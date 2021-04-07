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高雄美濃「粉紅雨」秘境！1200棵花旗木炸裂式滿開，沐浴在粉嫩桃花源

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權
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南部花旗木最新秘境美瘋了！位於高雄美濃的「蝶舞澗休閒農場」開放區占地逾7600坪，園內花旗木日前達最佳花況，爆量粉紅花朵怒放成絕美風景，仙氣四溢太好拍，喜愛粉色風光的人可要把握這波花期啦！

圖／IG@beckhamhong66授權
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「蝶舞澗」園區花季3/19開跑，有「桃紅陣雨樹」、「平地櫻花」等別稱的花旗木滿開模樣嬌艷迷人，為當地賞花私房景點。日前1200棵花旗木大爆發，每個角度都十分亮眼，加上鄰近黃蝶翠谷，在黃蝶紛飛的場景加持下，營造出美濃客客家庄專屬的仙境。

圖／IG@beckhamhong66授權
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強調保留基地原生態環境的「蝶舞澗」，搭配花海正值最美風貌，而園內另一特色為蒙古包露營，純白豪華帳篷可謂懶人露營的首選，只需帶好行李即可入住。若提前預約成功，就可度過悠閒的一晚，隔日再被大自然喚醒，也許還能聞到撲鼻而來的淡淡花香呢！

圖／蝶舞澗官網
圖／蝶舞澗官網

蝶舞澗

地址：高雄市美濃區朝元925號
花季營運時間：每日10:00-16:00
花季門票：每人200元（可抵消費100）

圖／IG@beckhamhong66授權
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