已經開始想念！在超美蘭嶼秘境浮潛，台東霍爾移動城堡也美翻

跟著 Liou Rubi 於 2020-06-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 30 個景點，其中包含 台東航空站、富岡漁港、開元港。 這次行程應該是我們規劃最少的一次，幾乎都是前一天才決定隔天行程的隨興之旅。島上達悟族的文化氣息非常濃厚，是目前去過海島中觀光感最少的地方。能自行前往浮潛的點也很多，每天過著白天玩水，晚上看銀河的日子，即使天氣不好下大雨也不影響我們的心情。雖然才過一個月，但已經開始想念蘭嶼的美了。

第 1 天

台東航空站 | 20 分鐘

出台東機場後往左手邊走就有排班計程車可以搭車到漁港。原本台東到蘭嶼這段也想搭飛機的，但我們訂不到機票，不然可以直接從台東機場轉機，差幾百塊省時又舒適。 💵 機票來回約：NT$3,409/人

台東航空站。圖／Liou Rubi

台東航空站。圖／Liou Rubi

富岡漁港 | 40 分鐘

台東到蘭嶼來回的船票我們先在 kkday 訂好了，訂票的時候記得要把回程的時間寫在備註欄且來回都要選同個船班喔，例如：去的時候搭的是《金星號》，回程也只能選《金星號》。蘭嶼旺季為4-9月，部分航班會先經過綠島再到蘭嶼，可以事先詢問客服航程時間。自行跟船公司買票的話也可直接打電話詢問船公司喔。我們這次剛好來回都沒有經過綠島，去程大約2個半小時，回程順風2小時就到台東了，有經過綠島的話航程可能會到3小時。

富岡漁港。圖／Liou Rubi

富岡漁港。圖／Liou Rubi

富岡漁港。圖／Liou Rubi

富岡漁港。圖／Liou Rubi

開元港 | 20 分鐘

提醒大家搭乘《金星號》的話一定要帶件小外套，想說蘭嶼很熱我們每個人都穿很少，沒想到《金星號》冷氣超強，差點要失溫。《綠島之星號》聽民宿其他客人說不會那麼冷，但相對會比較容易暈船。租車的部分我們請民宿幫忙訂，民宿配合的車行是《佳佳租車》，抵達港口後找到掛有《佳佳租車》帆布的廂型車，車行會幫忙把行李先載到民宿。確認好民宿跟行李件數後，再走到港口附近消防局對面的巷子裡牽機車就可以囉。

開元港。圖／Liou Rubi

很深之意 | 1 小時

蘭嶼的路況雖然沒有本島平坦，但也不會太難騎，只有幾段還在施工的石子路需要特別注意。蘭嶼環島公路沿路騎就會經過各種壯觀的岩石地景，像是《很深之意》就是我們騎車路過決定停下來去看看的，入口前還有個廂型車改裝的攤販，詢問了看起來像是當地人的老闆能不能進去(進入洞內)，老闆還開玩笑說：「可以啊 ！進去會懷孕喔！」。洞內有點暗不過不至於到需要手電筒，短短的路程就可走到隔壁洞口。其實這景點是蘭嶼《五孔洞》其中之一，《五孔洞》每個洞穴都有自己的故事，對《五孔洞》故事有興趣的人可以再自己 google 看看。

很深之意。圖／Liou Rubi

很深之意。圖／Liou Rubi

很深之意。圖／Liou Rubi

121度5分 | 1 小時

在《東清部落》的 7-11 簡單吃過午餐後我們就到這幾天要住的民宿 check in，《121度5分》是去年八月才開始營運的新民宿，我們總共四個人訂兩間雙人房，但第三個晚上因為其他客人已先預訂改換到四人房。民宿有提供洗髮精、沐浴乳及吹風機，其他個人盥洗用品因為環保關係需要自己準備喔！早餐的部分民宿有提供「早餐卡」可到東清部落的早餐店折抵 NT$70 餐費，剛好配合的早餐店也是我們想吃的，覺得這方式超棒！民宿門口有提供簡單的淋浴區，玩水回來可簡單沖洗再進房間也是非常方便。 🏠 121度5分：https://www.facebook.com/121.5official/ 💵 住宿：雙人房 NT$2,800/晚, 四人房 NT$4,600/晚

121度5分。圖／Liou Rubi

野銀冷泉 | 1 小時

放完行李離晚餐還有點時間，決定去民宿附近的《野銀冷泉》先玩水一波。《野銀冷泉》是蘭嶼海水與淡水的交會處，淡水部分是冷泉溫度較低，海水則較溫暖。但要小心這邊的礁石，沒注意的話很容易刮傷。我們剛到的時候，就遇到一位伯伯整個人跌進礁岩中，感覺超痛！且在海淡水交會處容易有海蛇出沒，即便後來得知海蛇不會主動攻擊人，即使距離非常近不小心碰到，大多也會直接逃走，但看到牠的外表還是會怕怕的。

