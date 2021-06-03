屏東景點收藏首選！天然滑水道、神秘谷...探索北大武山秘境之旅

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2020-11-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 神祕谷－天然停車場、天然滑水道、神秘谷－瓦魯斯溪。 South of Taiwan 北大武山，神秘谷。

神祕谷－天然停車場 | 30 分鐘

從台南開了兩個小時的車到了屏東北大武，我們停好車帶著溯溪三寶：溯溪帽、溯溪鞋、救生衣。 因為這次要去的北大武秘境不是短短的路程，而沿途涉水的機率極高，所以要做好萬全的準備才能出發此地。 準備前往北大武秘境－神秘谷。 一開始遇到一群感覺就是Pro級溯溪的大哥，身上帶了許多工具，親切地問我們要不要一起爬，毫無溯溪經驗的我們當然毫不猶豫加入了他們的行列，ㄧ問之下發現他們已經爬了五次以上，裝備還是如此標準齊全，不輕忽大自然絕對是正確的態度。 先是走一個小時的林道，一路上都是緩降，之後過工寮後再下切溪谷。

天然滑水道 | 30 分鐘

走沒多久就看到大家說必玩的天然滑水道🌊 因大雨沖刷而形成的陡度，加上湍急的溪流，滑下去後是能踩得到底又不會撞到屁服的那種完美深度。

神秘谷－瓦魯斯溪 | 1 小時

玩了兩三次後我們繼續前往目地的，一路上受到大哥們的幫忙渡過了湍急的溪流，這段路真的不是平常去的野溪那樣的好走，時間來到了十點四十分，我們終於來到了目的地！ 是傳說中的 神！秘！谷！ 有著清澈的綠色水面，廣而深的神秘谷。 遠處正中央有一顆乳白色光滑的天然跳水台，夥伴們二話不說直接跳進溪裡朝著跳水台前進，但有易餓體質的我決定先打開包包，看著眼前神美的神秘谷，滿足地吃著早上在便利商店買的食物，吃飽喝足後再好好被大自然療癒一番。

神祕谷－天然停車場 | 20 分鐘

才剛回程走沒十分鐘我就不小心跌倒了。 而且是膝蓋膝蓋膝蓋膝蓋膝蓋膝蓋，居然跌一個最難好的地方…，所以回程我走的很快急著要趕快下山，因為剛才去程一路都是緩降，所以回程當然就是上坡路。 我們一點回程差不多兩點四十分就到了，換好衣服坐上車，開沒多久下了一場暴雨，覺得還算幸運至少不是在爬得過程下大雨，接下來就是去外科診所縫了五針，縫的過程跟醫生伯伯聊著待會要去吃高雄的仁武烤鴨會不會吃不到（其實第一次縫心裡緊張得要命），聊著聊著很快就結束了（容易被美食收買的我）。 💡💡💡 去野溪溫泉、玩水，除了溯溪三寶之外，還得評估出發前幾天及當天的氣侯是否會因大雨而有溪水瀑漲的可能，若有溪水瀑漲則有機會造成土石鬆動、落石的發生，走在沒什麼遮蔽物的大石頭上可能會遭落石擊中，又或是溪水高漲且湍急而發生被沖走的意外…。 雖然已經過了暑假出遊人潮，疫情持續延燒所致不能出國，而大幅增加了國內旅遊的人潮，山海早已成為人們熱門的打卡景點，也因此在新聞媒體上看見了比以往多了更多因上山下海而受傷，甚至發生更多不可逆的悲劇。 這些大自然的潛在危險都是我們出發前必須考量到的，帶齊必要的裝備、個人藥品及求生工具，還有旅平險的投保。 以前出國玩都會記得保險，在國內旅遊反而會輕忽了保障的重要，尤其是像我這種不是在山上就是在海上的人必備的阿！ 對我來說，就算已經爬了十幾座百岳，也上過自由潛水的課程，但有時候就算做了萬全的準備還是會有意外發生，還好旅平險能在網路上投保之外，還能一次保六個人，對於常常結伴登山的我來說實在是很方便！ 最後還是得說神秘谷不是個簡單的路徑，如果可以有專業的帶最安全，平常也要有運動習慣，不怕曬的朋友再前往哦。 無痕山林 爬山一定要帶走自己的垃圾。 平安上山，平安下山💙 #新安東京海上旅平險 #Funliday旅平神奇小獸 新安東京海上旅平險+三鐵活動保險(中暑.失溫.高山症等特定事故醫療) https://reurl.cc/WLjgb5

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