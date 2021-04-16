「澎湖花火節」即將開跑！5大最佳觀賞位置先筆記　搶看絢爛煙火秀

每年夏天最引頸期盼的澎湖花火節即將登場！絢爛的煙火不只照亮澎湖本島的夜空，在望安、七美和吉貝這三個離島也有加場秀，趕快來看看小編整理的活動資訊，準備出發花火節囉！

澎湖國際海上花火節活動資訊

花火節場次與時間資訊

澎湖花火節已邁入第十九年，今年的澎湖花火節於4月22日至6月28日舉行，花火節主場在馬公市觀音亭園區一帶，並於花火節期間每週一、四施放煙火，還有週六離島加場，共計23場。

【活動時間】

2021/4/22–2021/6/28每週一、週四及週六離島加場（七美5月8日、望安5月22日、吉貝6月5日）

【煙火施放時間】

主場21:00、離島場20:00

【地點】

澎湖縣馬公市介壽路7號（馬公市觀音亭休閒園區）

2021澎湖國際海上花火節 X LINE FRIENDS

除了煙火及去年最令人讚嘆的無人機燈光秀皆會再現澎湖高空，今年澎湖海上花火節適逢LINE的十周年！澎湖縣政府特別和LINE FRIENDS 熊大、兔兔和莎莉等明星角色合作，將這些可愛明星角色化身成限定的煙火秀與無人機表演，在特定日期點亮夜空～來澎湖花火節不要錯過啦！

LINE FRIENDS澎湖國際海上花火節預訂時程表

澎湖花火節最佳觀賞位置地圖

澎湖花火節最佳觀賞位置地圖。 圖／FunTime

觀音亭自行車道北岸

沿著觀音亭自行車道一路向北，找尋任一個海堤的路口即可向南邊眺望那座美麗的虹橋，雖然距離煙火較遠，依然能夠欣賞煙火的高低錯落，而且絕對可以遠離人群、又不塞車喔！

觀音亭海堤北側

觀音亭海堤北側最開始是在地人最愛的觀賞花火位置，後來經由澎湖國際海上花火節的推薦賞點，這裡漸漸也有觀光客前往觀賞了！也是許多攝影愛好者駐點的位置，這個位置位於澎湖海事水產職業學校附近，除了能觀賞煙火的絢爛，也能清楚看見海面上美麗的煙火倒影喔！

救國團青年活動中心咖啡雅座

澎湖青年活動中心也是澎湖花火節的最佳觀賞地點，擁有絕佳觀賞花火視野的觀景台位於二樓、居高臨下，雖然需要付費，不過有附贈點心及飲品一份，而且視野真的非常棒，記得先預訂喔！現在花火座以住客為優先預定，若非住客可以於場次前三天進行預約。

觀音亭籃球場石梯

觀音亭籃球場石梯也是極佳的煙火觀賞位置，導航一下「觀音亭籃球場」，在籃球場上的石梯就能觀賞高空煙火，這個花火絕佳觀賞地點最棒的就是可以坐著，畢竟欣賞高空煙火加上等待煙火的時間，可能得站著超過一小時～若是能坐著何嘗不是一種享受呢！

中正堂旁觀日公園

中正堂旁觀日公園距離觀音亭約百公尺遠，從觀日公園觀賞花火，位置位於虹橋的側面，雖然距離較遠一些，不過從這個角度除了能看見高空花火，也可以觀賞海上花火船或夜釣小管的夜船燈火，是一個能夠同時觀賞海上漁火和高空花火雙景觀的絕佳位置，也是許多攝影愛好者的絕佳拍攝點喔！

澎湖花火節推薦體驗行程

澎湖夜釣小管體驗・海上賞花火

到澎湖參加花火節，除了在觀音亭主場區內觀賞海上煙火之外，還可以選擇夜釣小管、搭船賞花火！小編個人很推薦這個行程，約於晚上七點出航，讓船家帶你到海上的最佳觀景區，能夠躲開花火節主場擁擠的人潮，完全不用擔心佔不到位置，還能一邊體驗垂釣小管一邊欣賞煙火，在船上就能近距離觀賞壯觀的煙火秀，還有小管料理可以品嘗，兩個願望一次滿足！簡直太幸福的行程了！

海上夜划花火SUP

海上夜划花火SUP。 圖／KLOOK

喜歡海上活動的朋友們，除了白天可以進行SUP體驗，來澎湖參加花火節可以選擇一年一次澎湖花火節期間限定的夜間SUP體驗，划著夜光小船至海中，在海面上第一排的位置，以不同的視角觀賞令人驚豔的海上煙火慶典，那被煙火染上五顏六色的海面也十分迷人；而且！一樣不需要在觀音亭人擠人就能愜意的觀賞煙火真的超棒，喜歡海上活動的朋友別錯過啦～

澎湖機票/澎湖船票資訊

前往澎湖的方式有兩種，一是搭乘飛機，目前有兩家航空公司提供澎湖的航班，分別是立榮航空及華信航空，從北中南五個航點出發，抵達馬公機場航程約50分鐘；二是從台中、嘉義或高雄乘船前往，船程從70分鐘到6.5小時不等，可參考下表

活動時間資訊、澎湖花火節最佳觀賞位置地圖、花火節特別體驗行程以及交通資訊都幫你準備好了，一年一度的澎湖花火節，你們準備好了嗎？趕快訂機票出發，不要錯過囉！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime四月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」