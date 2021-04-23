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素食鮭魚吃過嗎？森廣豐素食精進料理「生魚片握壽司」口感超逼真

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光
森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供

【圖文‧姐妹淘部落客】

有拉麵或生魚片素食餐廳可說是屈指可數。今天透過友人推薦來到森廣豐，招牌名稱不只是素食料理，而是素食精進料理，因為老闆娘十幾年來的堅持，就是用最安全的食材，給予客人最棒的餐點。餐點部分有很多種單點選擇，像是生魚片、握壽司、烤飯糰等，而且餐點都可以根據全素、奶素、蛋奶素作調整，真的非常貼心！對於吃素的朋友是很棒的嘗鮮體驗，即使價格偏高，但是吃進肚子的是絕對安全的保障，推薦喜歡養生且注重健康的朋友來體驗看看~

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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外觀走日式風格，暖光的搭配讓整體很溫暖

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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店內冷氣偏冷，建議穿多一點進去用餐

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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飯糰因為烤過，

所以都是鍋巴的口感，

搭配和風醬有甜甜的味道

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供

外酥內軟的口感，吃得出來裡面是嫩豆腐，搭配胡椒粉和海苔粉增加層次

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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金針菇酥炸過後水分沒有消失，反而被鎖在裏頭，口感是令人驚豔的

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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鮮蘆筍很甘脆，搭配美乃滋很適合當開胃吃

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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這道不只把紋路做的相近，而且吃起來跟真的鮭魚也很類似！

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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鮪魚的蒟蒻味道更濃厚，口感也更順口

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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壽司有現烤的起司淋在上面，還吃的到焦香味，以及筍子+小黃瓜+鮭魚

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
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剝皮辣椒微辣而已~還有隨餐附的蘿蔔片做搭配，酸鹹辣在口中很有層次

森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供
森廣豐素食精進料理 圖／姐妹淘部落客提供

「創意、新鮮、健康、安心食。」就是森廣豐想要帶給客人的用餐原則，在食安問題屢見不鮮的世代，能夠有這樣的店家有如此堅持非常少見。因為店內主料理人只有老闆娘一人，所以餐點需要等待一陣子，看到網路上很多人對此有意見甚至負評，我認為任何一家餐廳都需要與顧客有一定的包容與默契，才能有好的用餐品質，希望時間不趕，又想要有健康飲食的朋友，再來光顧這家素食精進料理。

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營業：11:30-14:00、17:00-21:30

電話：07-2367133

地址：高雄市新興區中正三路26號

平均：$180-320/人【無刷卡】

推薦：醬油菇菇、鹽酥金針菇、鮪魚握

素食 壽司 生魚片

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