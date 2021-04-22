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玄武岩好壯觀、肥蚵超鮮甜！19個「澎湖景點」吃喝打卡3日遊超豐富

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圖／Claire
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作者：Funliday-Claire

於 2020-08-30 出發，總共為期 3 天，一共去了 19 個景點，其中包含 澎湖機場、通樑古榕、澎湖跨海大橋。 陽光、沙灘、仙人掌，我來了～～～

第 1 天

澎湖機場 | 1 小時

一大早從松山機場搭飛機到了澎湖馬公機場，看看時間也才早上7:45 心情非常亢奮迎接我的第一天🔥🔥🔥

澎湖機場。圖／Claire
澎湖機場。圖／Claire

通樑古榕 | 1 小時

第一站先到了必去的景點，據說這顆大榕樹從明朝的時候就已種下，算一算這樹齡已經達300多歲😳旁邊就是廟，多虧這棵樹讓中暑的人數下降許多吧‼️😆

通樑古榕。圖／Claire
通樑古榕。圖／Claire

澎湖跨海大橋 | 15 分鐘

往跨海大橋方向衝‼️這裡可以看到好多遊客要拍跨海大橋，算是指標、也是連接白沙與西嶼的大橋🌁也發現海岸遠方有個很像椅子的特殊物體、還有漁翁像🌞

澎湖跨海大橋。圖／Claire
澎湖跨海大橋。圖／Claire

澎湖跨海大橋。圖／Claire
澎湖跨海大橋。圖／Claire

鯨魚洞 | 1 小時

把摩托車停在小門嶼停車場附近，附近也有些店家在賣海膽、仙人掌冰、小吃，但我的目的不是它們，而是鯨魚洞🐳沿著指標走過去～～～～終於到達鯨魚洞，其實鯨魚洞的前身是玄武岩，只是經過海蝕作用，日積月累形成巨洞，最後變成像是一隻鯨魚，你們覺得像嗎？我根本看不出來欸哈哈哈😙😗

鯨魚洞。圖／Claire
鯨魚洞。圖／Claire

阿枝炸粿 | 30 分鐘

接著看到網路上蠻多人推薦這間炸粿，不免俗的來吃看看😎點了一個綜合就是有蝦子跟鯊魚肉‼️不誇張蝦子是整隻的、鯊魚肉也很新鮮，一個才30元😳裡面含滿滿的高麗菜，外皮酥脆。本身有帶淡淡的鹹味不用沾醬也好吃，再配上消暑青草茶，真的很爽😝

阿枝炸粿。圖／Claire
阿枝炸粿。圖／Claire

阿枝炸粿。圖／Claire
阿枝炸粿。圖／Claire

外垵漁港 | 40 分鐘

你看你看‼️‼️‼️‼️炸粿旁邊的港口是不是超美的❤️

外垵漁港。圖／Claire
外垵漁港。圖／Claire

外垵漁港。圖／Claire
外垵漁港。圖／Claire

池西柱狀玄武岩 | 1 小時

景點款玄武岩也是必拍📷這特殊的地形是由岩漿噴發凝結而成🤓但是有點難走，想拍美照大家也要多多小心哦⛔️

池西柱狀玄武岩。圖／Claire
池西柱狀玄武岩。圖／Claire

二崁陳家古厝 | 1 小時

經過二崁聚落，一眼望去這重新整修過的建築仍然保持傳統聚落風貌🏠🏠在台灣沒有看過這種建築，照片裡面有一張「石敢當」，我特別查過，是用來驅邪、壓風、平浪、消災的🤓

二崁陳家古厝。圖／Claire
二崁陳家古厝。圖／Claire

二崁陳家古厝。圖／Claire
二崁陳家古厝。圖／Claire

二馬豆花 | 30 分鐘

由於天氣真的太熱了☀️原本想說吃個豆花消暑一下，真的想也想不到.......它的豆花竟然是溫的🥵口感個人不愛，份量真的好少而且有點貴（每個人喜好不一樣，僅供參考）

二馬豆花。圖／Claire
二馬豆花。圖／Claire

原味漁村小吃 | 2 小時

騎回市區回飯店check-in整理一下，肚子就餓了。而且原本要吃一間有名的燒肉飯，人整個炸多、排好長，想說吃一頓飯這麼辛苦幹嘛⁉️所以找了路邊小攤販點了店長推薦小卷麵線、海膽炒蛋、蚵仔湯、炒海瓜仔🥰整個很新鮮，看那個麵線的湯頭有淡紅色就是新鮮的小卷，那個蚵仔未免發育太好了，鮮甜肥又大，但最終還是到我的肚子裡☺️😊

