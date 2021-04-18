一次看遍神秘島嶼！ 2021金門新玩法＋5個你可能不知道的秘境

【圖／文：行遍天下】

因為一場疫情，大大改變了國人旅遊模式，而台灣離島也越來越受歡迎，以往只有連假才會出現觀光人潮的金馬地區，也不斷地推陳出新，除了當地的秘境持續地被發掘外，連玩金門的方式也要不一樣。雄獅旅遊旗下「旅天下」與小三通專門「金廈海運」合作，推出「初日號」海上行程，在船上享受「類空服」的隨船尊榮服務、品嚐金門在地風味餐、特色茶點，並有隨船樂團演奏或駐唱表演以及船務人員導覽金門以及廈門。首波推出日航及夜航兩種玩法，白天就看金門戰地風光及神秘島嶼，晚上則可就近觀賞廈門大樓燈光秀及夜景。

看廈門燈光秀在海邊看！初日號夜航帶大家觀賞廈門沿岸藝術燈光秀。（圖片提供：旅天下）

海上遊船享戰地美食 一次看遍金廈風光

過去專營小三通的金廈海運公司，因為疫情關係暫停營運，不過偽出國行程讓他們嗅到商機，開發出金廈藍色公路，並邀請柏成設計公司設計外觀，重新打造新一代遊輪，耗資千萬升級軟硬體設施，希望能帶給國人最具特色的金門旅遊新玩法。初日號上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧檯等設施，提供樂團演出等娛樂服務，並引進類空服尊榮服務，服務人員以推車提供每位顧客特色金門茶飲及點心，如金門當地相當歡迎的堯陽茶，在地名產竹葉貢糖、豬腳貢糖、軋車餅等等。餐食也因故顧客需求推出套餐及自助餐選擇，以金門在地特色食材入菜，像是有早期金門人嫁女兒會準備給新娘的「金門胡椒包」、也有以小金門芋頭及軍用豬肉罐頭製成的「金門芋戀肉」。

旅客可於海上享用金門在地風味餐、特色茶點。（圖片提供：旅天下）

除了享用美食，遊輪最重要的航程，分為日間及夜間航程90分鐘的航程行經復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、厦門黃金海岸、金門大橋等景點，夜間航程還可觀賞廈門沿岸觀音山國際商務中心樓體藝術燈光秀等城市景致。下船後當然還是要好好走逛金門戰地風貌！不論是金門最高山—太武山看毋忘在莒、或是軍中樂園拍攝場景陽翟大街，甚至是時下相當夯的「漂浮斑馬線」、只有退潮才看得到的沈睡地獄貓戰車，都是來金門不可錯過的景致。

搭上初日號給你滿滿金門島嶼導覽。

旅遊除了玩，當然「等路」 也一定要有！金門最大的購物中心昇恆昌金湖廣場，有眾多國際精品、香氛彩妝、頂級名錶等品牌，空間寬廣舒適，不用出國即可享受採買免稅品的樂趣；另一個網羅金門好物的入口平台—村復號，集結金門地方農漁產品及文創，如果參加初日號的遊程，未來還能有機會加價購買以後浦老街當地綢布莊閒置全新舊花布由地方青年組織「後浦泡茶間」與「里埕設計工坊」共同設計研發的後浦老街花布便當袋與餐具袋，在傳統之中帶點文青感，送禮自用兩相宜。

金門最大的購物中心，在後疫情時代，很多商品提供完稅服務。（圖片來源：昇恆昌）

金門好物入口平台—村復號有許多文創商品，連金門當地特色水獺玩偶都有。

金門除了坑道外，還有這5個必去秘境

小金門白色秘境

充滿戰地風情的金門，也能很藝術！金門縣政府在2020年以「白色秘境」為主題，邀請藝術家們運用在地文化素材，設置了8個主題藝術裝置，雖然為期只有一個月，但至今藝術裝置仍留在原地供旅客拍照打卡。

原本是2020年藝術季的裝置藝術，目前仍保留在各地供遊客拍照。

只有退潮才能拍到 塔山發電廠下要拍要抓對時間

位於金門金城海邊的塔山發電廠，附近有一個輸油棧橋碼頭，當每日退潮時，輸油棧橋下方的消波塊會出現，近期也成為網美必去拍的打卡熱點。消波塊搭配後方圓柱棧橋往後延伸的美景，難怪那麼多人願意踏上潮濕的沙灘，就是要拍上一張。

退潮後才能拍的美景之一，記得要小心攀爬唷。

一樣要等退潮 廢棄戰車加上廣闊沙灘好不寂寥

退役後被當作靶車的M18地獄貓式驅逐戰車，最後的任務也結束後，就一直被留在金門歐厝沙灘上，任憑海風海浪侵襲，佈滿鏽蝕的車體、半邊沈入沙中，訴說著當時風光與現在的寂寥，滿滿神秘感也吸引相當多人前來拍照。一樣要等退潮，記得出發前要先確認當日潮汐狀 因為《軍中樂園》而漸漸受到注意的陽翟老街，保有舊時建築以及電影場景。 況。

被遺棄在歐厝沙灘上的報廢地獄貓式戰車，也吸引相當多人前往拍照。

就是拍消波塊 綿延到海上的特色美景

位在金湖鎮西南方的新湖漁港，有一段用消坡塊鋪設出來的路，走到底就是紅色燈桿以及海，也在近期成為打卡熱點。來此處記得注意自身安全，攀爬消坡塊時請考量自身能力。

漁港邊排列整齊的消波塊，看起來相當療癒。

軍中樂園拍攝場景 復古街道上看得到當時歲月痕跡

位於金門金沙鎮的陽翟老街，隨著國軍撤退後沒落，但因為《軍中樂園》電影的取景，縣政府將當時的場景保留，並推廣社區、青年創業，老街區中用文創點綴，走入時光隧道的同時，也感受到當地活力。

因為《軍中樂園》而漸漸受到注意的陽翟老街，保有舊時建築以及電影場景。

連貓咪隨時都可以來串門子。

偽出國必拍 台版摩洛哥就在沙美聚落

在金門，因為位於戰區，有許多頹屋殘壁被留下來，而沙美老街上的這些廢棄建築，為了安全而塗抹上三合土，但搭配上一片晴空萬里，頓時 金門各處都有戰時留下來頹屋殘壁，沙美老街這裡的超像是來到摩洛哥。 像是來到了摩洛哥，也是近期必拍網美景點之一。





遊程推薦

初日號航程

價位：詳細請上旅天下網站





地點：金門烈嶼島上





地點：金門縣金城鎮西海路一段2號附近海灘





地點：金門縣金城鎮歐厝





地點：金門縣金湖鎮





地點：金門縣金沙鎮





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