澎湖夏季「跳島行程、一日遊行程安排」推薦！夢幻島嶼、世界級玄武岩美翻

夏天就想到澎湖享受熱辣辣的太陽，泡在冰涼涼的海裡，體驗不一樣的夏季體驗！不管是第一次去澎湖或是去過很多次不知道還能玩甚麼的朋友，澎湖跳島、環島體驗絕對是到澎湖不能錯過的行程，除了一部分受南方四島國家公園保護無法登島，其餘有許多非常美麗的小島是可以登島的，例如：七美島、望安島、大倉嶼等，每天有一些交通船可以前往；其他無人居住的島，大部分需要參加套裝行程才能前往，來到澎湖絕對不能錯過這些沒受汙染的小島！

南方四島

東吉嶼。 圖／KLOOK

雙心石滬。 圖／KLOOK

小台灣。 圖／kkday

澎湖南方四島由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼，以及散落在周邊的一些小小島組成，保留著原始的地貌景觀，非常值得一看！南方四島的一日遊行程約8小時，依集合地點搭船前往東吉嶼，於此停留90分鐘，由專業導覽員帶你造訪各個景點，像是東吉燈塔和八卦山等，再來到西吉嶼觀賞最動人的藍洞與世界級的玄武岩景觀，緊接著帶你到七美島停留3小時，騎機車到各大知名景點，如雙心石滬、七美人塚、小台灣等鬼斧神工的大自然景致，回程途中帶你依序巡航最後兩個島嶼－東嶼坪嶼、西嶼坪嶼，看看奇形異狀的岩石與漫天飛舞的海鷗，結束這趟美好的旅程！

南方四島一日遊：東吉嶼登島→西吉嶼參觀藍洞→七美島環島→東嶼坪以及西嶼坪巡航

藍洞巡航

藍洞。 圖／kkday

柱狀玄武岩。 圖／kkday

藍洞位於西吉嶼，是個非常獨特的透天海蝕洞，來澎湖必看！藍洞巡航一日遊行程時間約7小時，於南海遊客中心集合出發，首先帶你到西吉嶼，在專業船長的駕駛下帶你在絕佳位置欣賞美妙的藍洞、高聳壯觀的玄武岩景致，之後帶你到七美停留三個小時，可以選擇以騎機車或是搭遊覽車的方式環島，前往拍照打卡聖地－雙心石滬、七美人塚等獨特景觀，在專業導遊的解說下深度了解七美嶼！也可以加購南方四島的行程，帶你到東吉嶼走走看看～

藍洞巡航一日遊：藍洞巡航→七美島環島（大獅龍程風景區→小台灣→雙心石滬→南嶼城→港口）

大倉嶼環島

大倉嶼環島。 圖／kkday

獨木舟。 圖／kkday

大倉嶼有內海之珠的美名，特有的米白色貝殼沙灘，是戲水的好景點。大倉嶼一日遊的行程將近10小時，內容包含搭船遊澎湖北海欣賞海蝕洞等海上風光、餵食燕鷗，之後在島嶼上進行不限次數的五合一水上活動（香蕉船、獨木舟和海戰車等），接著大啖美味的海鮮料理補充體力，享用完可以浮潛，優游地欣賞美麗的海底世界，幸運的話還能和海龜共游；或是體驗澎湖特有的抓魚方式，認識潮間帶生態也是不錯的選擇；也可以在行程的最後來個海釣行程，親手捕捉活跳跳的海鮮，樂趣多多～

大倉嶼半日遊：大倉嶼環島→暢玩五合一水上活動→大啖海鮮美食→秘境浮潛／石墩抓魚／海釣體驗（三選二）

忘憂島浮潛

忘憂島浮潛。 圖／KLOOK

忘憂島浮潛。 圖／KLOOK

浪漫夕陽。 圖／kkday

忘憂島一日遊行程約8小時，集合地點在南海遊客服務中心，行程包含浮潛在忘憂島美麗的海域中，欣賞繽紛的七彩珊瑚礁群與潮間帶生態，並提供水中拍攝服務將這份回憶帶回家，接著享用完可口的午餐後，進行有趣又刺激的水上活動、探索忘憂島，欣賞無人島的美麗景色，或是繼續浮潛在另一片海域，欣賞不同的藍珊瑚～回程時一邊欣賞夕陽一邊享受微微的海風。

忘憂島浮潛一日遊：忘憂島浮潛→海上享用午餐→忘憂島登島參觀→頭巾嶼生態導覽→水上活動

吉貝嶼水上活動

吉貝嶼。 圖／KLOOK

吉貝沙尾。 圖／kkday

吉貝嶼是澎湖北海最大的島嶼，島上最著名的景點為吉貝沙尾，迷人的白沙灘綿延至湛藍的海裡，彷彿在國外的度假小島上。吉貝嶼一日遊行程時間約8小時，回程船班有14:30、15:30和16:30三班，主要行程內容就是玩水玩到爽！上半天暢玩水上活動，八合一水上活動不限次數隨你玩（像是浮潛、水上摩托車、香蕉船和突擊飛艇等設施），保證你玩得盡興！另外也可選擇海釣、傳統捕魚的抱墩活動。下半天騎機車環島，欣賞吉貝島美麗的海灣景色。

吉貝嶼一日遊：八合一水上活動→海釣體驗→吉貝島機車環島

澎湖環島

澎湖環島。 圖／Wikipedia

澎湖。 圖／IG, jane_lin_1964

騎機車環澎湖本島也是來到澎湖必做的事情，不管是澎湖最西邊的漁翁島燈塔，或是最東邊的龍門沙灘，有了機車都能輕鬆前往。不過要注意的是，夏天的紫外線非常可怕，想要機車環島的旅客，一定要做好防曬準備。在炎熱的天氣底下，前往通樑古榕吃個仙人掌冰也是必須的，澎湖機車環島絕對是夏天最熱血的事！

澎湖租機車費用：24小時400元左右。

租機車必備證件：需攜帶中華民國核發的駕照，外國人須持國際駕照。

環島一日遊行程：馬公市區出發→中屯風車→赤崁海灘→澎湖跨海大橋→通樑古榕→二崁聚落→柱狀玄武岩→漁翁島燈塔

澎湖認真玩起來真的可以玩個好幾天、好幾趟！本島玩過了～下次去澎湖就找個小島體驗不一樣的澎湖之旅吧XD安排行程最怕麻煩，現在也有很多行程票券都幫你安排好，一點都不用擔心~今年夏天！怎能錯過澎湖！

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