除了藍眼淚還有這些~ 2021馬祖玩法特輯「馬祖景點x馬祖美食20選」必收藏

說到馬祖許多人第一個想到的就是這裡的戰地風情，但馬祖除了閩東和戰地文化，還有許多媲美國外的景點。用這篇文章和你分享20個2021必去的馬祖景點、馬祖美食，讓我們一探台版奈良、馬祖地中海在哪裡？走～跟著小編一起去追藍眼淚、買值得帶回家的歐咪呀給吧！

北竿景點＃1

芹壁村

▲北竿景點-芹壁村。 （圖／chunnn_tw,Instagram）

芹壁村早期商業漁業興盛是北竿最富裕的村落，傳統的閩東建築外觀以花崗岩砌成，方正外觀又被稱作「一顆印」建築。古老的石頭屋與大海相望充滿異國風情，這也讓芹壁村有了「馬祖地中海」的稱號。雖說景色像是歐洲，但這裡仍保有其閩東風格的建築形式，從外牆石塊的砌法可以看出屋主的經濟實力，富裕人家以丁字形或工整的方式堆砌，取人丁興旺之意，在且牆上還會看到一隻鰲頭穿出， 象徵子孫熬出成就出人頭地，來到芹壁村除了忙著當網美也可以看看這些房屋的趣味之處。





北竿景點＃2

螺山自然步道

▲北竿景點-螺山自然步道。 （圖／eason_lien,Instagram）

螺山自然步道是北竿知名的觀海景點，長約750公尺的螺山自然步道在過去是居民釣魚的小徑，在砌成石頭步道後成了遊客來北竿的必訪景點。沿途峻峭山壁綿延，走在山脊上可以看到海岸下的奇岩怪石，步道除了中間一小段需要拉索並攀在大石頭上通過外，其餘的部分都很好走，走到步道尾端更有天然海蝕作用形成的「海上孔子像」可以欣賞，4~5月來造訪的朋友還能看到盛開的野百合呦～





北竿景點＃3

大坵島梅花鹿

▲北竿景點-大坵島梅花鹿。 （圖／sioushenlin,Instagram）

與北竿只有一海之隔的大坵島，在過去是許多人在北竿僅會「遠眺一下」的小島，但近年大坵島梅花鹿復育有成，讓來大坵島看梅花鹿成了時下最夯的活動之一。不能去奈良看小鹿逮就補，從北竿白沙港/橋仔港、南竿福澳港都可以搭船到大坵島來看可愛的鹿鹿到處趴趴走喔～





馬祖景點推薦-南竿

南竿景點＃1

枕戈待旦紀念公園

▲南竿景點-枕戈待旦紀念公園。 （圖／yiju1970,Instagram）

「枕戈待旦」是過去軍事管理時期前總統 蔣中正在查訪馬祖時留下的碑石題字，是南竿島最著名的地標，搭船到南竿福澳港的朋友，更能在遠遠的地方就看到山坡上斗大的這個海上地標，其與同在軍事最前線—金門的「勿忘在莒」有著光復抗戰時期的異曲同工之妙。





南竿景點＃2

媽祖巨神像

▲南竿景點-媽祖巨神像。 （圖／zelda_1228,Instagram）

傳說中在一次暴風雨裡，父兄出海捕魚沒有回家林默娘頭海相救不幸罹難，屍體漂到了南竿島，島上的居民將之安葬於現在的天后宮，其靈穴就在神龕前方數步之遙的距離。2009年落成的「馬祖巨神像」是全世界最高的媽祖神像，神像前的瞭望台以船型的形狀建成，讓媽祖神像如同乘坐在船上航行庇佑信眾。





南竿景點＃3

津沙聚落

▲南竿景點-津沙聚落。 （圖／rebecca_tsai,Instagram）

津沙聚落曾是馬祖人口最多的聚落，因戰事與漁業資源枯竭人口外流嚴重，島上的青年也因為工作機會不多離開了這裡到外地生活。沒落的津沙聚落剩下斑駁的老房子，這些房子有的或刻或掛著當時反攻大陸的標語有著時代的印記，現在看來頗有古風非常特別。時至今日部分的房子也改建為餐廳、民宿，讓津沙聚落用觀光的方式，讓更多人來一探它的美～