野銀冷泉。圖／Liou Rubi

野銀冷泉。圖／Liou Rubi

野銀冷泉。圖／Liou Rubi

東清夜市 | 1 小時

《東清夜市》是蘭嶼唯一也是全台灣最小的夜市，我們吃了炸地瓜餅、小米甜甜圈、炸飛魚地瓜、林投果汁跟滷味，跟本島的夜市小吃有點不同，蠻有特色的，很愛島民們的手寫菜單，感覺更多了一點人情味。除了小吃也有一些手工藝的攤販，販賣當地藝術家的手工木雕、飾品等。

東清夜市。圖／Liou Rubi

東清夜市。圖／Liou Rubi

第 2 天

蘭嶼 東清三十三號 | 1 小時

看完日出大家各自回房睡一會兒回籠覺後便前往位在《東清部落》的《東清三十三號》吃早餐，店內位置不多大約四桌加一排窗邊觀海雅座。本以為我們已經很早到了，沒想到窗邊的座位早已座無虛席。想要邊看海邊吃早餐的人自己斟酌早起早享受囉！推薦大家點他們家的脆皮蛋餅，配上店家特製的辣椒超級好吃，辣椒很辣要小心不要一次加太多。巧克力蛋餅也是他們家的特色招牌，酥脆的蛋餅抹上傳統早餐店的巧克力醬怎麼能不愛。

蘭嶼 東清三十三號。圖／Liou Rubi

蘭嶼 東清三十三號。圖／Liou Rubi

蘭嶼 東清三十三號。圖／Liou Rubi

蘭嶼海漂堆積/浮潛 熱點 母雞岩 | 2 小時

教練看了今天的風向後，決定去《母雞岩》附近的潛點，當天約有四五團其他民宿的旅客也在這區體驗浮潛。因為我們都有浮潛的經驗了，確認我們面鏡不會進水後，教練就讓我們分組拉著救生圈出海。當天《母雞岩》海域的魚不算多，但能看到大片珊瑚礁也是玩的很開心。 💵 浮潛：NT$700/人(含拍照)

蘭嶼海漂堆積/浮潛 熱點 母雞岩。圖／Liou Rubi

蘭嶼海漂堆積/浮潛 熱點 母雞岩。圖／Liou Rubi

蘭嶼海漂堆積/浮潛 熱點 母雞岩。圖／Liou Rubi

蘭嶼漂流木餐廳 | 2 小時

《漂流木》是一間位在《漁人部落》的餐廳，當天店內座無虛席，但店員們還是很有熱情的幫忙安排位子跟介紹餐點，菜單是用一大片厚紙板手寫而成的巨型菜單，招牌餐點有飛魚料理「 蒜辣 Li bon bon 麵 」、「 野生8腳魚燉飯/麵 」跟「 奶油飛魚卵飯/麵 」，店員說八腳魚飯的章魚都是當天漁民下海捕撈的。我們還單點了一份炸飛魚，每樣都很好吃。看著店外的海景，吃著海味再配上爽口的水果冰沙非常享受！ 💵 餐點費用：NT$290 ~ 350

蘭嶼漂流木餐廳。圖／Liou Rubi

蘭嶼漂流木餐廳。圖／Liou Rubi

蘭嶼漂流木餐廳。圖／Liou Rubi

蘭嶼漂流木餐廳。圖／Liou Rubi

蘭嶼漂流木餐廳。圖／Liou Rubi

蘭嶼漂流木餐廳。圖／Liou Rubi

蘭嶼漂流木餐廳。圖／Liou Rubi

雯雯芋頭冰 | 30 分鐘

蘭嶼最有名的冰店就是雯雯的手工芋頭冰了，除了芋頭冰，焦糖綠豆沙也是他們的招牌。店內還有賣一些蘭嶼特色的紀念品。我們點了雯雯特調（芋頭冰＋綠豆沙），芋頭冰口感綿密，吃的時候還有芋頭香，綠豆沙的焦糖是苦的那種，我們不是很愛，但蠻特別的值得一試。 💵 雯雯特調：NT$60

雯雯芋頭冰。圖／Liou Rubi

雯雯芋頭冰。圖／Liou Rubi

雯雯芋頭冰。圖／Liou Rubi

雙獅岩 | 30 分鐘

《雙獅岩》顧名思義就是遠看像兩隻四目相望的獅子的岩石，也是環島便可經過的快閃景點。回程的路上遇到一片雨雲，四個人直接淋濕看起來很狼狽，一離開雨雲後又是艷陽高照的好天氣，在蘭嶼這幾天都是這樣濕了又乾，乾了又濕，但也不會壞了興致，反而覺得蠻消暑的。最後一張是回程時拍到《雙獅岩》晴朗時的樣貌。

