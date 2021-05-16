瀰濃山下的好風光！油紙傘.美濃湖　感受高雄美濃的靜謐與純樸之美

提到南臺灣的客家風情，直覺地聯想就是「美濃」，舊名被稱為「瀰濃」，而其命名由來眾說紛紜，最主要的說法來自清雍正時期繪製的「雍正臺灣輿圖」出現的「瀰濃山」，因而得名。而美濃也是客家六堆中的右堆，在過去，下淡水溪（現稱為高屏溪）與東港溪之間交織一幅客家聚落共榮的農村地景，直到朱一貴起兵反清，客家聚落決議組織義勇民團防止家園被受侵擾，義勇軍分為六隊，這便是「六堆」名稱的由來。

濃厚且純樸的客家風情飄盪在美濃的巷弄中，這裡也是客家人口密集度最高的地區，隨處可見充滿客家情懷的建築與元素，保留著過往百年來的客家文化，就讓我們一起探索這片位在高雄的山中瑰寶。

記錄著先人耕耘於此的歷史痕跡

敬字亭

又名聖蹟亭、惜字亭，受儒家思想崇尚文風的薰陶下，愛物惜物的客家人覺得書本與文字都是珍貴資源，對字紙相當敬重，不能輕易的丟棄，因此只要是印有文字的紙張都必須經過焚燒還給上天。在美濃共有4座敬字亭，位於中山路與永安路口的敬字亭則為歷史最悠久，建於清乾隆三十年（1769年），以清水磚砌成，六角形三層式的格局造形古樸，亭前另設有製字先師倉頡公的香位，為國家三級古蹟。

敬字亭代表著當地人對文字與書籍的敬重與尊崇（圖來源／高雄旅遊網）

東門樓

東門樓是美濃知名地標之一，建於清乾隆年間，最初的功能為衛護昔日瀰濃庄聚落東側的防禦工事，毀於日治初期義勇軍與日軍交戰的砲火中，而於1937年重建，仿清朝龍簷鳳閣外觀，並於門樓上題了「大啟文明」四個大字，可說是見證了美濃在歷史中的起伏與跌宕。

外型特殊的東門樓在古時為防禦工事（圖來源／高雄旅遊網）

映照青山的靜謐－美濃湖

又名中正湖、中圳埤，面積達21公頃，是高雄市僅次於澄清湖的第二大人工湖，中圳埤原只是一條小圳，後因下雨後水位易暴漲，當地居民於是修築堤防，成為具有儲水、灌溉功能的人工湖泊，每年10月至隔年3月還會有候鳥停留於此，可謂生機蓬勃，沿著湖泊設有自行車道，一邊騎行享受著徐徐微風、一邊欣賞群山與涼亭映照在湖面上的美麗景致，好不愜意！

無論在清晨時分或是黃昏的魔幻時刻，皆能看見美濃湖沉穩且靜謐的美麗（圖來源／高雄旅遊網）

傳承深耕百年的客家文化－美濃客家文物館

美濃的客家文化可說是全台保存最完整的，因此2001年建立的美濃客家文物館便肩負了傳承與保留文化的使命，以社區博物館的理念來規劃經營，落實文化主體性、地域文化開展性之目標，展現美濃的歷史與文化上的多面性，以和社區結合的方式，增進地方族群間的瞭解與互動。建築採用菸樓造型與合院設計的型態，如實地複刻客家文化在美濃耕耘的過往。

美濃客家文物館讓客家文化能夠保存（圖來源／高雄旅遊網）

一窺文學大師留下的點滴－鍾理和紀念館

被尊稱為「臺灣現代文學之父」的作家鍾理和為在地美濃人，想一窺這位台灣文學大師對美濃的記憶，不妨走一趟鍾理和紀念館，館內展示所有鍾理和的手稿、日記、雜記、生活用品及研究鍾理和文學的相關文件資料，並復刻了當時的書房模樣，重現大師執筆書寫的環境，值得一提的是，鍾理和紀念館是臺灣由民間合力興建的第一座平民文學家紀念館，也代表著鍾理和先生對於台灣文學的影響至今深深影響。

鍾理和紀念館內收藏大量鍾理和先生的手稿、文物，也復刻了舊時的書房環境（圖來源／高雄旅遊網）

紙傘的文化與象徵－美濃原鄉緣紙傘文化村

紙傘想必是大眾對美濃的第一印象，在過去，油紙傘在客家人生活中扮演著重要角色，男孩在16歲成年禮時，送紙傘給兒子，表示著兒子已成年；女兒則在出嫁時贈與一對紙傘，象徵團圓、圓滿、多子多孫之意（「油」紙傘的「油」宇，諧音是「有」的意思，「紙」與「子」同音，有著早生貴子的含意）。在全盛時期當地共有二十幾家紙傘廠，而如今，油紙傘褪去了其經濟價值，不再是民生用品，但卻更兼具文化與藝術的傳承，代表著大眾對美濃的印象，「原鄉緣紙傘文化村」便是為了原鄉的傳承與文化，以油紙傘為幅奏，融合陶藝、文物、民俗、美食五大主軸，將美濃風情發揚光大。

油紙傘代表著大眾對美濃的記憶，更彰顯其背後的文化價值（圖來源／高雄旅遊網）

而除了以上景點，美濃還有許多值得體驗的活動，讓遊客來到美濃不僅可以徜徉在滿懷客家風情的街道、巷弄中，更可以親身體驗客家文化的樂趣，包括小紙傘創作、擂茶體驗、藍染DIY，夏季時還可以參加水圳漂流，以漂漂河的形式體驗水圳對於美濃的重要，若不想濕透，騎單車則是四季都適合的好選擇，無論是要沿著美濃湖騎行欣賞水色之美，抑或是騎進美濃小鎮，來場文化與歷史交錯的客家漫遊，都能欣賞屬於美濃的好風光。來一趟美濃山下的客家小鎮，一起感受純樸人文與幽靜自然風光並行的瀰濃之美。

於夏季可以體驗水圳漂流（圖來源／高雄旅遊網）

美濃休閒農業區地圖（圖來源／農業易遊網）

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