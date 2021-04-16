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2021小琉球最新玩法！小琉球「水上活動推薦TOP6」　玻璃船、透明獨木舟超chill

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

雖然說小琉球騎機車30分鐘就能環島，但這趟旅行讓我們放慢腳步，深度體驗不同的小琉球水上活動，參加充滿夏日鹹鹹海味的小琉球行程，這個夏天就來小琉球好好CHILL過日子提升生活裡微小幸福吧！

三天兩夜小琉球行程推薦

小琉球水上活動推薦＃1

小琉球探索號玻璃船

▲小琉球水上活動推薦-小琉球玻璃船透明船艙。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球玻璃船透明船艙。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

誰說不會游泳就不能玩水呢？搭上小琉球玻璃船，透過玻璃船艙免濕身就能接近海龜和海底生物一覽海底世界的驚奇。在這個好似“移動水族箱”的小琉球玻璃船裡，導覽人員還會用詼諧的方式介紹生態，讓你大飽眼福的同時還能滿足寓教於樂！除了大人喜歡小琉球玻璃船體驗，該行程也非常適合爸爸媽媽帶著小朋友來同樂，也提供寵物免費報名參加喔～

▲小琉球水上活動推薦-小琉球玻璃船透明船艙。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球玻璃船透明船艙。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小琉球水上活動推薦＃2

小琉球半潛艇夕陽巡航

▲小琉球水上活動推薦-小琉球半潛艇夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球半潛艇夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

不必在沙灘人擠人看著落日，搭上小琉球半潛艇夕陽巡航，喝著小琉球限定的卡布敦啤酒或拉美限定調酒搭配下酒小點，真的chill到不行。

▲小琉球水上活動推薦-小琉球半潛艇夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球半潛艇夕陽巡航。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在這個夕陽巡航活動裡你將在甲板上送夕陽回家，在透明船艙裡看熱帶魚和珊瑚悠遊，在海上享受不被打擾的島嶼假期～～

小琉球水上活動推薦＃3

小琉球透明獨木舟

▲小琉球水上活動推薦-小琉球透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小琉球因季風因素全年皆可划獨木舟，獨木舟是一個滿好上手的體驗活動，也是最熱門的小琉球水上活動之一。划著透明獨木舟一覽海中世界欣賞絕美的珊瑚景緻，體驗時長約1.5小時不需要太高體力的要求，適合親子同樂、情侶共划。

▲小琉球水上活動推薦-小琉球透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球透明獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小琉球水上活動推薦＃4

小琉球SUP立槳體驗

▲小琉球水上活動推薦-小琉球SUP立槳體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球SUP立槳體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到去年最夯的小琉球水上莫過於SUP立槳了，在2020年爆紅的SUP立槳你體驗過了嗎？無論是還沒玩過的新手，還是玩一次就愛上的朋友，都歡迎來小琉球挑戰你的平衡感！體驗過程會由專業教練帶領，還會幫你拍照、錄影，讓你回家後隨時能回味熱帶海島的美景。

▲小琉球水上活動推薦-小琉球SUP立槳體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球SUP立槳體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小琉球水上活動推薦＃5

小琉球潛水體驗

▲小琉球水上活動推薦-小琉球潛水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球潛水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

再教練解說潛水技巧後，就會帶你到大海裡探秘，並在水中以手勢溝通指導並幫你記錄潛水的照片給你留念。無論是旱鴨子還是沒有潛水裝備的朋友都不用擔心，跟著教練step by step沒有潛水證照也可以在小琉球瘋玩初級潛水！

▲小琉球水上活動推薦-小琉球潛水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球潛水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

小琉球水上活動推薦＃6

小琉球水上自行車

▲小琉球水上活動推薦-小琉球水上自行車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球水上自行車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

不想碰水或不會游泳都可以玩的小琉球水上活動底加啦！在湛藍大海上騎著超穩、操作超簡單的水上自行車，享受熱帶島嶼的美好風景，有機會還會看到海龜浮出海面換換氣。無需技巧初次體驗就上手的水上自行車“Hydrobikes”超適合親子共玩、好友同樂！

▲小琉球水上活動推薦-小琉球水上自行車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲小琉球水上活動推薦-小琉球水上自行車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

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小琉球 水上活動 獨木舟

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