南竿景點＃4

八八坑道

八八坑道原是軍事時期作為軍備用途的戰車坑道，也曾是馬祖電信局的機房，由馬祖酒廠管後陰涼的坑道成了存放高量的酒窖，走到裡面濕冷的感覺就像在吹冷氣，看著坑道裡的老酒甕和想著這裡的故事彷彿讓我們穿越到過去一樣。





南竿景點＃5

鐵堡

▲南竿景點-鐵堡。 （圖／nisaaa1221,Instagram）

鐵堡原是一座突出於海上的獨立島嶼，因具有極佳的戰略價值在過去成為重要的軍事駐點。在島上可以看到在礁岩上被漆成迷彩的掩飾建築，並在岩石上插滿碎片以免大陸水鬼突襲，在島上還能看到射擊位置和軍犬圈養處的掛牌，也能參觀堡內的坑道，對歷史與軍事有興趣的朋友別錯過這個南竿景點喔！





南竿景點＃6

北海坑道

▲南竿景點-北海坑道。 （圖／minghung_04_05,Instagram）

位於南竿的北海坑道當時因戰略所需而開鑿，全長700公尺左右的北海坑道在過去開發技術較不精良的時代，只能以炸藥爆破和人工開挖的方式建造，在歷經800多個日子後，這裡成為一個能停下百餘條小船的軍事坑道。

時至今日於退潮時開放遊客進入，乘著馬祖傳統的小漁船搖搖晃晃地進入暗黑隧道，隧道中設置著當時開鑿坑道和在這生活的阿兵哥的雕像。乘著小船在這個濕漉漉的坑道裡前進還有機會看到藍眼淚，想追淚的各位可別錯過嘿～





馬祖景點推薦-莒光

莒光景點＃1

西莒坤坵海灘

▲南竿景點-西莒坤坵海灘。 （圖／esan1338,Instagram）

西莒的觀光景點甚少，但也因為這樣島上沒有什麼觀光客，生態保存良好夜間也沒什麼光害，對於想頓離人群的人來說實在是個好好放鬆的好所在。坤坵海灘位於西莒的西側，是島上唯一的沙灘，在退潮時可以看見不遠處的蛇島，那因海浪和漲退潮時而浮現時而隱沒的小島就像一隻蟄伏與海裡的巨蛇一樣。因為海流方向的特殊性讓坤坵海灘漲潮時出現世界唯二的方塊海，但這種奇景也不是一定看得到非常神秘也非常靠運氣。





莒光景點＃2

東莒呂何崖

▲南竿景點-東莒呂何崖。 （圖／iamanniewen,Instagram）

莒光島有一處神秘海灣位在福正村南面，沿途灣澳道路崎嶇難行但景色怡人，傳說八仙中的呂洞賓和何仙姑在此得到，因此又讓這片美麗的海灣被稱作「呂何崖」。





莒光景點＃2

東莒藍眼淚

▲莒光景點-東莒藍眼淚。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

到了馬祖說什麼也要來追一下藍眼淚，想看到著個美景要同時滿足運氣好、無光害和適當得季節才能在海中看到閃耀波動的藍眼淚。讓我們遠離街燈跟著教練到有最多藍眼淚的東莒划著透明獨木舟出海，看藍色星河從舟底流過印著天上的滿天星斗為馬祖之旅留下最難忘的回憶。





馬祖景點推薦-東引

東引景點＃1

一線天

▲東引景點-一線天。 （圖／haruka29__,Instagram）

東引島一線天因緊鄰營區過去戒備森嚴，沒有提前申請難以親近這奇景，時至今日僅需和阿兵哥登記並出示身份證就能一覽這個通天貫地的景色，走往一線天的路上沿途有聳拔的峭壁和鹹鹹海水伴隨，最後來到這上接天際線、下通海平面的自然絕景聽海浪拍打在峽谷迴盪巨聲貫耳，讓人不禁再次敬佩大地的鬼斧神工。