雙獅岩。圖／Liou Rubi

野銀地下屋 | 3 小時

《野銀部落》的地下屋是全蘭嶼保留最完整的傳統地下屋，聽幫我們導覽的奶奶說，幾乎每間目前也都還有人居住。導覽的奶奶是民宿老闆的媽媽，我們參觀的地下屋就是奶奶的娘家。奶奶先帶我們到她娘家的涼亭坐著，聽她講以前她那年代族人和當時台灣政府的故事，還有跟漢人文化的衝突。然後再領著我們進入她娘家的地下屋，給我們介紹飛魚的傳說，及地下屋內部的構造、生活習慣等。拋開觀光的角度，更深層的認識達悟族的生活文化，結束後會對這片土地更多了一份尊重的感受。 💵 地下屋導覽解說：NT$300/人

野銀地下屋。圖／Liou Rubi

野銀地下屋。圖／Liou Rubi

野銀地下屋。圖／Liou Rubi

野銀地下屋。圖／Liou Rubi

永興農場 | 2 小時

結束地下屋導覽後，接著繼續參加民宿安排的夜觀行程，民宿老闆怕潮間帶溼滑，還借潛水鞋給我們。導覽員跟早上浮潛教練是同一個人，一行人騎車到《永興農場》入口處後，教練發給每人一隻手電筒，便帶著我們前往農場對面的海邊看潮間帶生物，這時天空又開始下起雨來，可能因為下雨的關係，生物數量不多。但教練還是很努力的走到較遠的地方找了五六種跟我們解說。解說完後便馬上放牠們回到海中。結束潮間帶導覽後，我們再走回《永興農場》內找角鴞，雨勢漸大，教練邊學著角鴞的嗚嗚聲，不停在樹林間來回穿梭，但角鴞為了避雨不停的變換位置，繞了一圈後，教練詢問我們是否願意再繞一圈碰碰運氣，還未吃晚餐的我們已經累壞了決定放棄，沿著原路走回停車處時，雨已經停了，天空露出一大片星空，還不時出現流星，雖然沒看到角鴞，但也是一次很棒的體驗跟回憶。 💵 夜觀角鴞+潮間帶導覽：NT$600/人

第 3 天

美亞美晨曦民宿 | 1 小時

《美亞美》也是民宿配合的早餐店，餐點跟一般西式早餐店差不多，種類還算豐富，特色招牌法式培根捲加上煉乳鹹甜鹹甜的很好吃。

美亞美晨曦民宿。圖／Liou Rubi

朗島秘境 | 2 小時

本預計去網路上較多人推薦的《東清秘境》浮潛，但民宿老闆說其他客人覺得《朗島秘境》更美，便決定更改行程，到了《朗島秘境》之後真的眼睛為之一亮，是這三天去過潛點中最喜歡的一個。這邊也是岩岸地形，來玩的話一樣要小心礁石，潛到一半還有一隻藍黑相間的海蛇超近距離的從我身旁緩緩游過，最後被別團的導潛抓起來嚇他的團員們，導潛後來有解釋這種海蛇是無毒的，但他一將海蛇放回海中，大家還是嚇的躲遠遠的。我們在這邊玩了快兩個小時才滿足的去吃午餐。

朗島秘境。圖／Liou Rubi

朗島秘境。圖／Liou Rubi

朗島秘境。圖／Liou Rubi

朗島秘境。圖／Liou Rubi

蘭嶼旅人·Rover | 3 小時

《蘭嶼旅人·Rover》位在《漁人部落》，白天是早午餐店，晚上則變身成酒吧。餐點走美式風格，出乎意料的好吃且份量也讓人很滿意。餐廳每個角落都很適合拍網美照，不拍照的人就算只是坐著欣賞海景也是很享受。

蘭嶼旅人·Rover。圖／Liou Rubi

蘭嶼旅人·Rover。圖／Liou Rubi

蘭嶼旅人·Rover。圖／Liou Rubi

蘭嶼旅人·Rover。圖／Liou Rubi

蘭嶼旅人·Rover。圖／Liou Rubi

台電核能後端營運處蘭嶼貯存場 | 2 小時

這個潛點是旅人老闆推薦我們來的，但抵達潛點的路線蠻危險的，需延著有點高度又窄的堤防邊走才能抵達，想要前往的人需評估一下自身的狀況，兒童跟長輩是絕對不推這個點的。這邊的魚較朗島的大也多，還可以看到小丑魚，但以舒適度和安全性來說還是比較推薦《朗島秘境》。

台電核能後端營運處蘭嶼貯存場。圖／Liou Rubi

台電核能後端營運處蘭嶼貯存場。圖／Liou Rubi

青青草原 | 1 小時

《青青草原》是蘭嶼觀賞日落美景的熱門景點，即便我們提早五點多抵達，制高點的第一排也已被一整排專業腳架佔滿，我們只好轉而往旁邊遼闊的草原拍照，途中還聽到別團的導遊提醒草原內很多恙蟲，為了安全，建議不要離步道太遠。

