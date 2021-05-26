海草麻糬、飛魚蛋捲、海草魚酥棒...還有鹿肉乾！10種「綠島伴手禮」精選

位於台東外海的綠島，有火燒島之稱，擁有世界聞名的海底溫泉，還有許多美麗的地質景觀及歷史痕跡，是這兩年非常受歡迎的旅遊選擇，到了綠島除了水上活動、必吃美食，更別錯過綠島必買的伴手禮啦～小編整理了10種綠島必買伴手禮，快跟著小編看下去吧！

海草麻糬

海草麻糬。 圖／IG, pisces2_28

麻糬是著名的花東人氣伴手禮，而綠島也推出了一款極具綠島特色的「海草麻糬」，是許多人到綠島會選擇的伴手禮喔！海草麻糬和花東麻糬一樣吃起來Q彈且不會過甜於膩，不過多了一股海草淡淡的香味，有原味、花生、芝麻、紅豆等不同口味，挑自己喜歡的口味就對了！

推薦店家：

【飛魚本舖】台東縣綠島鄉南寮村156之1號

【海島屋】台東縣綠島鄉南寮村105之7號

飛魚蛋捲

飛魚蛋捲。 圖／FunTime小編朋友

綠島的手工飛魚蛋捲是以綠島特色食品－飛魚鬆加入麵粉、蛋、蔥等食材製成，飛魚蛋捲又薄又脆，一口咬下超級酥！鮮甜又濃郁，不用害怕吃到很腥的海鮮味，算是接受度非常大的飛魚食品，飛魚蛋捲為一整盒包裝，買回去送禮好看又有綠島特色，不知道要買什麼就買這個吧～送禮自用兩相宜！

推薦店家：

【饕海王】台東縣綠島鄉105-7號

【海島屋】台東縣綠島鄉南寮村105之7號

海草蛋捲

海草蛋捲。 圖／FunTime小編朋友

除了飛魚蛋捲，也可以試試海草蛋捲，一樣是融入綠島特色食品海草所製成，吃起來口感酥脆，又香又扎實，不小心就會把整盒蛋捲完食啊！海草的營養價值極高，包含豐富的蛋白質、維生素等，不喜歡單吃海草的朋友小編推薦可以買海草蛋捲來吃吃看喔！

推薦店家：

【饕海王】台東縣綠島鄉105-7號

【海島屋】台東縣綠島鄉南寮村105之7號

海藻酥

海藻酥。 圖／FunTime小編朋友

海藻酥當然是採用來自綠島最天然的海草製成，如此道地的零嘴也是到綠島必買的名產。海藻酥富含纖維素及維生素，吃起來香香的帶點鹹味，有點類似海苔的口感，卻比海苔更酥脆一點，非常涮嘴！除了可以當零食吃以外，他和飯或粥也是絕配喔！記得多買幾包不然很快就吃完啦～

推薦店家：

【飛魚本舖】台東縣綠島鄉南寮村156之1號

飛魚餅

飛魚餅。 圖／IG, kiyo.qiuyuan

飛魚餅在綠島、蘭嶼、台東都可以買的到，前往綠島可以在飛魚本舖買到飛魚餅喔～飛魚餅主要以蝦漿及飛魚漿製作而成，飛魚餅的厚薄度類似常見的台南蝦餅，吃起來不會過厚，一口咬下便能感受到魚味在嘴巴裡噴發，也是吃一片就想一口接一口的綠島特色伴手禮啊！口味分成原味及辣味，原味可以很明顯的感受到魚香，喜歡吃辣的朋友也可以試試辣味。

推薦店家：

【飛魚本舖】台東縣綠島鄉南寮村156之1號

海草魚酥棒

海草魚酥棒。 圖／FunTime小編朋友

海草魚酥棒號稱是海草與鮮魚的完美邂逅，乍看有點像是小時候常吃的古早味零食～吃起來也真的跟古早味零食一樣越吃越涮嘴，要非常有自制力才停得下來XD海草魚酥棒咬下去是酥脆的口感、嚐起來則是鹹香鹹香的，和飛魚餅一樣分成兩種口味，原味及辣味，小編超愛～之前去綠島就一次帶了好幾包回來，推薦給大家綠島必買！

推薦店家：

【海島屋】台東縣綠島鄉南寮村105之7號

海草沙琪瑪

海草沙琪瑪。 圖／FunTime小編朋友

綠島最有名的特產「海草」，除了前面介紹過的海草麻糬、海草蛋捲、海藻酥、海草魚酥棒，還有非常特別的「海草沙琪瑪」，沙琪瑪在台灣本島很容易找，相信也是許多人喜愛的零食，所以小編要推薦給大家海草口味的沙琪瑪～金黃酥脆的海草沙琪瑪，在綠島才買得到的綠島特產，絕對是綠島必買的伴手禮之一！

推薦店家：

【飛魚本舖】台東縣綠島鄉南寮村156之1號

阿嬤鹿肉乾

阿嬤鹿肉乾。 圖／IG, baby741212

阿嬤鹿肉乾是綠島目前唯一僅存的現烤鹿肉乾，自產自銷並堅持手工製作相當新鮮，不用害怕吃到摻雜其他肉品的鹿肉乾。鹿肉乾的口感很特別，如果買到不新鮮的可能會過硬又很難咬，推薦大家可以試試阿嬤鹿肉乾喔～

小編小提醒：現今綠島的鹿肉乾、炒鹿肉等料理，採用的是水鹿肉而非梅花鹿喔！

推薦店家：

【阿嬤鹿肉乾】台東縣綠島鄉漁港路1之126號

火燒餅

火燒餅。 圖／IG, iamkaun

火燒餅是饕海王伴手禮店獨家推出的伴手禮，由麵糰烘烤後的千層餅乾帶點海草味，分為牛軋口味及鹹香口味。牛軋口味中間夾著滑順不黏牙的鮮奶牛軋，香醇濃郁的口感搭配酥脆的千層餅乾，多層次的口感完全是天作之合啊！而鹹香口味，則是將香氣逼人的鹹蛋黃均勻的和餅乾麵糰結合，香氣四溢且吃起來酥脆可口喔！

推薦店家：

【饕海王】台東縣綠島鄉105之7號

海燕窩

海燕窩。 圖／IG, rayray0710

海燕窩其實不是燕窩，而是海裡一種名為珊瑚草的藻類，因為富含天然植物性膠原蛋白、維生素、鈣、鐵等豐富的營養價值，所以就被稱為海燕窩啦～在綠島伴手禮店購入的海燕窩為一塊狀，處理步驟為「敲碎→煮約500cc滾水→關火→放入水中→攪拌→融化」之後可以冰到冰箱成為凍狀後就大功告成啦！而且有許多口味可以選擇，是必買的綠島名產之一喔！

推薦店家：

【饕海王】台東縣綠島鄉105之7號

綠島名產幾乎和海脫不了關係，並且每一家名產店幾乎都有販售小編介紹的這些伴手禮美食，不過每一家口味略有不同，建議大家可以到綠島試吃後再購買喔！趕快開始計畫今年的綠島之旅吧！

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