東引景點＃2

東犬燈塔

▲東引景點-東犬燈塔。 （圖／ptkwe,Instagram）

東莒燈塔又名東犬燈塔，是全台灣第一座花崗岩製成的登場，服役超過100年的東莒燈塔時至今日每晚仍打著燈號繼續閃爍著！東莒燈塔十分特別的一處就是在燈塔前有著一座30公尺的矮牆，那是因為在過去從燈塔走到辦公室的路上風太大了火把容易被吹熄，因此打造了這個擋風的白色的矮牆。如今這座矮牆儼然成為東犬燈塔美麗的延伸，潔白的燈塔配上藍天白雲非常唯美浪漫實在好拍到不行～





2021馬祖必吃美食推薦

馬祖美食推薦＃1

繼光餅

▲馬祖美食推薦-繼光餅。 （圖／hanhanyen,Instagram）

繼光餅又被稱作馬祖漢堡，是福建省的傳統小吃，相傳是明朝將軍戚繼光為縮短軍隊用餐時間而發明吃的口糧。時至今日在馬祖可以吃到烤的、炸的繼光餅，裡頭包著豬排蔥蛋、外頭的芝麻也在加熱後散發香氣，這個特色小漢堡是來到馬祖的必吃美食！





馬祖美食推薦＃2

魚麵

▲馬祖美食推薦-魚麵。 （圖／yingying_foodie,Instagram）

魚麵是知名的北竿美食，由於製作過程繁複必須從魚肉做成魚漿再加入麵粉製成，現在只剩下兩家做魚麵的店家分別是阿婆魚麵和魚之鄉魚麵，半透明的魚麵配上暖呼呼的湯頭和Q彈魚丸燕餃就成了北竿不可錯過的海味小吃。古法製成的魚麵除了在馬祖當地吃得到，也可以將麵條買回家自己煮，喜歡吃麵的各位可別錯過嘍！





馬祖美食推薦＃3

鼎邊糊

▲馬祖美食推薦-鼎邊糊。 （圖／changshihyu,Instagram）

馬祖與大陸距離最近的地方僅9.25公里，因地緣因素許多美食也與對岸相近。像是這道鼎邊糊就是台灣較不常見的料理，將米糊繞在以大骨、魚骨、蛤蠣煮成的高湯鍋邊，在米糊熟透後形成粉皮在產再碗裡加上高湯，就成了一碗燒燙燙又清甜美味的鼎邊糊。





馬祖美食推薦＃4

蠣餅(虫弟餅)

▲馬祖美食推薦-蠣餅(虫弟餅)。 （圖／gemini6945,Instagram）

不知道大家有沒有吃過蚵嗲，蠣餅是福州的一種傳統小吃裹著麵糊粉絲、蛋和肉末下去酥炸，製程和台灣的蚵嗲很像，但這個蠣餅雖有一個蠣字，餡料滿滿就是沒包牡蠣，來到馬祖可別忘了來吃吃看這道觀光客和在地人必吃的傳統早餐喔！





馬祖美食推薦＃5

馬祖老酒麵線

說到馬祖名產伴手禮，就不可不提到馬祖老酒麵線，在過去馬祖人會自己釀老酒給孕婦坐月子補血、給捕魚上岸的漁夫暖身子。麵線放入枸杞、荷包蛋、紅糟肉和馬祖老酒，成了馬祖飄香的傳統好味。除了能在馬祖吃到老酒麵線，現在也有作成袋裝的泡麵，讓大家能帶著回來當做伴手禮。





馬祖美食推薦＃6

馬祖酥、芙蓉酥

馬祖酥和芙蓉蘇也是馬祖很受歡迎的甜食伴手禮，馬祖酥有點像台灣的地瓜酥片，經過和麵、切片油炸、壓模加麥芽塑形，行程方塊狀的點心。而芙蓉酥則是一種吃起來有點像沙其馬的小點心，用糯米製作的芙蓉酥裡面裹著花生粉並撒上黑白芝麻香氣四溢，說什麼也要買上一些帶回家～





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