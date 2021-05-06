來馬祖不會後悔！ 「馬祖南竿 x 東莒島」 教你網美照、時尚大片哪裡拍？

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-10-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 STARBUCKS 星巴克 (馬祖門市)、神祕小海灣、東犬燈塔。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

STARBUCKS 星巴克 (馬祖門市) | 1 小時

到南竿一定要來踩點全台最靠北的星巴克啊！而且還是全台唯一有暖氣的星巴克喔！有趣的是，當地導遊也是都帶他們的團員來這吃早餐呢！

神祕小海灣 | 1 小時

神秘小海灣讓我想到歐洲的沙灘岬灣，沙灘細、海又藍，真的是一個非常漂亮、安靜的海灣，遊客很少，因為在一個彎岬內，浪不會太大，只可惜站在沙灘上，回頭一看岸邊垃圾有點多，看了很傷心呢！

東犬燈塔 | 1 小時

遠遠的就看到這座純白色的燈塔，守望在東莒島的東北邊，配上藍藍的天空，我以為我走進 Window 系統桌布？馬祖的陣風真的不容小覷，頭髮被吹亂的崩潰，在這邊拍了好多秀髮廣告😅

犀牛嶼 | 1 小時

這個平台絕對要來！遼闊的風景一望無際，可以明顯觀察海洋深淺變化、海浪的波長波短，打在犀牛嶼上激起雪白的水花，太美了！我看一整天都沒問題呀！

福正聚落 | 1 小時

來到東莒，仔細想想，除了遊客，我還真沒看到任何一個隨性走在路上的東莒島居民，好像有點詭異😅 福正聚落也是一個小小的村落，過去是漁村，可以看到前面的沙灘上，除了雜草叢中的坦克，就是荒廢的漁船了！滄桑淒涼感時尚大片不來這拍，要去哪拍？ 這兒我們還隨機探訪了一個防空洞喔！就在路邊不長的小樓梯走上去，旁邊放一個水桶做的招牌寫著「防空洞」，很是直白。裡面還裝有長管日光燈，只是現在並沒有通電，寬度僅限一人通過，頭探進去看看則是一片黑，但看得見終點的亮光，好難想像以前戰爭時期，居民躲在這裡呀！

大埔村古聚落 | 1 小時

東莒的最南端，有個景觀類似小型且危險版的摩西分海，不過危險因子是淺灘上的鋼鐵柱，在馬祖到處可見這種裝置，看似廢墟遺留的鋼筋外露，實則是戰時避免水鬼摸黑上岸的陷阱啊！非死即傷、降低水鬼的戰鬥力！來一趟馬祖，看著歷史的痕跡，其實這些故事也不那麼遙遠！

北海坑道 | 1 小時

據說馬祖的四鄉五島都有北海坑道，只是其他島的北海坑道年久失修，多數崩塌無法通行，僅剩南竿這裏的北海坑道有開放了啦！只要把「坑」字擋住，你就來到了北海道呢！這年頭也要學會自娛娛人了😅 這次報名了夜間的藍眼淚觀賞之旅，藍眼淚這種生物發光是因為受到刺激，且因為發光時間非常短、生物也非常微小（只有1/4根頭髮粗），觀測不易，這趟北海坑道內的船行會全程關燈，可以用他們分發的小鏟子撥水，就會看到一閃一閃的微光，不過肉眼看起來是白光，並非是長時間曝光的照片呈現的藍色喔！

第 2 天

媽祖巨神像 | 1 小時

這座媽祖巨神像是全世界最高呢！近30公尺高的媽祖，守望討海人的平安，號稱馬祖的自由女神，今年接下來的風調雨順也拜託您了🥺 還有個祈福坑道可以走走，這條坑道有別於其他馬祖可參觀的坑道，用有顏色的光燈裝飾，很有「千禧曼波」的氣氛呢！展望平台下還有一條對稱的階梯，也很好拍呢！

馬港香林小館 | 1 小時

是一對老夫妻經營的小店，但不論是馬祖必吃的老酒麵線，或是其他海鮮、炒菜類，都好新鮮好吃呀！

津沙聚落 | 1 小時

津沙聚落是南竿最接近大陸的村落，原名為「金沙」，因為旁邊的沙灘在日照下是金黃色，閃閃發亮的！村落人口外移嚴重，但有不少民宿在這邊招待遊客，可能遊客都比居民多了吧！來這住宿復古的百年閩東建築，好像走在六零年代的馬祖呢👍🏻

延伸閱讀：馬祖南竿 x 東莒島｜網美照、時尚大片哪裡拍？來馬祖不會後悔呀！

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