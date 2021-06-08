疫後要玩好玩滿！小琉球「環島公路旅行」花瓶岩清澈美景、秘境看海龜好愜意

作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2020-12-13 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 白沙尾漁港、花瓶岩、樓仔厝。 小琉球，對一個厭倦都會城市的人來說，是個非常友善、快速上手的離島地區。面積僅6.8平方公里，地形最高處，也沒有超過100公尺，在小琉球騎機車逛一圈，或許比進市區買杯咖啡都還要快。 小琉球有的是海洋景觀、海龜生態、水上活動、原林步道，很多時候，騎到路邊停下只是喝杯水，公路海天一線，聽浪濤聲，海風吹來，抬頭只是讓太陽撒下熱與光，都滿滿地幸福。 會說是快速上手還有一點，是因為船班補給便捷，便利商店、攤販餐廳、連鎖飲料林立，卻多數集中在碼頭前，喧囂但與旅人擺脫俗事攪擾的空間有所區隔，畢竟小琉球仍有保存許多簡樸生活環境，我看見了小琉球居民或移居當地生活的外地人，他們努力思考運營觀光人潮與環境共存的方式，自成一格形塑現代與傳統並存的人文風貌，小琉球值得一去，也相信一定會愈來愈棒！ 2021年10月是三年一科迎王祭，記得來！ 下次我要排行程去撿兩公斤海廢換取海洋貨幣（咕咕幣）

第 1 天

白沙尾漁港 | 30 分鐘

為了玩好玩滿小琉球，我們搭了早上8點出發的聯營客船，一共有兩層客艙，載客量想必是很大，每人來回船票是400元，如果從本島運載機車過去，單趟再加100元即可，客船行駛時間大約25分鐘，是個蠻輕鬆的離島航線！

花瓶岩 | 1 小時

初到旅遊目的地，我的習慣是要馬往最高處鳥瞰整個區域，要馬就是先找一個當地最知名的地標，讓自己開啟視覺與大腦知識的連結。 來到小琉球第一件事，當然就是尋找「花瓶岩」，沒想到出了碼頭拐個彎，花瓶岩就在眼前，這也太讚了！花瓶岩其實是一塊珊瑚礁岩，跟野柳女王頭一樣，都是因為受到海或風的侵蝕而形成頭大脖小的樣貌。 花瓶岩前有一處小沙灘，海水清澈透明見底，舒服的氛圍很適合坐在那休息小憩，或是看看一個又一個的浮潛客上岸下岸，但請記得垃圾不落地，請做個有公德心的旅人！

樓仔厝 | 15 分鐘

回到中山路，中山路是小琉球的中橫公路，呈南北縱貫直行小琉球頭（碼頭處）尾（落日亭），整條路段幾乎都有路燈，比起沿海的環島公路相對安全部許多！ 那麼，為什麼要來到樓仔厝呢？是因為要購買咕咕幣的關係。什麼又是咕咕幣呢？ 「咕咕幣」，由屏東小琉球環保團體「海湧工作室」與「台灣咾咕嶼協會」於2020年推出「用一個咕咕幣，不限次數租借環保便當盒」的文創環保行動。取材自回收保麗龍，經鑄模後可重複使用，透過文創人、手作師、藝術家、甚至公益學生團體，創意手繪上彩的海龜圖樣，每個咕咕幣都獨一無二，兼具回收再製、環保、收藏等意念。 如何取得咕咕幣？請先到配合店家，透過扭蛋機台轉出你的第一顆咕咕幣，當你肚子餓了，就將咕咕幣帶到配合店家兌換一個環保便當盒，使用完畢歸還後，再送回配合店家換回另一個咕咕幣，也就是你的第二個咕咕幣，如此一來，你的小琉球之旅是不是又多了一個值得紀念且有意義的回憶呢！ *第一個咕咕幣兌換後就不會再回來囉！如果喜歡，可以收藏當紀念品，然後再轉另一個咕咕幣出來去兌換環保便當盒。 *便當盒欲歸還前，可簡單沖洗一下，送回的清洗後還會以烘碗機高溫殺菌，讓人安心使用。 *更多咕咕幣相關資訊，請看［財團法人台灣咾咕嶼協會］https://www.facebook.com/twlookoo/

阿婆粉圓 | 15 分鐘

阿婆粉圓冰！10點半到的我們買到最後兩袋，剩餘的都是被人預訂光光。 阿婆的手完全沒有停下來，先舀粉圓（不是珍珠哦，而是透明的更小顆的粉圓）內有少許仙草粉條，再舀糖水，一袋15元晶瑩剔透的粉圓冰就這麼完成，喝一口！哇！糖水甜而不膩，好爽口，好清涼，唏哩呼嚕，不想喘息就喝光光！

