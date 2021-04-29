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學生族下課就能衝！高科大附近最新「魚雞飯糕韓式食堂」 嗑美食體驗韓劇情節
【圖文‧姐妹淘部落客】
魚雞飯糕韓式食堂強勢登場！最新開幕在楠梓的韓式料理在這裡！大大的韓式食堂掛在招牌上，而且還在高科大附近，學生族下課一定會馬上前往的吧，超像韓國偶像劇情節呀~(粉紅泡泡冒起來)，不只是天時地利人和，店家的餐點超平價而且是很道地的韓式料理，疫情期間無法出國，來楠梓就能體驗正宗韓式料理！
門口點餐區就很有質感了
還能看到魚板串跟辣炒年糕慢慢入味的過程！
用餐完再把盤子放回原本的地方
一窗二用好方便！
還有特別開出窗面
能邊用餐邊欣賞楠梓的風景
這款燒肉紫菜是限量的~
一個個飯捲裡面餡料超豐富欸
有燒肉和泡菜加小黃瓜等配料
辣度微辣而已 而且口感軟Q
吃起來像有海鮮味的軟豆包
醬汁裹一層在年糕上
搭配年糕本身微甜的口感
吃起來鹹甜鹹甜的 我很喜歡
上面的油蔥是像燒臘油雞上面的油蔥
搭配原味的炸雞超適合！
裹上韓式甜醬也不會死甜
反而是點綴帶出炸雞的鹹度
湯頭有一點辣度 喝起來很過癮
搭配拉麵後辣度是很平衡的
豬肉不會太老 而且有吸住湯汁
麵條就是韓國泡麵裡的那種麵
但是在這裡吃就特別有韓國的味道
這裡還有韓國才有的飲料~
白葡萄汁還有果粒呢
在楠梓能夠吃到這麼道地的韓式料理好幸福呢，而且店家裝潢怎麼拍都好看，很適合學生族群來，更適合網美們來插旗打卡，今天最喜歡的是炸雞跟拉麵，分量不是一兩口就吃完，而是很有誠意的大份量，經濟實惠的韓式食堂，非常推薦給大家！
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營業：11:00–14:00、17:00–21:00
電話：0968686042
地址：高雄市楠梓區海專路207號
平均：$50-180/人【可刷卡及Line Pay】
推薦：韓式豬肉拉麵、甜味炸雞、辣炒年糕
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