逛「六合夜市」免苦惱！高雄10家在地人氣老店推薦　跟著吃準沒錯

高雄六合國際觀光夜市是南部很知名的夜市，曾經風光到充滿爭議最後因為疫情的關係，少了國外觀光人潮的六合夜市如今落寞了不少。

在地人對六合夜市反應兩極，但我覺得六合夜市真的沒有不好，加上現在店家的價格都很透明化了。比起其他夜市相對筆直寬敞的道路、熱鬧的市集、多樣化的小吃，尤其是其中有幾家在地必吃的老店、美食，對於我們外地人來說，吸引力還是非常大。

位置：

位於新興區六合二路上

白天是筆直的大馬路，晚上是六合夜市。

從傍晚5:00到凌晨2點禁止車輛出入，只能以步行為主

交通資訊：

自行開車：

國道1號-高雄交流道（中正路出口）下-中正一路至中正三路-中山一路-六合二路。

大眾運輸：

搭高鐵至左營站或搭臺鐵至高雄站下-轉搭高雄捷運至美麗島站下。

這趟來高雄，就住在六合夜市附近的 樂逸文旅（七賢店），步行到六合夜市頂多3分鐘，所以每晚都會來這裡走走逛逛，人潮真的不多，有可能是因為年後？也有可能少了國際觀光人潮後的六合真的差很多了。

之前因為坑殺觀光客的傳聞不斷，所以六合夜市成為高雄人的痛！但真的不要幾顆老鼠屎因此判六合夜市死刑，大部分店家現在價格都非常透明化，標示很清楚，喜歡再買。只能說這裡還有許多在地老店默默的堅持著，努力著，我能做的也只能寫文支持了。

鄭老牌木瓜牛奶

這一家真的是人氣必喝木瓜牛奶！真材實料 新鮮現榨。不管是木瓜牛奶、酪梨牛奶、草莓牛奶，只要是當季水果都很推薦～但我最愛的是木瓜牛奶就是了，一杯60元，香甜濃郁好好喝。

這一家名人都愛喝，水果都是新鮮現打的，還有薑汁番茄切盤。

先買一杯木瓜牛奶，邊喝邊逛夜市，完美。

阿嬤的燒番賣

這一家也是老店，宵夜不知道吃什麼的話，來根玉米啃啃也很不錯。

網美狗狗！

高雄東山鴨頭

這一家也是滿滿媒體報導跟名人簽名，看人潮也不間斷，要不是太飽，不然真想買買看。

官材板

我印象中第一次吃的官材板就是吃這一家，生意也超好。但我本身沒有很愛官材板就是了，但這一家的確也是宵夜好選擇。

楊記老牌肉圓割包

肉圓跟割包也是在地人最推的！尤其是割包表現很優秀。貢丸湯、魚丸湯、四神湯也才35元一碗，這價格真的不貴。

方記水餃

方記的水餃便宜好吃，一粒只要5元。除了手工現包以外，就連麵皮也是現桿的，是在地人也很愛吃的水餃。

傳統王牌豆花

開了一甲子的在地老店，豆花綿密又傳統。還有外面很少看到的地骨露，是用枸杞樹根熬煮的消暑飲品，也是中藥材的一種。

這也是我第一次看到有人在賣地骨露的傳統飲料，類似青草茶，很特別。

檸檬愛玉冰

這也是開了幾十年的在地老店！朋友說來六合夜市一定要買來吃吃看，尤其推薦綜合愛玉冰，所有配料都能吃到，清爽解膩又飽足。

六合夜市 林家八寶冰

來南部吃冰有一種很超值的感覺，因為料都給很多，經濟實惠這樣，尤其是八寶冰，幾乎可以當正餐吃，超飽！這一家六合夜市的林家八寶冰就很有這種阿嬤很怕我餓的感覺，一碗50元，料多又飽滿。

雖然店名叫做 林家八寶冰，但網友更推薦手工糯米湯圓與地瓜湯圓。

配料有：花生、湯圓、蕃薯圓、粉角、綠豆、仙草、紅豆、薏仁、粉圓、大豆…等等 一眼望不完啦！

湯圓真的好好吃喔～～～～～下次要單點湯圓湯。

莊記海產粥

莊記是超有名的夜市海產粥，因為海鮮料很多而聞名。但價格也不便宜就是了，一碗要120元，價格真的非常透明喔。

攤位上的新鮮海鮮也很吸引人

我們選擇打包回家吃

湯頭很鮮甜，海鮮真的給很多。說是粥但其實比較像是海鮮湯飯，海鮮跟湯頭是重點。

鳥蛋蝦球

第一天隨性找了一家鳥蛋買來吃，結果踩雷，第二天學乖的，來吃網友推薦的鳥蛋蝦球，真的好吃極了！其實就是鳥蛋跟蝦仁混在一起變成球的概念。

加了蝦仁其實沒道理不好吃啦。

鳥蛋的升級華麗版。煎的酥酥的灑上胡椒就超好吃。

鱔魚姊鱔魚麵

這一攤真的開很晚，而且鱔魚意麵便宜又大碗，那麵量驚人！在地朋友說這一家真的是俗擱大碗而且很好吃，宵夜美食這一家很可以。

這麵量的確驚人，而且吸飽湯汁。

花枝也很肥美新鮮。

烤肉之家

高雄六合夜市美食多，其中又以烤肉之家 我最推薦，雖然google評價不高，大都說烤太焦或沒熟之類的，但我偏就喜歡他的外焦內嫩！

網友推薦必點烤黑輪、茭白筍、烤雞腿，但我個人覺得羊肉串、牛肉串還有其他肉串還蠻值得點的，有秘製醬汁醃製過，羊肉串還有孜然香氣，烤的外面微焦但裡面嫩又多汁。

烤肉之家會用大火炭烤，鎖住了肉汁，所以外面看起來比較焦，但裡面吃起來依舊嫩口多汁，而且還帶點秘製醬汁的鹹甜香氣，好好吃。

六合夜市 7-11門市

位於六合夜市內的小七，這裡提供領錢、廁所、還有座位區可以休息以外，現在還有提供現打生啤酒的酒吧區！完全就是逛夜市的朋友必去的地方，買了小吃打包後，可以來這裡邊吃邊搭配現打生啤酒爽度十足。

六合夜市/六合國際觀光夜市

地址：高雄市新興區六合二路

電話：07-2856786

交通資訊：

自行開車：

國道1號-高雄交流道（中正路出口）下-中正一路至中正三路-中山一路-六合二路。

大眾運輸：

搭高鐵至左營站或搭臺鐵至高雄站下-轉搭高雄捷運至美麗島站下。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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