龍蝦洞 | 1 小時

龍蝦洞，原先的預期是IG網美打卡秘境，一處海蝕溝的海天秘境，只是拍照打卡意思意思到就好； 沒想到偶然往後方的珊瑚礁海岸走去，前15分鐘只是跟著零星人群蹲坐在岸邊看海景、看人海釣，突然其他團的導覽員走進，開始引導大家往海面看，一陣驚呼：「海龜！！」從一隻、兩隻、三隻、四隻，沿著海蝕溝載浮載沉，游來游去，看起來真的超美！我完全沉迷在追蹤海龜的任務裡！！ 導覽員說：海龜每15分鐘會抬頭呼吸，呼吸前，海龜屁股會先朝上，才抬頭，大家可以多多留意一下！然後不得不稱讚一下，海龜保護色真是太厲害了，我剛剛沒留意，完全沒有發現海龜群。 提醒一下，龍蝦洞有許多壺穴與海蝕溝地形，深淺不一，再加上珊瑚礁岩之間大小不一的隙縫，走在上頭千萬小心，重心放低，勿嬉鬧，避免踩空。 我在岸上好久好久，難以言喻親眼看見海龜的感動，他們在漲潮浪水中不斷被拍打，浪勁衝上岸側的瞬間，我都以為海龜會因碰到珊瑚礁岩受傷，但他們沒有，反而一如既往優雅悠遊海中，覓食著，與其他海龜親友交錯著，任誰都無法打亂他的步調；拜託，請我自己好好記得這種感動，以後回到都市生活，減塑環保，留給海龜更多更廣闊的生活空間！！

厚石群礁 | 1 小時

當地人說是浮潛秘境，珊瑚礁岩綿延好長好長，雖然沒有下水，但可以想見海底世界的生物有多豐富，而我只要踏踏浪感受一下12月小琉球恆溫海水，也已滿足了！

白燈塔 | 15 分鐘

白燈塔繞了一圈，我只想說六個字：哇太精采了吧！ 因為樓梯爬上去，沿著燈塔步道走一圈，下來，30秒走完！哈哈哈，因為什麼腹地也沒有，同時樹林比人高的關係，什麼景觀也都看不到，真的是有點太空虛了呀！

百年老榕樹 | 15 分鐘

相較之下，隔壁的百年老榕樹和秘境景觀處，就讓人眼睛為之一亮；剛好遇上導覽團的我們，跟著人群往榕樹後方的山路走，約1分鐘，就是一個危險的垂直懸崖峭壁小平台，約只能2-3人同站一方，望前眺望是剛剛經過的厚石魚澳珊瑚礁岩岸，海天綿延一遍真的極好看！ 不過此處風勢一大，重心若不穩確實相當驚險，請務必小心！

西晒咖啡Ｘ海龜燒Seaside Cafe | 2 小時

看完了海龜本人，立刻來吃海龜燒會不會吃不下去？答案是：怎麼會！海龜燒太可愛了，而且好好吃哈哈哈哈！ 西曬咖啡X海龜燒是一對男女朋友經營，咖啡由男生負責，提供冷的、熱的手沖咖啡，也有一般茶飲果汁，但熱門的還是女生負責每天限量的海龜燒（其實吃起來就是雞蛋糕，但海龜活靈活現的模樣，讓人覺得更加好吃） 店內採席木板地而坐的，架上陳列一些與人文、環保、瑜珈的選書，隨著午茶時間到來，店內也來了很多老闆們的朋友話話家常喝咖啡，這種感覺真好！

落日亭 | 1 小時

隨著時間漸晚，來到小琉球的西岸落日亭。 老實說比起日出，夕陽景觀我較沒那麼興奮，因為覺得日暮漸晚，有種蕭瑟荒涼、懨懨疲憊的感覺，小琉球落日也是這樣，不過令我提起精神的是眼前的海流，一條往左、一條往右，大概有十條海流同時存在，真心佩服對海的領域熟悉的朋友，用渺小身軀在海中找到和諧與平衡！

