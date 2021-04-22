玄武岩好壯觀、肥蚵超鮮甜！19個「澎湖景點」吃喝打卡3日遊超豐富

作者：Funliday-Claire

於 2020-08-30 出發，總共為期 3 天，一共去了 19 個景點，其中包含 澎湖機場、通樑古榕、澎湖跨海大橋。 陽光、沙灘、仙人掌，我來了～～～

第 1 天

澎湖機場 | 1 小時

一大早從松山機場搭飛機到了澎湖馬公機場，看看時間也才早上7:45 心情非常亢奮迎接我的第一天🔥🔥🔥

澎湖機場。圖／Claire

通樑古榕 | 1 小時

第一站先到了必去的景點，據說這顆大榕樹從明朝的時候就已種下，算一算這樹齡已經達300多歲😳旁邊就是廟，多虧這棵樹讓中暑的人數下降許多吧‼️😆

通樑古榕。圖／Claire

澎湖跨海大橋 | 15 分鐘

往跨海大橋方向衝‼️這裡可以看到好多遊客要拍跨海大橋，算是指標、也是連接白沙與西嶼的大橋🌁也發現海岸遠方有個很像椅子的特殊物體、還有漁翁像🌞

澎湖跨海大橋。圖／Claire

澎湖跨海大橋。圖／Claire

鯨魚洞 | 1 小時

把摩托車停在小門嶼停車場附近，附近也有些店家在賣海膽、仙人掌冰、小吃，但我的目的不是它們，而是鯨魚洞🐳沿著指標走過去～～～～終於到達鯨魚洞，其實鯨魚洞的前身是玄武岩，只是經過海蝕作用，日積月累形成巨洞，最後變成像是一隻鯨魚，你們覺得像嗎？我根本看不出來欸哈哈哈😙😗

鯨魚洞。圖／Claire

阿枝炸粿 | 30 分鐘

接著看到網路上蠻多人推薦這間炸粿，不免俗的來吃看看😎點了一個綜合就是有蝦子跟鯊魚肉‼️不誇張蝦子是整隻的、鯊魚肉也很新鮮，一個才30元😳裡面含滿滿的高麗菜，外皮酥脆。本身有帶淡淡的鹹味不用沾醬也好吃，再配上消暑青草茶，真的很爽😝

阿枝炸粿。圖／Claire

阿枝炸粿。圖／Claire

外垵漁港 | 40 分鐘

你看你看‼️‼️‼️‼️炸粿旁邊的港口是不是超美的❤️

外垵漁港。圖／Claire

外垵漁港。圖／Claire

池西柱狀玄武岩 | 1 小時

景點款玄武岩也是必拍📷這特殊的地形是由岩漿噴發凝結而成🤓但是有點難走，想拍美照大家也要多多小心哦⛔️

池西柱狀玄武岩。圖／Claire

二崁陳家古厝 | 1 小時

經過二崁聚落，一眼望去這重新整修過的建築仍然保持傳統聚落風貌🏠🏠在台灣沒有看過這種建築，照片裡面有一張「石敢當」，我特別查過，是用來驅邪、壓風、平浪、消災的🤓

二崁陳家古厝。圖／Claire

二崁陳家古厝。圖／Claire

二馬豆花 | 30 分鐘

由於天氣真的太熱了☀️原本想說吃個豆花消暑一下，真的想也想不到.......它的豆花竟然是溫的🥵口感個人不愛，份量真的好少而且有點貴（每個人喜好不一樣，僅供參考）

二馬豆花。圖／Claire

原味漁村小吃 | 2 小時

騎回市區回飯店check-in整理一下，肚子就餓了。而且原本要吃一間有名的燒肉飯，人整個炸多、排好長，想說吃一頓飯這麼辛苦幹嘛⁉️所以找了路邊小攤販點了店長推薦小卷麵線、海膽炒蛋、蚵仔湯、炒海瓜仔🥰整個很新鮮，看那個麵線的湯頭有淡紅色就是新鮮的小卷，那個蚵仔未免發育太好了，鮮甜肥又大，但最終還是到我的肚子裡☺️😊

