日出觀星玩水秘境！台東蘭嶼攝影旅行太迷人 疫後必體驗發呆亭

作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2020-06-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 17 個景點，其中包含 東清灣、蘭嶼 東清三十三號、東清秘境。 四天三夜機車環島約3.5圈，走了2趟橫貫公路（山路真的是風大路陡，安全帽還吹掉了一次），最後加了100塊的油錢滿油還車行；蘭嶼還是太大，一個景點可能就花上2小時，而一天造訪2-3個已是極限；所以實際下去走走晃晃的只有3個部落：東清、紅頭、椰油。 沒有安排太多行程，是因為我花許多時間在涼亭發呆，畢竟蘭嶼的一日作息，都圍繞著涼亭；當抵達涼亭的目的不再只是為一睹風景，跋山涉水，隨意拍拍照就走，而是當你在蘭嶼勞動身體後，很自然地想要找處舒緩疲倦，隨意歇息一會兒，時間不用多，10分鐘、30分鐘、好幾個小時，發呆、午睡、聽海、躲太陽... 都沒人管你，實在好喜歡！！ 涼亭特別會在這些地方遇到：海邊、農田邊、部落內、或者是有人生活、工作的地方，幾乎都可以見到。反而是網路上介紹的一些熱門景點如青青草原、中橫公路等周邊反而沒有注意到涼亭。 推薦給大家！

第 1 天

東清灣 | 2 小時

「4：40。」鬧鐘響了。 昨天是第一天到蘭嶼，洗澡敷臉完已經12點多，才睡4個小時。拉開民宿窗簾，窗外的軍艦岩上方天空，天空仍是深藍色帶點微粉紅。 簡單盥洗過後，騎車到東清灣不過幾分鐘，趕上了六月中旬約5：09左右的日出；浪花一波波的拍打，偶爾幾隻暴衝的鳥飛過，天空漸漸從藍色系染成橘紅色系，蛋黃般的太陽就在幾秒鐘之內，照亮大地，從東清灣輕易拍到日出自灘頭和拼板舟前蹦出來，最經典的一隅。 這就是台灣的第一道曙光。開始所有人的一整天。

蘭嶼 東清三十三號 | 1 小時

拍日出拍出興致，在東清灣玩了好久，所以沒趕上六點開門那波空檔，6：30才到的我們，等了約45分鐘； 同民宿的房客說這東清33是他們覺得島上最好吃的早餐，各款鐵鍋脆皮蛋餅和花生培根脆雞堡都非常吸引人，而且幸運的話還等坐到海景第一排。對了，燒肉蛋餅吃起來又厚又入味，實在讚啦！

東清秘境 | 1 小時

網路上隨便搜尋「蘭嶼秘境」都會出現東清秘境的網美照，秘境根本都不秘境了，不過我們就住在東清部落，說什麼總是得親眼去看看大名鼎鼎的東清秘境； 東清秘境入口處在面對東清三十三號左側的野林小路，全程約走10分鐘，不過路程後段須走5分鐘左右的銳利珊瑚礁岩，請勿嬉笑打鬧，以免重心不穩跌倒，平安通過後，便能看到一處天然礁灣； 提醒一下，東清秘境上午面東背光，看不見波光粼粼的輕透感，不過珊瑚礁岩仍美得迷人；若是沒有當地友人同行，建議不要輕易下水，畢竟東清秘境高低落差大，珊瑚礁岩尖銳，太容易刮傷皮肉，請務必小心。

蘭嶼海堤驛棧 | 5 小時

實在是太早起了，必須回民宿午睡補眠！你可以窩在房間吹冷氣午睡，或是像我一樣選擇在陽台吹海風午睡，但前提是你也得找一間陽台有景有風有午睡空間的好民宿！ 喔對了，我們民宿超好認，薑黃色外觀，配上藍天碧海景，溫暖又性感（笑）

雙獅岩 | 1 小時

日正當中的蘭嶼，海風超強； 風吹得妳髮尾變劉海、垂墜飾品亂飛，騎車時速慢會不穩，時速快更不穩，呼嘯呼嘯的風聲，幾乎聽不見朋友在說什麼，只能有默契地繃緊神經，再三小心，用體感回應海風，保持機車平穩； 到了雙獅岩想拍照，簡易腳架也架不穩，我差點開始要不耐煩，朋友卻提醒了我，海風已把汗濕透的衣服吹乾了、身上的躁熱度也不見了，然後，發現，原來這是海風療癒旅人的方式，我原來得到了。 p.s夜遊雙獅岩拍攝銀河超美！

