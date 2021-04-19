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高雄全新「內門動物園」引爆期待！占地11.5公頃，生態秘境＋飛越叢林設施成亮點
高雄新地標先筆記！經歷多年的籌備規畫，「內門觀光休閒園區」聯外道路與橋梁日前已完工通車，代表內門動物園距離民眾又更近了，預計2023年底有望如期全面啟用，屆時在地人又能添加一處放電好地方。
「內門觀光休閒園區」位於當地紫竹寺南端，占地達11.5公頃，集結觀光、可愛動植物還有山林冒險體驗，其中全台首個特有種「原生植物園」融合了「原生動物區」及「水鳥生態區」，化身原生動植物的生態秘境。而「溫和動物區」與「生物多樣性區」主打讓遊客能與親切的動物零距離互動，療癒指數升級。
而園區內也將結合內門宋江陣兵器「藤牌」意象，設計成吊橋橋塔主視覺，座落盡頭的特色建築邊，也有階梯與不少休憩空間，約會、溜小孩或散步都合適。而更令人期待的莫過於搭配高低落差地形、引入的飛越叢林設施，專屬體驗勢必成為一大亮點。「內門觀光休閒園區」預計2年後先行開放部分設施，預估2023年底全區完工，致力打造成東高雄旅遊新據點。
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