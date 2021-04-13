澎湖玩好玩滿！夜釣、SUP、拖曳傘.. 10種「超經典水上活動」一次推薦

每到夏天我要去海邊～這個夏天就來個海島旅行吧！說到夏天絕對少不了澎湖，四面環海、清澈的藍色海洋讓人愛不釋手，可以進行超多水上活動，還有燦爛動人的煙火點亮澎湖夏夜的天空。本篇小編將介紹澎湖有哪些水上活動，夜釣、SUP、拖曳傘等等，數不清的有趣體驗，讓你一次玩個夠！

夜釣小管

夜釣小管。 圖／KLOOK

夜釣小管可以說是提到澎湖體驗，大家一定都會知道的活動，搭船出海自己釣活生生的小管，再由船上的師傅製作超級新鮮的小管沙西米。在花火節期間，旅客能一邊品嚐美味的小管料理，一邊欣賞海上煙火秀，絕對是澎湖花火節期間的最佳組合！

海底漫步

海底漫步。 圖／KLOOK

澎湖是台灣唯一能體驗海底漫步的地方，旅客可以在海底活動，感受猶如太空漫步般的無重力空間，自由地在海中散步。太空漫步比浮潛更能近距離觀察海中生物，雖然頭盔重達30公斤，但是因為海底的浮力很大，完全感受不到頭盔的重量。

海底漫步一日遊：海底漫步→澎湖東部（隘門沙灘→林投公園→菓葉灰窯→奎壁山摩西分海）

SUP立式划槳

SUP立式划槳。 圖／kkday

風靡國內、國外的SUP立槳，在澎湖也能體驗！站在像衝浪板的板子上，手拿著長槳前行，雖然剛開始找平衡感會有點難，但在教練帶領下很快就能上手！划累的話可以坐下來或躺下來休息，慢活又優閒～快來體驗這超夯的活動，相當適合在日出或日落時，享受美麗景色！

極限寬板滑水

極限寬板滑水。 圖／KLOOK

想要來點刺激與急速的水上活動嗎？寬板滑水一定能滿足你的願望！小編試過這個，被船拖著時必須保持平衡，還滿困難的，可是過程超好玩而且成就感滿點，雖然大部分時間一直掉進水裡，喝了不少水XD然後腳蹲到超～痠～但玩起來真的超帥的！！

拖曳傘飛行

拖曳傘飛行。 圖／kkday

海上拖曳傘帶你翱翔天際，俯瞰美麗的澎湖群島與湛藍的海洋！由專業教練駕駛快艇出航後，像放風箏一樣慢慢地往上飛，安全又舒適，帶你飛上近50公尺的高空（因此懼高或有心臟不適合唷），享受飛在空中的快感，在高空中眺望這片美景，享受居高臨下的樂趣～

透明獨木舟

透明獨木舟。 圖／kkday

除了普通的獨木舟，澎湖還有一項IG熱門的超美水上活動－透明獨木舟，你一定要來試試看！不需要下水就能欣賞到清澈的水底世界，與另一伴乘著透明船隻，漂泊在這片美麗平靜的海面上，吹著海風並享受這悠閒慢活的步調。教練還會幫你捕捉美麗的照片唷～

浮潛＋海底郵筒體驗

浮潛＋海底郵筒體驗。 圖／kkday

想要親自探索海底世界嗎？那～浮潛這項水上活動非常適合你！由專業教練帶你窺探這片的藍洋，欣賞美麗動人的海洋生態，這樣還意猶未盡嗎？偷偷告訴你，在澎湖浮潛還有新花招－到海底郵筒寄信，可以投遞明信片給家人朋友，或是給回到岸上的自己也可以XD

水上自行車

水上自行車。 圖／KLOOK

澎湖有各式各樣的水上設施，連新興的水上自行車體驗也有唷！比起其他水上活動更為安全，而且簡單好上手，行進方式就像在騎腳踏車一樣踩踏板即可，不需要控制平衡，所以不會騎腳踏車也OK哦，大人小孩都適合玩。在蔚藍的大海上享受水上自行車的樂趣，迎面拂來的海風讓人心曠神怡，想在海中央拍美照也超簡單哈哈，沒有平衡感的人就選這個吧！

海洋牧場

海洋牧場。 圖／kkday

海洋牧場是澎湖最大的海上休閒平台，原本是漁民維生工具的箱網養殖，後來在政府極力推動轉型之下，發展成觀光海上牧場。在海洋牧場有專業導覽員介紹環境，還可以釣魚，以及品嚐無限供應的鮮蚵和海鮮粥。

海洋牧場一日遊：澎湖市區（澎湖天后宮→觀音亭親水遊憩區→澎湖開拓館→篤行十村→潘安邦紀念館）→海洋牧場

海上花火船

海上花火船。 圖／kkday

澎湖花火節是每年夏季的盛事，不論是國內外旅客都慕名而來，來到澎湖可別錯過，此生至少要欣賞一次！浪漫的煙火點亮夏夜，非常適合與另一伴一同前往。岸邊人潮太多覺得擁擠，或是找不到欣賞的好位置？沒關係～搭上海上花火船，由專業船長開著豪華遊船，帶你到海上的絕佳位置欣賞這璀璨耀眼的煙火慶典！

看完這些水上活動，有哪些讓你躍躍欲試呢？下次去澎湖時多享受一點吧！在進行這些水上活動之前，記得先評估自己的身體狀況，千萬不能逞強貿然行動唷，也記得要遵守教練的指示，才能玩得安全又開心！花火節租車先卡位！澎湖租車詳細介紹＞＞＞

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