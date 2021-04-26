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美爆！屏東最新地標6.8公頃「復興公園」正式登場　環湖步道＋水岸森林成亮點

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
屏東復興公園全區美度爆表，啟用前已吸引許多在地人搶先暢玩遊樂區，即日起正式開放。圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
屏東復興公園全區美度爆表，啟用前已吸引許多在地人搶先暢玩遊樂區，即日起正式開放。圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁

屏東人好幸福！繼全台最美森林系總圖、地坑遺跡景點「縣民公園」，屏東再度新增一處絕美地標「復興公園」，即日起正式啟用。在精心改造下，復興公園成功變身夢幻都市公園，環湖步道、多座景觀橋及水上美景為一大亮點，還有兒童遊戲區與運動場域，讓全家大小都能一起放電。

圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁

位於萬年溪畔的「屏東復興公園」鄰近復興圖書館，園區占地6.8公頃，其中四分之一為水域面積，各保水、淨水和滯洪空間都被大大升級，環保親水園區被比喻為「會呼吸的生態水域公園」。園內有條長達2.3公里的環湖無障礙步道，也設有多座串聯河岸的拱橋與吊橋，讓民眾在城市內，也能沿著溪畔散步悠閒耍廢一整天。

圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁

值得一提的是，公園內保留大量林蔭與大樹，倒映湖面上的樹景猶如「水上生命之樹」，特色場景療癒萬分，走在步道亦宛如遊走水岸森林。現場也全新打造不少經典遊具，未啟用前就已吸引民眾搶先試用，未來勢必成為溜小孩最夯地點，周邊亦有溜冰場、槌球場、板彈球場等，而屏東縣縣長潘孟安也表示詢問度最高的籃球場也正加速趕工中，待完工預計吸引更多運動愛好者到訪，屏東百姓先列入清單朝聖去！

圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁
圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁

屏東復興公園

交通方式：
1.可搭乘「505和平國小→永大路」公車路線，至復興圖書館站下車，步行約2分鐘即可抵達
2.搭515到地方法院站
3.Pbike則騎到棒球場站較近
4.騎Pbike到崇大新城站，穿過復興圖書館即抵達

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