朋友放風，玩得不亦樂乎！雖然有疫情攪局，不減我們過年的團聚和樂氣氛，真的是太好了！

舊鐵橋濕地 | 2 小時

舊鐵橋濕地公園位在高雄大樹區這一側，鐵橋橫跨高屏溪，對面就是屏東縣。舊鐵橋顧名思義，已經不為過去同一目的所用，以前是火車軌道，現在火車則通行於鐵橋旁邊的新高壓鐵道，原本的鐵道就開放為民眾觀光通行，限制登橋人數200人上限，從橋上拍照，對稱的樣子非常好看呢！

Gooday Cafe & Living | 1 小時

下午到充滿花草的咖啡廳Gooday稍作休息，整個咖啡廳宛若一座小花園，一進門便能聞到花香與樹木香味，與咖啡香毫無違和。宮廷風的佈置與擺設，讓整個空間高級起來，名符其實貴婦下午茶呀！

打狗英國領事館文化園區 | 2 小時

來西子灣那麼多次，第一次爬上來打狗英雄領事館文化園區呢！打狗英雄領事館總共有山上與山下兩個館區，山上的建築地理位置優越，西邊看海、東邊看港，風景超級美，只能說英國人真的很懂挑呀！東面有整排的座位，是以城牆為椅，眺望高雄港一覽無遺，萬里無雲、視野極佳！除了建築本身，內部只有一些些文字展覽，與美景相形之下大大遜色。往下走到山下展區，在地人則說是蠟像館，一樣沒有太多文物展出，我們就繞去西子灣賞夕陽。看到好多大船出港，航向夕陽那一端，讀中山大學的同學真的是幸福，每天看著這樣的風景，夕陽無限好，就算近黃昏。

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