青青草原。圖／Liou Rubi

青青草原。圖／Liou Rubi

青青草原。圖／Liou Rubi

第 4 天

開元港 | 30 分鐘

開元港。圖／Liou Rubi

開元港。圖／Liou Rubi

富岡漁港 | 6 分鐘

由於班機跟船班時間的關係，我們決定早點回台東，可在台東租機車玩一下再回台北。

台東航空站 | 20 分鐘

抵達機場後我們選了這間離機場最近的車行租車，附近多走幾步也有其他間車行可以選擇。老闆人很親切，安全帽還有鏡片，車不需要加滿油再歸還非常方便，價格也不算貴。 💵 租機車：NT$350/車 (約5小時)

藍蜻蜓速食專賣店 | 40 分鐘

還沒吃早餐的我們第一站就先衝《藍蜻蜓》，因為有同行夥伴沒有吃過，還是得踩一下這間台東必吃的速食店。《藍蜻蜓》一如繼往的大排長龍，不過店員手腳也還算快，我們等了大約15分鐘就點到餐了。《藍蜻蜓》的炸雞薯條走的是傳統市場的古早味，漢堡也是傳統的早餐店漢堡，是吃過一次就可以的免洗景點。

藍蜻蜓速食專賣店。圖／Liou Rubi

藍蜻蜓速食專賣店。圖／Liou Rubi

林家臭豆腐 | 30 分鐘

《林家臭豆腐》在《藍蜻蜓》附近，雖然價格不便宜，即便在大熱天，店內客人也是並肩坐的滿滿的，臭豆腐炸得十分香脆，但裡面卻又軟嫩多汁，鹹甜適中的醬汁配上酸甜的台式泡菜，一下就被我們掃空，是值得再訪的店家。

林家臭豆腐。圖／Liou Rubi

寶桑豆花店 | 15 分鐘

我們在台東這天的天氣超熱，吃了一堆鹹食後，決定走到對面的《寶桑豆花》食涼消暑一下，店家招牌除了豆花還有檸檬冰沙，兩者口味都偏甜，但我個人很愛。粉圓豆花的粉圓份量很多，吃得很滿足。

寶桑豆花店 。圖／Liou Rubi

寶桑豆花店 。圖／Liou Rubi

台東阿伯小白屋 | 20 分鐘

《白色陋屋》是台東的熱門打卡景點之一，被稱為台東的霍爾移動城堡，是老兵李文昌先生自己一磚一瓦築起自己理想中的小屋。

台東阿伯小白屋。圖／Liou Rubi

台東阿伯小白屋。圖／Liou Rubi

台東鐵道藝術村 | 1 小時

天氣太熱了決定到《鐵花村》走走，順路找看看有沒有咖啡店可以吹冷氣喝個下午茶，這間《咖飛7號鋪》位於《鐵花村》貨櫃屋二樓，店內位子不多，角落還有賣一些可愛的手作小物，飲料跟蛋糕味道都不錯，是鐵花村避暑的好地方喔！

台東鐵道藝術村。圖／Liou Rubi

台東鐵道藝術村。圖／Liou Rubi

台東鐵道藝術村。圖／Liou Rubi

客來吃樂 大腸蚵仔麵線（原台東綠豆算） | 1 小時

想趁搭機前先提前吃個晚餐，決定到離《鐵花村》不遠的《客來吃樂》簡單吃個麵線。菜單非常簡單只有三種：大腸蚵仔麵線、黑糖桂圓綠豆算、綠豆算刨冰。用料實在份量適中，麵線內還加了紅蘿蔔。刨冰的配料甜而不膩非常爽口。

客來吃樂 大腸蚵仔麵線（原台東綠豆算）。圖／Liou Rubi

客來吃樂 大腸蚵仔麵線（原台東綠豆算）。圖／Liou Rubi

陳記麻糬 | 10 分鐘

《陳記麻糬》也是台東有名的伴手禮之一，之前吃過後就念念不忘，外皮軟Q不黏牙，內餡扎實飽滿。抵達時只剩下檯面上的十個紅豆口味，不囉唆直接全部帶走。台東熱門的伴手禮真的要早點買以免向隅。不過沒買到也不用桑心，他們有宅配服務，是可以線上訂購辣。

台東航空站 | 1 小時

還完機車後急急忙忙抵達機場，才知道因為氣候因素班機延誤，不確定何時能飛。幸好等了一個小時後就廣播登機了。

台東航空站。圖／Liou Rubi

延伸閱讀：曬到脫皮也甘願！超美蘭嶼秘境加場台東市區美食四天三夜還是不夠！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」