小琉球五點燒烤 | 2 小時

每間小琉球民宿都有附加方案，其一就是晚餐海鮮燒烤吃到飽，所以特地找了一家島上評價極好的燒烤店，搞得我們從碼頭一上岸，就一直期待晚餐； 但老實說，我覺得沒有很值得，海鮮食材沒有很新鮮，像是蝦殼幾乎無法瞬間抽出；爐火太旺不易掌握溫度，導致蔬菜一下就焦黑了；以至於我們吃得相當狼狽，根本是在跟爐火搶時間，也浪費很多鋁箔紙，真的不知道是自己技術太爛還是什麼，但看左右鄰居也都是卯起來噴水讓爐火降溫就是⋯ 用餐環境還不錯，明亮乾淨，燈光營造很美，尤其是草地和燈飾，應該是許多網美熱愛的風格！

第 2 天

相思麵 | 1 小時

我很喜歡早餐吃古早味傳統麵食，一碗湯麵就能讓胃暖上大半天；相思麵可以選擇細麵條或寬麵條，添上木頭柴燒熬煮的肉燥，再淋幾滴在地人力推的相思辣椒，好吃夠味到不要不要的。喔對了，櫥窗內的黑白切愛怎麼切就怎麼切，只能說愈挑愈會欲罷不能啦。

小小島- ISLET LEMONADE CAFE' | 1 小時

提供精品咖啡、美式檸檬飲和手工甜點的小小島，隱身在民宅巷弄裡，是個可以暫停海風吹亂頭髮，吹吹冷氣的地方，大面積透明採光玻璃的設計，吸引許多網美朝聖，在這裡可以喝咖啡、也很適合看看人（笑）

旭日亭 | 1 小時

返回碼頭的環島公路上，特地在小琉球東側的旭日亭停下；旭日停顧名思義是看日出的地方，不過查了一下，小琉球日出觀賞並非是從海平線上升，而是從台灣中央山脈後方升起，我個人喜歡蘭嶼東清灣從海平面蹦出來的日出，但仍能就旭日亭當作休憩涼亭，也聽說他的灘側有沙灘秘境，多注意安全或有在地人帶的話，可以去看看！

龍蝦洞 | 1 小時

離開小琉球前，我又來看海龜了。 平均1000隻小海龜，只有1隻有機會順利長大，而全世界瀕臨絕種僅存的7種海龜之中，台灣海域就可以看到其中5種，常見的是以小琉球為重要棲息地的綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜等，約有160-200隻不等的海龜在此出沒，即便沒有下海浮潛、潛水，岸上也能以肉眼方式看見海龜曼妙泳姿、吃海藻海草或浮出水面換氣的模樣，真的是相當療癒又難能可貴。 生性友善又好奇的海龜，非常容易誤食塑膠垃圾，經常以為透明塑膠物品是美味水母或海藻，即便只是小張包裝紙或糖果紙，海龜吃下肚後都會產生身體不適的現象，嚴重者甚至死亡；當這次歷經龍蝦洞如此近距離觀賞海龜後，我個人對於拒絕使用一次性塑膠製品有了立即實施的意願，畢竟為了自身的一時便利，對另一個生命產生生命威脅，實在是非常非常不好的舉動，謝謝龍蝦洞帶來的震撼教育，我將記得他們悠遊自在的感動，時時提醒自己減塑行動。 台灣的5種海龜皆屬於一級保育類動物，受到農委會野生動物保育法所保護，禁止從事獵捕、宰殺、餵食、騷擾、圍繞、觸碰海龜及必須要與海龜保持5公尺距離，也禁止打擾海龜上岸產卵等；同時屏東縣政府規定每年5-10月屬於海龜上岸產卵期，中澳沙灘、蛤板灣(威尼斯沙灘)及肚仔坪沙灘等保護區，從晚上8時至隔日凌晨5時進行宵禁，禁止民眾進入，違者將可開罰1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬元至30萬元罰金。 舉報專線：海洋委員會海巡署（撥打海巡專線118）、屏東縣政府動物保護及保育科（08-7653860） 舉報步驟： 1 錄影存證 2 盡可能拍下清楚的照片，蒐集其他可追查違法者身分之線索 3 註記發生的時間、地點，且拍攝可佐證畫面為小琉球鄰近海域。 若有下水，也都要選擇不傷害珊瑚和海洋生物的海洋友善防曬乳，甚至是都不塗抹改採物理性防曬衣；守護海洋，人人有責。

白沙尾漁港 | 1 小時

帶著依依不捨的心，返回人類的世界⋯ 但海龜、漂亮的小琉球，我心中已經保留一個位置給你們了！

延伸閱讀：小琉球｜海龜花瓶岩海景燒烤咖啡的環島公路旅行。

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