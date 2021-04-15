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美得像市集！高雄左營「OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡」純白貨櫃咖啡廳超好拍
【圖文‧姐妹淘部落客】
美到像市集的咖啡廳！就是左營區文自路上的OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡，原來是在去年試營運半年後開幕至今的OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡。不只名稱俏皮的有趣，店面擺設以及飲品也都耐人尋味，是一間很有潛力的咖啡店呀！很推薦喜歡喝咖啡或下午茶的朋友一定要來光顧一下。
位在左營區文自路上，這麼大一間都會想停下來拍照！
來光顧的客人都能ENJOY YOUR OWN LIFE
原來外面看到的貨櫃就是用餐區，晚上來一定也非常浪漫
到處都有驚喜，在這個空間的任何角落
還有精美打光的小招牌
沒事就是美式的諧音，而且檸檬味道超合適
看起來像泰奶一般的美，其實是拿鐵咖啡哦！
喝起來就像黑糖牛奶一樣~記得先攪拌均勻才有絕佳風味
奶泡味道超足夠，榛果香氣很加分
蓊萊步調是莓果香氣的氣泡飲，再加一份濃縮咖啡
無咖啡因很清爽的氣泡飲
用日月潭茶葉泡出來的奶茶~不會太濃烈而是舒服的口感
菜單裡頭有很多選擇，一張一張慢慢挑選~
「蓊萊的步調，是人生的味道。」覺得店家很用心在來客的用餐體驗，從杯身到店內裝潢都好用心，完全看不知道營業不到一年，而且旁邊還有倉庫正在規劃，相信未來一定會變成各大網紅集散地，歡迎大家也來打卡插旗~
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平日：07:30–19:30
假日：09:00–18:00
電話：0983528275
地址：高雄市左營區文自路368-1號
平均：$50-130/人【無刷卡】
推薦：檸檬沒事、黑糖歐蕾、巧克力餅乾
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