原味漁村小吃。圖／Claire

原味漁村小吃。圖／Claire

第 2 天

澎湖天后宮 | 25 分鐘

睡到飽後一早就來天后宮 幸好人沒有到很多 還可以拍到景，而不是一堆人頭😊 旁邊有賣仙人掌冰沙，先來一杯🌵 好像沒什麼味道，有點像檸檬冰沙，但還是很消暑☀️

澎湖天后宮。圖／Claire

澎湖天后宮。圖／Claire

中央老街 | 20 分鐘

再來天后宮旁就是中央老街，是澎湖發展最早的一條街，可是古蹟保存特定區呢！只是裡頭的商家賣的東西感覺都大同小異，但倒是可以感受一下老街的氣息😇

中央老街。圖／Claire

四眼井 | 10 分鐘

四眼井就在老街裡面，以前是提供居民汲水用，外型蠻特別的，往裡面一看還真的有水，是馬公最古老的水井🤓

四眼井。圖／Claire

乾益堂藥膳蛋 | 15 分鐘

藥膳蛋就在水井旁邊，真的好多人，但是速度非常快，於是買了兩顆蛋、一份豆乾，入味入到蛋黃裡，蛋白還QQ的，新鮮好吃😋

乾益堂藥膳蛋。圖／Claire

隘門沙灘 | 1 小時

接近傍晚出發去澎湖最有名的隘門沙灘，因為沒有帶泳裝，所以就只有把鞋子脫掉去玩水，感受一下陽光沙灘的氣息😎

隘門沙灘。圖／Claire

隘門沙灘。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice | 2 小時

晚餐聚餐選擇在喜來登裡面的聚味軒海鮮餐廳，海鮮明蝦粥是必點，因為都是現煮的，所以要等大約40分鐘，但等待是值得的！裡面不僅有澎湖南瓜，還有風味濃郁、口感鮮脆的澎湖明蝦、小管、牡蠣、手工海菜鮮魚丸，最後和生米慢煮細燉，絕對必吃😋 - 還有那個蚵仔，是怎麼回事？也太大顆了吧🦪 - 還有牛小排有別一般西式煎烤方式，使用中式香料及多種藥材慢火燉滷而成，肉質嫩而不柴，再加上那個rich的油脂，很想自己都吃完😅 - 其他還有龍鬚鮮蝦餅、金銀蛋絲瓜、紫菜月亮蝦餅、松阪豬、海膽炒飯也是好吃到不行，推薦給大家，建議要多一點人去吃，比較可以吃到很多種✅

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

澎湖觀音亭 | 1 小時

剛好是花火節的夜晚，當然要直衝看煙火🎆 節目一開始是無人機show，這個我指感受到人們科技的進步，其他就沒有了。當然重點才是煙火‼️站到很前面的位置，距離很近，但是沒辦法拍到整個畫面，但是沒關係，美景已經盡收眼底了❤️

澎湖觀音亭。圖／Claire

澎湖觀音亭。圖／Claire

第 3 天

益豐豆漿 | 1 小時

返程座的飛機是中午的，在地早餐當然不可少，於是上網搜尋推薦早餐，最有名氣的是牛雜湯，到的時候竟然大排長龍，我自己大約排了五分鐘，結果隊伍完全沒動靜，我就放棄了。找了隔壁小有名氣的豆漿店，他們的燒餅跟油條都是現做的，我覺得蠻好吃的，而且店員很親切😍

益豐豆漿。圖／Claire

澎湖機場 | 1 小時

最後返程飛機上不忘捕捉窗外美景，結束這澎湖三天的旅程，其時這次旅程有點趕，外加隨時需要工作，還有蠻多好玩的景點、行程沒有玩到，例如採蚵仔、浮潛等等...希望下次有更充裕的時間在澎湖，當然也會分享給各位🌵希望你們喜歡我這次的分享❤️

澎湖機場。圖／Claire

延伸閱讀：外婆的澎湖三日遊

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