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鴨腿整支塞便當！ 左營老店「成家鴨肉麵」 煙燻滷味超便宜又好吃
【圖文‧姐妹淘部落客】
高雄很多賣鴨肉的都吃遍了，今天來介紹的這家也是我私心推薦，常常來外帶的鴨肉店，雖然店家主打鴨肉麵，但我最捧場的是鴨肉便當。他們的鴨肉是用煙燻風味的，所以特別香而且回味無窮。
位在左營區富國路上，黃金三角窗店面很好認
因為是三角窗讓整個環境有寬廣的視野
這個鴨肝一大顆切5塊，竟然才10元！
而且跟煙燻鴨一樣香，不用醬汁就很好吃
筍干湯的份量也太大了吧，不只湯量、連筍干也滿出來
內用的鴨肉便當，有三菜一清湯的配置
煙燻的香氣太誘人，而且是給一整隻鴨腿
其他料理看菜單就很好吃
這家我吃很久了，第一次內用的體驗也很棒，店員普遍都是婆婆阿姨態度超親切，而且都會記得你來過~我自己很喜歡他們的鴨肉便當，有機會再來嘗試招牌鴨肉麵，相信一定也不會讓我失望的！
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成家鴨肉麵-左營區小吃料理推薦
營業：10:00-21:00(週二休)
電話：07-5582883
地址：高雄市左營區富國路151號
平均：$80-230/人【無刷卡】
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