原味漁村小吃。圖／Claire
原味漁村小吃。圖／Claire

原味漁村小吃。圖／Claire
原味漁村小吃。圖／Claire

第 2 天

澎湖天后宮 | 25 分鐘

睡到飽後一早就來天后宮 幸好人沒有到很多 還可以拍到景，而不是一堆人頭😊 旁邊有賣仙人掌冰沙，先來一杯🌵 好像沒什麼味道，有點像檸檬冰沙，但還是很消暑☀️

澎湖天后宮。圖／Claire
澎湖天后宮。圖／Claire

澎湖天后宮。圖／Claire
澎湖天后宮。圖／Claire

中央老街 | 20 分鐘

再來天后宮旁就是中央老街，是澎湖發展最早的一條街，可是古蹟保存特定區呢！只是裡頭的商家賣的東西感覺都大同小異，但倒是可以感受一下老街的氣息😇

中央老街。圖／Claire
中央老街。圖／Claire

四眼井 | 10 分鐘

四眼井就在老街裡面，以前是提供居民汲水用，外型蠻特別的，往裡面一看還真的有水，是馬公最古老的水井🤓

四眼井。圖／Claire
四眼井。圖／Claire

乾益堂藥膳蛋 | 15 分鐘

藥膳蛋就在水井旁邊，真的好多人，但是速度非常快，於是買了兩顆蛋、一份豆乾，入味入到蛋黃裡，蛋白還QQ的，新鮮好吃😋

乾益堂藥膳蛋。圖／Claire
乾益堂藥膳蛋。圖／Claire

隘門沙灘 | 1 小時

接近傍晚出發去澎湖最有名的隘門沙灘，因為沒有帶泳裝，所以就只有把鞋子脫掉去玩水，感受一下陽光沙灘的氣息😎

隘門沙灘。圖／Claire
隘門沙灘。圖／Claire

隘門沙灘。圖／Claire
隘門沙灘。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice | 2 小時

晚餐聚餐選擇在喜來登裡面的聚味軒海鮮餐廳，海鮮明蝦粥是必點，因為都是現煮的，所以要等大約40分鐘，但等待是值得的！裡面不僅有澎湖南瓜，還有風味濃郁、口感鮮脆的澎湖明蝦、小管、牡蠣、手工海菜鮮魚丸，最後和生米慢煮細燉，絕對必吃😋 - 還有那個蚵仔，是怎麼回事？也太大顆了吧🦪 - 還有牛小排有別一般西式煎烤方式，使用中式香料及多種藥材慢火燉滷而成，肉質嫩而不柴，再加上那個rich的油脂，很想自己都吃完😅 - 其他還有龍鬚鮮蝦餅、金銀蛋絲瓜、紫菜月亮蝦餅、松阪豬、海膽炒飯也是好吃到不行，推薦給大家，建議要多一點人去吃，比較可以吃到很多種✅

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire
聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire
聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire
聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire
聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire
聚味軒海鮮中餐廳 China Spice。圖／Claire

澎湖觀音亭 | 1 小時

剛好是花火節的夜晚，當然要直衝看煙火🎆 節目一開始是無人機show，這個我指感受到人們科技的進步，其他就沒有了。當然重點才是煙火‼️站到很前面的位置，距離很近，但是沒辦法拍到整個畫面，但是沒關係，美景已經盡收眼底了❤️

澎湖觀音亭。圖／Claire
澎湖觀音亭。圖／Claire

澎湖觀音亭。圖／Claire
澎湖觀音亭。圖／Claire

第 3 天

益豐豆漿 | 1 小時

返程座的飛機是中午的，在地早餐當然不可少，於是上網搜尋推薦早餐，最有名氣的是牛雜湯，到的時候竟然大排長龍，我自己大約排了五分鐘，結果隊伍完全沒動靜，我就放棄了。找了隔壁小有名氣的豆漿店，他們的燒餅跟油條都是現做的，我覺得蠻好吃的，而且店員很親切😍

益豐豆漿。圖／Claire
益豐豆漿。圖／Claire

澎湖機場 | 1 小時

最後返程飛機上不忘捕捉窗外美景，結束這澎湖三天的旅程，其時這次旅程有點趕，外加隨時需要工作，還有蠻多好玩的景點、行程沒有玩到，例如採蚵仔、浮潛等等...希望下次有更充裕的時間在澎湖，當然也會分享給各位🌵希望你們喜歡我這次的分享❤️

澎湖機場。圖／Claire
澎湖機場。圖／Claire

延伸閱讀：外婆的澎湖三日遊

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澎湖 松山機場 老街

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