蘭嶼旅人·Rover | 3 小時

我在夕陽時分騎車來到蘭嶼旅人．Rover吃晚餐，粉紅色的暮光染上整片天空，陣陣海風吹向民族風吊床，隨風搖搖擺擺，我幾乎都要睡著了。雞肉帕尼尼的起司和內餡又滿又香，再配上美式薯條和沙拉，飽足與清爽兼顧，海景第一排的氛圍，我真的是太喜歡了！！ 吃完後我們興致勃勃的夜遊回東清，沒想到沒有路燈的朗島路段，真的是嚇出我們好多冷汗，整個天地海灣只有我們一台車和海風吹，兩個人也聽不太到彼此聲音，還是狂講話、眼睛也不敢亂看亂瞄哈哈

第 2 天

美亞美晨曦民宿 | 1 小時

中式早餐有控肉飯和豬腳飯，但我抵不過招牌法式培根捲的誘惑。實際吃了覺得培根配法式吐司鹹的，自己吃一份有點膩，跟朋友的特製法式（肉鬆和煉乳）交換一半，甜的鹹的各半剛剛好。

朗島秘境 | 4 小時

意料之外停留最久的一個景點，朗島秘境的海灣實在是太美太迷人了；入口處相當隱密，自椰油部落往朗島部落的方向，剛過玉女岩後留意一下是否有機車停靠處，珊瑚礁岩極為難走，請穿硬底鞋子，若要下水請塗海水友善的防曬乳，把乾淨海洋永續保存下去； 朗島秘境是由珊瑚礁石圍成的天然游泳池，海水湛藍，清澈見底，當玩水客散去後，為數不少的魚兒都游了出來，讓我甘願只在岸上靜靜看著牠們游，不下水打擾，感受自在優游的生命，自由徜徉於天地間。

東清夜市 | 2 小時

我們住在東清部落，所以幾晚的晚餐都直接在東清夜市完成，懶得騎車去其他部落覓食（是怕黑吧哈哈）！可能是平日的關係，許多攤販都沒有營業，但想吃得多元、吃得飽一點都不是問題，除了飛魚炒飯、滷味、燒烤、炸物、鹹水雞之外，還有好幾間洋溢悅耳歌聲的生啤酒酒吧；今晚不餓的話，就點杯啤酒和一隻烤飛魚，配海風吧！

第 3 天

阿力給早餐店 | 1 小時

每日限量60顆的飛魚飯糰，6點抵達門口時，前面已經排了10幾張單，幸好我們是倒數幾顆吃到的。不過一早吃鹹鹹的飛魚乾和熱米飯，我有點吃不慣，但這就是海味吧！！ 插曲一段，再度延續第一天的陣風驚魂，我們在清晨微涼時走蘭嶼中橫，爬坡趕路去阿力給的路上，突然我的安全帽被風吹掉，裡面的棒球帽直接往後面機車方向飛去（安全帽還在我脖子上），只能說感恩後方騎士清晨很機靈，不然差點發生擦撞意外⋯

八代灣 | 3 小時

吃飽後就來八代灣踏踏浪，但其實這裡有名的是出海潛水的沈船（笑），不過沒潛水的我們，也覺得坐在這個岸上珊瑚礁石的砂礫海灘聽海濤聲很棒，她也是蘭嶼島上停車後最快、最輕鬆可以抵達的海灣之一～ 入口處位於紅頭部落雯雯芋頭冰前，海灣長約1.5公里，從紅頭部落至浪人部落都是，躺在攤上的悠哉感，真是很不錯！

蘭嶼氣象站 | 3 小時

海拔324公尺的蘭嶼氣象站，登頂口處是在蘭嶼中橫山路途中的小叉口，需要下車徒步緩坡20分鐘才能抵達制高點；氣象站的亮點是擁有幾乎360度的環景視野，一覽蘭嶼南端的大森山和藍海，三不五時低雲還會來招呼一下，也因地勢偏高，拍照起來就像站在雲端之上，非常美； 另外往氣象台後方走去，還會發現一座涼亭，峭壁旁的視野與環島公路沿線涼亭截然不同，完全是個午睡的好所在！

