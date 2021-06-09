珊瑚美不勝收！ 期待疫後必遊「澎湖三天兩夜」精彩美食、浮潛行程

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作者：Funliday-Easter

跟著 Easter 於 2019-08-29 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 19 個景點，其中包含 澎湖後寮天堂路、易家仙人掌冰淇淋、阿虹的店。 澎湖的珊瑚覆蓋率超高，而且每片珊瑚都非常的大，如果大家有機會去澎湖，一定不要錯過浮潛行程！

第 1 天

澎湖後寮天堂路 | 30 分鐘

剛抵達澎湖時，因為颱風外圍環流影響，天氣陰陰的不是很好，不然天堂路這裡拍起來一定很美！ 天堂路的位置並不難找，不過因為我們是開車， Google 一直把我們導去汽車進不去的小路裡 😒，建議來這邊騎車會比較方便喔～

易家仙人掌冰淇淋 | 15 分鐘

雖然天氣陰陰的，但是還是很悶熱，我們接著就殺來吃仙人掌冰淇淋，這樣小小一支要 40 元，仙人掌的味道酸酸甜甜的很特別。

阿虹的店 | 30 分鐘

原本預計要吃小萍的店，沒想到當天沒開，索性就走去對面的阿虹的店，阿虹的店的小管麵線非常好吃，他們還自己熬煮醬汁來配麵線，我很喜歡他們煮的醬汁！ 當天也有海膽可以點，照大小分 100, 150 元的，我們選了100元的吃吃看，其實100元的就不小顆了，肉也很多，好吃！

小門鯨魚洞 | 30 分鐘

漁翁島鄉村美食 | 1 小時

走完鯨魚到後我們就來這裡吃中餐，這裡的消費是一人頭算的，一個人 300元，我們四個人店家準備了五菜一湯，每一道菜都很好吃！海鮮都非常的新鮮，澎湖絲瓜也真的好甜啊！

大菓葉玄武岩 | 30 分鐘

大菓葉玄武岩日治時期為了要在這裡建造碼頭，意外地挖掘到這一片玄武岩，整個面積很大非常壯觀！

隘門沙灘 | 3 小時

這次來的目的是玩水，我們選擇隘門沙灘，事先買好了八合一水上活動，可以不限次數的一直玩，玩到你崩潰 XD，教練也沒在客氣的，每玩完一項，又立馬安排下一個。 另外八合一也包含了浮淺，會把我們載到海中央，讓我們在那邊浮潛，但這邊的海景比較普通，珊瑚也蠻少的就是了。

好灶頭特色農家菜 | 1 小時

晚餐來吃胡椒雞豬肚鍋，好灶頭特別的地方是每桌都有一個超大的地鍋，地鍋也是他們的主打，料理方式有點像石頭火鍋那樣，會先爆香、炒料、最後倒進高湯以及火鍋料，胡椒雞豬肚鍋的湯頭雖然不是很濃郁的那種，但是很順口，讓我們一碗接一碗的喝，其他單點的菜也都非常好吃！

第 2 天

北新橋牛雜湯 | 1 小時

因為今天行程大概八點就要到碼頭搭船了，一早就跑來買牛雜湯回飯店吃，想說早點吃，等一下上船比較不會吐 XD 北新橋牛雜湯當早餐吃有一點油膩，不過他的牛肉真的煮的很好吃！！可惜沒賣白飯，不然好想喝湯配飯吃啊！

忘憂島(頭巾嶼) | 7 小時

這個行程是澎湖行程裡面最貴的，大概 2,800 左右，但是我們全部人都非常滿意，覺得很超值！一整天行程安排非常好，一共有兩次浮潛、加上四項水上活動、中午提供的便當也好好吃～重點是教練非常細心、全程都把我們照顧得很好，同時浮潛時也不斷的介紹我們看到的各種珊瑚以及魚類。 行程中會停留在金瓜仔嶼與頭巾嶼，其中頭巾與浮潛的景色真的非常壯觀！珊瑚覆蓋率超過 90% 以上，而且都是非常非常非常大的珊瑚，每個珊瑚都好幾百歲～如果喜歡浮潛的人，我一定會推薦他們來這裡。

福牡蠣屋 | 1 小時

回到馬公後大約已經五點多，我們先回飯店盥洗後就出來吃晚餐，福牡蠣屋的牡蠣非常新鮮好吃，我們四個人原本只點一籠蒸牡蠣，吃完一顆後立馬又去加點一籠，太好吃了啦！！另外酥炸牡蠣我也很喜歡～

第 3 天

南海遊客服務中心 | 15 分鐘

第三天我們參加七美、望安半日遊的行程，一樣我在上船前的 30分鐘先吃了暈船藥，但是上船後，今天的風浪超大！！船不斷的上下晃，大概就在出船後的 20分鐘我就開始吐... ，船上的嘔吐聲此起彼落有點可怕...，又過了幾分鐘後，連坐我旁邊的導遊也吐了，就這樣大家一起一路吐到七美🤪

大獅龍程風景區 | 20 分鐘

大獅龍城風景區這邊除了看看風景，旁邊商家賣的水果冰非常好吃！還有網美最愛的彩虹冰棒～

雙心石滬 | 20 分鐘

七美最期待的就是雙心石滬了，沒想到要看到雙心石滬需要這麼辛苦的路程，我這輩子大概只會看這麼一次了（真的被船給嚇到），雙心石滬是我們在七美的最後一個景點，看完後我們又再度登船去望安囉！

花宅聚落｜中社村 | 1 小時

望安這邊只安排了兩個景點，我們先來到花宅聚落，這邊之所以叫花宅，是因為周遭的山形象是花瓣一樣圍繞著這裡，於是取名於花宅，這裡的房屋已有兩百多年歷史，都是就地取材用珊瑚蓋的，牆上都還可以看到有許多珊瑚的紋路，非常美～

天台山(呂洞賓足印) | 1 小時

最後的景點就是天台山，天台山是望安鄉最高的山，海拔有 5,300 公分！爬一分鐘就可以登頂，一覽望安海景，另外山上還有顆石頭上面有類似腳印形狀，相傳是呂洞賓的足跡。

奎壁山地質公園（摩西分海） | 1 小時

大約兩點半回到馬公後，我們就殺來看摩西分海，要看摩西分海記得要事先查好潮汐，每天開放的時間都不太一樣。

澎湖龜鮮奶雞蛋糕 | 5 分鐘

很可愛的海龜雞蛋糕，這個要先打電話預定，才不會在現場等太久～

阿豹香腸攤 | 10 分鐘

這裡香腸口感很特別，感覺是用新鮮豬肉下去做的，非常有嚼勁。

延伸閱讀：🥽 🏊 澎湖｜三天兩夜｜美食、浮潛珊瑚超多！

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澎湖 浮潛 冰淇淋

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