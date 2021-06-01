貢糖、燒餅、牛肉乾.. 超夯「金門伴手禮」隱藏版限定特產一次收藏

離島旅行愈來愈夯，金門也是超多人愛去的地點之一！那麼來到金門應該帶什麼伴手禮回家呢？文中除了會介紹幾樣具代表性的傳統名產，例如一提到金門許多人會想到的貢糖、牛肉乾等，還會向大家推薦在地人必吃、金門限定、隱藏版特產，快跟小編一起看下去金門名產有哪些吧～

閩式燒餅

閩式燒餅。 圖／金門觀光旅遊網

除了貢糖、牛肉乾等常見的那幾款金門名產，金門在地人真正推薦的是這一味！早期燒餅為金門人的早餐，也是阿兵哥最愛，是每次回台灣必帶的伴手禮。想買道地的閩式燒餅，就要來到這間位在金沙鎮上的閩式燒餅，熱賣了30多年，除了內餡為酒糟豬肉拌金門珠蔥鹹燒餅、包著麥芽糖的甜燒餅，現在還多了麻辣口味，皮酥餡軟的豐富層次讓人越吃越上癮，一個只要15元，這麼平實的價格，多帶幾個都沒問題啦～

小編提醒：由於限量出爐，每人限購兩盒，可以先打電話預訂唷！

地址：金門縣金沙鎮博愛街48號

營業時間：07:000-16:00（週四公休）＊售完休息

馬家麵線

馬家麵線。 圖／金門觀光旅遊網

馬家將。 圖／金門觀光旅遊網

金門因為擁有強勁海風、陽光曝曬的環境優勢，非常適合製作自然風乾的手工麵線！小編今天要介紹的是馬家麵線，目前已傳承至第五代，不僅是間百年老店，也是金門麵線的翹楚。引用純淨水質，並配合當地天氣，主打簡單健康的訴求，除了原味，最近還增加了蔬菜、地瓜等口味，以常溫保存即可，也別忘了帶上馬家醬料，絕對是拌麵的最佳拍檔，選擇多達10多種，有葷也有素，每個都是超級美味的～

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段159號

營業時間：08:30-18:00

烈嶼桶餅

烈嶼桶餅。 圖／金門觀光旅遊網

位於小金門烈嶼的合成餅店，如今已傳承至第五代，店內只有樸實的裝潢，卻是間家喻戶曉的餅舖，是許多人從小吃到大的回憶。琳瑯滿目的選擇，最不能錯過就是這間的「烈嶼桶餅」，延續傳統的工法，有如縮小版的老婆餅，因為早期存放在桶子裡，因而得此名，是此地特有的傳統糕點，來到小金門一定要品嚐！店內還有各式各樣的傳統糕餅，像是花生荖、麻花捲、寸棗糖、一口酥等，也都非常推薦唷～

小編偷偷說：金門人吃烈嶼桶餅的方式超多種，不只可以泡熱水、配牛奶，或是將它爆香變成月子餐XD

地址：金門縣烈嶼鄉西方75號

營業時間：06:00-20:00

聖祖貢糖

聖祖貢糖。 圖／金門觀光旅遊網

貢糖是金門最受歡迎、必買的伴手禮之一，「聖祖貢糖」雖然不是最早的貢糖廠，卻是讓貢糖走向精緻化的重要推手！最早引入機器製作與品質管理，口味有了更多選擇，讓消費者得以盡情選購，除了經典貢糖、蒜味貢糖、海蘭酥、芙蓉酥等，小編大推招牌「豬腳貢糖」，使用花生、芝麻、麥芽糖等原料，嚐起來更加Q軟有勁～

地址：金門縣金城鎮中興路88號

營業時間：08:00-22:00

木記貢糖

木記貢糖。 圖／木記貢糖粉絲團

木記貢糖至今已傳承至第三代，或許知名度還沒有聖祖貢糖響亮，但這間店有自己的特色，販售著許多種類的茶點，像是花生酥、貢糖、豬腳貢糖、一口酥等。小編今天想介紹的是店內招牌「一口酥」，酥脆的外層，一口吃的大小剛剛好，比起貢糖不黏牙、不膩口，特別是花生和芋香的口味，越嚼越香，是道老少咸宜的點心，配著一杯熱茶，來頓下午茶真是享受呀～

【本舖】

地址：金門縣金城鎮莒光路181號

營業時間：08:00-21:00

【中興店】

地址：金門縣金城鎮中興路94號

營業時間：10:00-21:00

合興餅家

合興餅家。 圖／金門觀光旅遊網

想必大家都嚐過台灣本島上的古早味蛋糕，那麼高粱蛋糕是否吃過呢？位於金門的合興餅家創立於民國47年，一直以來堅持著手工蛋糕每日現烤出爐、限量販售，並且絕不添加防腐劑及香料，讓每位消費者吃得健康安心。這裡的招牌「高粱蛋香原味」，以高粱酒拌入生鮮雞蛋、鮮奶等食材，吃起來更是綿密，口味簡單卻讓人幸福滿滿。特濃巧克力、乳酪雙層起司等選擇也都是好吃得讓人食指大動唷！

