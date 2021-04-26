到海底看薰衣草？！浮潛、潛水、玩SUP　8個後悔沒早點發現的「澎湖水上玩法」

這幾天天氣回暖不少，小編開始添購夏天要去海邊玩的衣服了！跟小編一樣想要去海邊玩水的你一起看看澎湖的玩水攻略，澎湖浮潛、澎湖潛水，以及最夯的獨木舟體驗和SUP立槳這篇通通有，從最熱門的澎湖浮潛潛點，到秘境的潛水體驗不藏私全部告訴你。

澎湖浮潛推薦＃1

澎湖南方四島薰衣草森林

▲澎湖浮潛潛水推薦-澎湖南方四島薰衣草森林。（圖／imbentw, Instagram）

南方四島國家公園是全台唯一的海洋國家公園，各島生態資源豐富、美景目不暇給，這些小島就像散落在大海裡的藍寶石一般珍貴而閃耀。 ▲澎湖浮潛潛水推薦-澎湖東嶼坪嶼。（圖／chen_leo0, Instagram）

其中東嶼坪的珊瑚覆蓋率更是高達60%，成片藍紫色調的珊瑚叢林更獲得「海底薰衣草森林」的美名，這份看見魚兒悠遊、珊瑚瑰麗的感動待你來親眼見證。

澎湖浮潛推薦＃2

澎湖海底郵筒浮潛寄信

▲澎湖浮潛推薦-澎湖海底郵筒浮潛寄信。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

到蒔裡浮潛除了能看海底世界的小動物外，還可以在海中寄信把回憶打包帶回家！對於想體驗浮潛，或第一次來澎湖想要嗨玩本島的你都是很不錯的選擇。

澎湖浮潛推薦＃3

澎湖七美月鯉灣浮潛

▲澎湖浮潛推薦-澎湖七美月鯉灣浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到澎湖跳島相信許多人第一個想到的就是七美島了，浪漫的雙心石滬是漁民們捕魚的場域更被視為愛情永恆的象徵，然七美島並不只有雙心石滬這個必拍地標，七美的月鯉灣也是知名景點之一。

▲澎湖浮潛推薦-澎湖七美月鯉灣浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

月鯉灣有著世界級的珊瑚礁生態，有著葉狀珊瑚、鹿角珊瑚、腦狀珊瑚和海葵所組成的繽紛海底世界，浮潛時除了能享受海水的沁涼、玩水的樂趣外還有不怕生的熱帶魚一同伴遊呢！

澎湖浮潛推薦＃4

澎湖忘憂島浮潛

▲澎湖浮潛推薦-澎湖忘憂島露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

澎湖忘憂島是一個無人島秘境，有著不受污然的原始生態環境，在澎湖忘憂島除了可以浮潛、玩SUP享受不被打擾的假期外，還可以在這邊野營、採蚵、BBQ，玩累了就在這以星空為被、以大地為床享受與大自然約會的野營時光！

澎湖浮潛推薦＃5

澎湖出海跳島浮潛去

東海神秘7島嶼巡航

▲澎湖浮潛推薦-澎湖出海跳島浮潛去。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

澎湖東海有許多神秘的小島，他們擁有鬼斧神工般玄武岩景觀和令人難忘的美景，澎澎灣潔白的沙灘、鳥嶼大峽谷聳拔的玄武岩、 雞善嶼和錠鉤嶼上盤旋的燕鷗，和包圍各島的蔚藍海水都是東海的天然寶藏。

▲澎湖浮潛推薦-澎湖出海跳島獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

除了用眼睛賞美景，到澎湖跳島怎麼能不玩水呢？一次體驗釣魚、浮潛、獨木舟、SUP立槳衝浪、海上滑水道、海上魔毯、跳船、船上盪鞦韆等...多重活動！每一個夏天就像在一次的青春，讓我們恣意在熾熱的陽光下和沁涼的海水裡吧！

帆船/遊艇水上豪華趴

▲澎湖帆船/遊艇水上豪華趴-新鮮餐食。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在這個豪華趴裡體驗自己開帆船，讓船長教你掌舵和拉帆，一路乘風破浪玩到海中央。在帶著面鏡玩水浮潛、划著浪板享受刺激有趣的立槳體驗，玩累了還能回到船上享受船長準備小點心和飲品，一路上有吃、有喝又有玩！

澎湖潛水推薦＃1

澎湖潛水親手投遞海底郵筒

▲澎湖浮潛潛水推薦-潛水親手投明信片。（圖／mimisydney0825, Instagram）

想要體驗潛水卻苦於不會游泳、沒有證照嗎？跟著教練到蒔裡潛水，在安全的水域和專業的教學下沒有相關經驗也可以瘋玩初級潛水。在這趟澎湖潛水之旅裡，除了看珊瑚和熱帶魚，還有一件重要的是那就是親自潛到水中、親手投下明信片！

澎湖潛水推薦＃2

澎湖海底漫步Sea Walk

▲澎湖潛水推薦-澎湖海底漫步Sea Walk。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

無論是不會游泳還是想到海中漫步的朋友，除了背氧氣瓶潛水還有更新穎的選擇。「澎湖海底漫步」是全台灣唯一的頭盔式潛水體驗，即便不會游泳也可在海底走路，讓你感受登上內太空的奇妙無重力漂浮感，還可貼近魚群親自餵食，從6歲瘋玩到65歲的水上活動適合親子家庭一起同樂。

澎湖潛水推薦＃3

澎湖HUKA潛水體驗

▲澎湖浮潛潛水推薦-澎湖HUKA潛水。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

自由潛水不必背氣瓶非常自由自在，但自由潛水必須經過訓練還有考證照的困難，HUKA潛水介於水肺潛水和浮潛之間，不需要有任何潛水課程經驗或認證就能體驗潛水。透過小浮船支撐氧氣瓶和低壓管送氧，讓你不必背氣瓶也能自在體驗潛水的樂趣！

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