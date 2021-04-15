美得像市集！高雄左營「OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡」純白貨櫃咖啡廳超好拍

【圖文‧姐妹淘部落客】

美到像市集的咖啡廳！就是左營區文自路上的OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡，原來是在去年試營運半年後開幕至今的OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡。不只名稱俏皮的有趣，店面擺設以及飲品也都耐人尋味，是一間很有潛力的咖啡店呀！很推薦喜歡喝咖啡或下午茶的朋友一定要來光顧一下。

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

位在左營區文自路上，這麼大一間都會想停下來拍照！

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

來光顧的客人都能ENJOY YOUR OWN LIFE

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

原來外面看到的貨櫃就是用餐區，晚上來一定也非常浪漫

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

到處都有驚喜，在這個空間的任何角落

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

還有精美打光的小招牌

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

沒事就是美式的諧音，而且檸檬味道超合適

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

看起來像泰奶一般的美，其實是拿鐵咖啡哦！

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

喝起來就像黑糖牛奶一樣~記得先攪拌均勻才有絕佳風味

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

奶泡味道超足夠，榛果香氣很加分

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡

蓊萊步調是莓果香氣的氣泡飲，再加一份濃縮咖啡

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

無咖啡因很清爽的氣泡飲

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

用日月潭茶葉泡出來的奶茶~不會太濃烈而是舒服的口感

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

菜單裡頭有很多選擇，一張一張慢慢挑選~

OWNLIFE Coffee 蓊萊咖啡 圖／姐妹淘部落客提供

「蓊萊的步調，是人生的味道。」覺得店家很用心在來客的用餐體驗，從杯身到店內裝潢都好用心，完全看不知道營業不到一年，而且旁邊還有倉庫正在規劃，相信未來一定會變成各大網紅集散地，歡迎大家也來打卡插旗~

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平日：07:30–19:30

假日：09:00–18:00

電話：0983528275

地址：高雄市左營區文自路368-1號

平均：$50-130/人【無刷卡】

推薦：檸檬沒事、黑糖歐蕾、巧克力餅乾