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屏東最美麵店「50元吃得到」！紅綠配色超顯眼，嗑銅板小吃還能打卡美拍
屏東最美麵店「美菊麵店」為一家隱身巷弄的小吃店，所有餐點皆為銅板價，店面裝潢卻走亮眼文青路線，用餐環境舒適寬敞，每日用餐時間生意極佳，展現超高人氣。而店家於公園路開設的另一家麵包店，也因清水模設計成為打卡聖地，意外成為在地「美菊牌」兩大地標，今天先為大家集中介紹這間人氣麵店。
「美菊麵店」座落於協和東路，鄰近老宅景點勝利新村，建築外觀為白色配紅色線條，還設有籃球架，實際走入店內更是紅搭綠的配色，整齊劃分成兩區，點餐區色調亦頗為吸睛，整體十分搶眼。店內提供三款麵類，兩款湯品及經典滷味，雖餐點選項不多，味道與價位打造高CP值，成為當地人的愛店之一。
現場共有麻醬麵、乾麵、湯麵，價位介於50元至55元，麻醬麵麵條Q彈，麻醬風味搭配肉醬味道香，若敢吃辣的人絕對要到醬料區拿辣椒油，部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂極力推薦不論拌麵或沾小菜都十分對味，吃起來更過癮。未來若到屏東旅遊，不妨將這家特色麵店列入清單，吃美食之餘還能美拍一舉兩得！
美菊麵店
地址：屏東市協和東路99號營業時間：11:00-1830（週二、三公休；賣完提早打烊）注意事項：外帶記得自備容器
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