雯雯芋頭冰 | 2 小時

蘭嶼午餐吃什麼？牛腩飯、咖哩飯、控肉飯，再家常不過的菜色，在蘭嶼顯得特別珍貴，也特別美味！騎車環島來到雯雯芋頭冰當然也要吃一碗芋頭冰，一球芋頭冰大概有5-7顆0.5公分左右的芋頭方塊，微甘甜但口感紮實，有記憶中古早味芋頭冰的豪邁感；海藍色的海屋裝潢，讓人眼睛一見就全身涼，吹冷氣？一點都不需要，享受海景和海風吹不斷，已經足夠。

青青草原 | 2 小時

許多旅人推薦的夕陽觀賞地點，我想是被她迷人的大草原和落日餘暉灑落海面的景色所吸引了；入口處是野銀部落往紅頭部落的海線路段，夕陽時分經過一群攤販處，就是入口了！下車步行石塊步道約20分鐘，海風極大，穿裙子、戴帽子者要小心！ 建議日落前一小時抵達，畢竟步道全程都能看見浪花打上海蝕洞、岩壁、以及小蘭嶼，走走停停拍拍照，最後再留個30分鐘等太陽下山喔！

第 4 天

蘭嶼燈塔 | 30 分鐘

前一晚夜騎環島公路北端時，看到山頂燈塔一明一滅，讓我們兩個女生夜路騎車時內心充滿了安心；不過白天到時燈塔園區沒有對外開放，我們就在門外草地，依著亮白圍牆和燈塔隨意拍拍照，亮點是可以收羅「蘭嶼燈塔」到此一遊的照片！ 蘭嶼燈塔是全台海拔最高的燈塔，入口處是椰油部落往朗島部落方向一處小叉口（叉口前有座涼亭，可以留心注意），蜿蜒小路兩側樹林茂密些微擋住車道，隨著小路愈爬愈高，海洋藍的漸層色也愈來愈鮮明，不過路上盡是曬日光浴的蜥蜴們，騎車閃躲請務必小心！！！

開元港 | 30 分鐘

蘭嶼與台灣本島往返的公共運輸站，一個是位於漁人部落的航空站，可以補給飲水&廁所，另一個就是最多旅人使用的，位於椰油部落的開元港碼頭，碼頭前就可以租還機車&加油&7-11領錢，還有一座廢棄的小燈塔唷～ 回程船班路上，已經開始回味蘭嶼了。

富岡漁港 | 1 小時

返回台東，要回到現實生活了⋯ 後記 一邊吃午餐的時候，也一邊跟朋友回憶這次蘭嶼旅行的幾個驚險，覺得如果不小心有萬一，或許現在無法這麼輕鬆吃生魚片，也因此整理幾個容易發生意外的狀況給大家，也讓大家心裡有個準備，騎車都一路平安！ 1 蘭嶼維修路段多，有些路段極小甚至只限單向行駛，經過真的要很小心對向來車、行人或突然跑出來過馬路的野生動物⋯ 2 蘭嶼路燈少，尤其是夜晚沒有月光時分，若遇上單向維修路段，更是危險，因為騎下去可是斷崖啊⋯ 3 蘭嶼陣風多，像前面說的帽子飛掉影響後方來車、超車時速不好掌握、兩個女生重量太輕會搖搖晃晃⋯ 4 蘭嶼中橫路段坡度極陡，請保持一定慢速緩緩行駛，若太慢也不行，會爬不動的⋯ 如果平常有保旅平險的人，建議特別加強碰撞意外的［租車旅遊保險］或［旅行綜合保險］的附加條款，我查了一下資料，目前國旅大爆發也讓某些保險公司是有提供國內旅遊承保；如果借來的機車、汽車，駕駛時，不小心撞到別人或撞壞別台車輛而需賠償，都能涵蓋在理賠範圍內，以及駕駛自己發生意外也有旅平險的保障，1天保費約62元起。 大家出發之前，可以先研究一下，讓自己和家人都比較放心～ 新安東京海上產險旅平險&租車保險資訊👉 https://reurl.cc/j5ALOM

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