地址：金門縣金湖鎮黃海路61號

營業時間：08:30-18:00

淳新商號

淳新商號。 圖／金門觀光旅遊網

不管走到哪裡，蛋捲拿來當伴手禮絕對是經典中的經典！金門的蛋捲也是一流的美味，特別是隱身在巷弄間的「淳新商號」，不只是間在地名產專賣店，提供各式各樣的金門名產，站在遠處還能聞到濃郁的蛋香與麥香，沒錯！這裡還有新鮮現做的手工蛋捲，口味超多種，除了經典原味、抹茶、草莓、芝麻、芋頭等，店裡的招牌「高粱蛋捲」絕對要吃，不僅香氣十足，且酥脆的讓人越吃越涮嘴呢！

地址：金門縣金城鎮模範街6號

營業時間：10:00-22:00

金門牛肉乾

高坑牛肉乾。 圖／金門觀光旅遊網

創立於1973年的高坑飲食部，當時因牛肉料理受到遊客肯定喜愛，老闆開始致力研發「高坑牛肉乾」，讓遊客得以攜帶。使用100%的特選新鮮牛肉配上高坑祖傳藥材秘方，製作出濃郁香氣的美味牛肉乾，肉質厚實濕潤不乾澀，還能吃得到彈牙的肉筋，讓吃過的人都能唇齒留香～除了牛肉外，還有豬肉乾、酸白菜以及其他特色商品，想買金門伴手禮，來這準沒錯！

地址：金門縣金沙鎮高坑38號

營業時間：09:00-18:00

喬安牧場

喬安牧場。 圖／金門觀光旅遊網

喬安牧場為聖祖貢糖的旗下產業，為追求田園的健康生活，透過自家牧場堅持提供天然、原始的風味。園區販售多種商品，其中牛肉乾為最受歡迎的商品，肉質富有彈性、油花均勻分布、口感濕潤不乾柴，特別是加入高粱香氣的牛肉乾，喜歡吃重口味的朋友們可別錯過呢！不吃牛肉的也不用擔心～這裡還有美味香甜的蜜汁豬肉乾，獨門醬汁配上優質的豬肉，光是想到這裡就讓人流口水了啦～

地址：金門縣金城鎮民生路33-2號

營業時間：09:30-21:00

金合利鋼刀

金合利鋼刀。 圖／金門觀光旅遊網

利用當年戰爭所遺留下來的砲彈，經過一番繁複鍛鍊冶製成的砲彈鋼刀，是金門最獨特、最具戰地風情的代表性名產。據說每挖出來一顆廢砲彈，其外殼可製作約60把菜刀，不僅鋒利十足且非常耐用，從菜刀、水果刀、冷凍刀、麵包刀等應有盡有。而新一代的鋼刀更強調美、現代感的刀身設計，像是「家庭用龍紋鋼刀」製作過程繁複費時，也因此更為珍貴，成為鑑識專家蒐藏的工藝品。

小編提醒：搭機前需放置托運行李內，無法放在手提行李唷！

地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

營業時間：09:00-18:00

一條根

一條根。 圖／金門觀光旅遊網

一條根是金門原生特有的豆科植物，有著「金門高麗」、「金門人蔘」的美名，因為擁有活絡筋血、治療跌打損傷等功效，研發成痠痛藥膏、藥布、噴霧等相關產品，現在甚至還推出了養生茶、中藥材包，每款都相當受歡迎，是許多人去金門必帶的伴手禮～

【王大夫一條根】

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段219號

營業時間：09:00-21:00

【金太武一條根】

地址：金門縣金城鎮中興路179號

營業時間：09:00-21:30

高粱酒

高粱酒。 圖／金門觀光旅遊網

說到金門伴手禮，怎麼能不提到金門高粱酒呢？採用金門特產的高粱釀製，加上得天獨厚的氣候環境，製作出來的酒質特別清澈且香氣足夠，入喉還能感到餘香甘甜。聽說放得越久，更是濃厚香醇又順口，雖然小編個人對高粱酒真的無法XD，但看著上一代的長輩喝得津津有味，下次來金門時順便帶個幾瓶回去孝敬他們～

小編提醒：金門為國內航線，若要託運只要不超過行李重量10公斤即可；若要帶上機則視各家航空規定唷。

風獅爺紀念品

風獅爺紀念品。 圖／金門觀光旅遊網

在金門島上隨處都能見到威風凜凜的守護神「風獅爺」，以此延伸出來各種超可愛的文創商品，威嚴的風獅爺化身為圓胖胖的小石像，不只表情生動、每隻都還有雙圓滾滾的大眼睛、顏色超級豐富，具備童趣與創意，讓人愛不釋手呀～下次來到金門時，除了買吃的伴手禮、酒、菜刀等等，也別忘了帶隻可愛的小風獅爺回家駐陣守護一下XD

地址：金門縣金城鎮前水頭42號

營業時間：08:30-17:30

以上前半段介紹了許多金門美食名產，個個都是超級好吃，也非常適合拿來送人！除了送吃的外，風獅爺相關商品拿來做紀念也超級可以～而高粱酒和菜刀若是要帶回台灣的話，記得注意機場事項唷。

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