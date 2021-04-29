學生族下課就能衝！高科大附近最新「魚雞飯糕韓式食堂」　嗑美食體驗韓劇情節

【圖文‧姐妹淘部落客】

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

魚雞飯糕韓式食堂強勢登場！最新開幕在楠梓的韓式料理在這裡！大大的韓式食堂掛在招牌上，而且還在高科大附近，學生族下課一定會馬上前往的吧，超像韓國偶像劇情節呀~(粉紅泡泡冒起來)，不只是天時地利人和，店家的餐點超平價而且是很道地的韓式料理，疫情期間無法出國，來楠梓就能體驗正宗韓式料理！

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

門口點餐區就很有質感了

還能看到魚板串跟辣炒年糕慢慢入味的過程！

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

用餐完再把盤子放回原本的地方

一窗二用好方便！

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

還有特別開出窗面

能邊用餐邊欣賞楠梓的風景

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

這款燒肉紫菜是限量的~

一個個飯捲裡面餡料超豐富欸

有燒肉和泡菜加小黃瓜等配料

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

辣度微辣而已 而且口感軟Q

吃起來像有海鮮味的軟豆包

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

醬汁裹一層在年糕上

搭配年糕本身微甜的口感

吃起來鹹甜鹹甜的 我很喜歡

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

上面的油蔥是像燒臘油雞上面的油蔥

搭配原味的炸雞超適合！

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

裹上韓式甜醬也不會死甜

反而是點綴帶出炸雞的鹹度

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

湯頭有一點辣度 喝起來很過癮

搭配拉麵後辣度是很平衡的

豬肉不會太老 而且有吸住湯汁

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

麵條就是韓國泡麵裡的那種麵

但是在這裡吃就特別有韓國的味道

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

這裡還有韓國才有的飲料~

白葡萄汁還有果粒呢

魚雞飯糕韓式食堂 圖／姐妹淘部落客提供

在楠梓能夠吃到這麼道地的韓式料理好幸福呢，而且店家裝潢怎麼拍都好看，很適合學生族群來，更適合網美們來插旗打卡，今天最喜歡的是炸雞跟拉麵，分量不是一兩口就吃完，而是很有誠意的大份量，經濟實惠的韓式食堂，非常推薦給大家！

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營業：11:00–14:00、17:00–21:00

電話：0968686042

地址：高雄市楠梓區海專路207號

平均：$50-180/人【可刷卡及Line Pay】

推薦：韓式豬肉拉麵、甜味炸雞、辣炒年糕