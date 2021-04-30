快訊

今又增3例本土！諾富特飯店疫情再擴大 餐飲、房務都中鏢

誰讓10萬人擠上山？以色列篝火節44死踩踏慘案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東最美麵店「50元吃得到」！紅綠配色超顯眼，嗑銅板小吃還能打卡美拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

屏東最美麵店「美菊麵店」為一家隱身巷弄的小吃店，所有餐點皆為銅板價，店面裝潢卻走亮眼文青路線，用餐環境舒適寬敞，每日用餐時間生意極佳，展現超高人氣。而店家於公園路開設的另一家麵包店，也因清水模設計成為打卡聖地，意外成為在地「美菊牌」兩大地標，今天先為大家集中介紹這間人氣麵店。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「美菊麵店」座落於協和東路，鄰近老宅景點勝利新村，建築外觀為白色配紅色線條，還設有籃球架，實際走入店內更是紅搭綠的配色，整齊劃分成兩區，點餐區色調亦頗為吸睛，整體十分搶眼。店內提供三款麵類，兩款湯品及經典滷味，雖餐點選項不多，味道與價位打造高CP值，成為當地人的愛店之一。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

現場共有麻醬麵、乾麵、湯麵，價位介於50元至55元，麻醬麵麵條Q彈，麻醬風味搭配肉醬味道香，若敢吃辣的人絕對要到醬料區拿辣椒油，部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂極力推薦不論拌麵或沾小菜都十分對味，吃起來更過癮。未來若到屏東旅遊，不妨將這家特色麵店列入清單，吃美食之餘還能美拍一舉兩得！

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

美菊麵店

地址：屏東市協和東路99號
營業時間：11:00-1830（週二、三公休；賣完提早打烊）
注意事項：外帶記得自備容器

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

延伸閱讀：

看「奈良美智特展」能這麼玩！台北懶人步道觀景台、絕美漢堡店一次收

低消100元「台中百萬夜景」看到飽！黑色景觀貨櫃屋＋無敵展望美翻

屏東旅遊 屏東美食 小吃 熱門打卡

相關新聞

走進海洋王國、沙攤樂園、陣風境地！ 屏東墾丁放飛自我小旅行

跟著 Zephyr Yang 於 2021-02-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 國立海洋生物博物館、肥春號 Fatchun Cafe、南灣遊憩區。 「你今天有好好愛自己嗎？」我想，這句話應該是每個人要天天問自己的。連續加班工作、趕不完的應酬聚餐、扮演著自己不喜歡的人生角色... 從容生活幾乎成為了躊躇不及的奢望，那麼，該是時候往國境之南走走吧，你會目睹所謂「好好過生活」的樣貌。

屏東最美麵店「50元吃得到」！紅綠配色超顯眼，嗑銅板小吃還能打卡美拍

屏東最美麵店「美菊麵店」為一家隱身巷弄的小吃店，所有餐點皆為銅板價，店面裝潢卻走亮眼文青路線，用餐環境舒適寬敞，每日用餐時間生意極佳，展現超高人氣。而店家於公園路開設的另一家麵包店，也因清水模設計成為

沿著山線幸福道路！ 探索「屏東185縣道」接山連海的清幽與浪漫

185縣道，又名沿山公路，俐落地在屏東劃出一條連接山與海的道路，北起高樹，南至枋寮，途經鹽埔、瑪家、三地門、內埔、泰武、來義、萬巒，全長將近69公里的道路上更見證了台灣多元的民族特性，包含魯凱族、排灣

學生族下課就能衝！高科大附近最新「魚雞飯糕韓式食堂」　嗑美食體驗韓劇情節

魚雞飯糕韓式食堂強勢登場！最新開幕在楠梓的韓式料理在這裡！大大的韓式食堂掛在招牌上，而且還在高科大附近，學生族下課一定會馬上前往的吧，超像韓國偶像劇情節呀~(粉紅泡泡茂起來)，不只是天時地利人和，店家的餐點超平價而且是很道地的韓式料理，疫情期間無法出國，來楠梓就能體驗正宗韓式料理！

美爆！屏東最新地標6.8公頃「復興公園」正式登場　環湖步道＋水岸森林成亮點

屏東人好幸福！繼全台最美森林系總圖、地坑遺跡景點「縣民公園」，屏東再度新增一處絕美地標「復興公園」，即日起正式啟用。在精心改造下，復興公園成功變身夢幻都市公園，環湖步道、多座景觀橋及水上美景為一大亮點

到海底看薰衣草？！浮潛、潛水、玩SUP　8個後悔沒早點發現的「澎湖水上玩法」

這幾天天氣回暖不少，小編開始添購夏天要去海邊玩的衣服了！跟小編一樣想要去海邊玩水的你一起看看澎湖的玩水攻略，澎湖浮潛、澎湖潛水，以及最夯的獨木舟體驗和SUP立槳這篇通通有，從最熱門的澎湖浮潛潛點，到秘境的潛水體驗不藏私全部告訴你。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。