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在美術館享秘境甜點？屏東最新景點「可可農場」清水模建築美翻　還能DIY巧克力

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@marcohu1216授權、Cacao Farm Formosa 福爾摩莎可可農場
圖／IG@marcohu1216授權Cacao Farm Formosa 福爾摩莎可可農場

2021年屏東最新景點必訪！內埔鄉小鎮內日前新增一處打卡亮點，清水模設計外觀美度不輸美術館，內部則為簡約工業風，可坐享一系列療癒甜點，試營運消息一出瞬間躍升當地熱門朝聖地。而4月起也開放預約可可製作體驗，近期安排屏東之旅或返鄉的人千萬別錯過啦!

圖／IG@marcohu1216授權
圖／IG@marcohu1216授權

這處咖啡廳為全新登場的「福爾摩莎可可農場」，園區外的日系清水模建築令人眼前一亮，乍看之下彷彿抵達美術館，不同棟別之間也設有無障礙出入口，方便所有民眾進出。實際走入室內，裝潢則以灰色為基調，搭配大片透明玻璃、綠色植栽，白天採光良好，舒適空間隨拍隨美。

圖／IG@marcohu1216授權
圖／IG@marcohu1216授權

而作為巧克力專賣店，店內販售Cacao品牌巧克力伴手禮，咖啡廳內也提供巧克力飲、法式點心、輕食類，其中山海風生巧克力、頂級85%可可絕對是巧克力控的必點，還可搭配現摘可可果冰沙，滿口盡享濃郁滋味。

圖／IG@marcohu1216授權
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圖／IG@marcohu1216授權
圖／IG@marcohu1216授權

「福爾摩莎可可農場」寬敞的空間作為美拍據點毫不為過，除了能夠找天品嘗下午茶，也適合全家出遊一起逛園區，只要預約可可DIY體驗，就可親自參與可可果變身巧克力的過程，巧克力愛好者快收入清單吧！

Cacao Farm福爾摩莎可可農場

地址：屏東縣內埔鄉大同路三段榮和巷80號
營業時間：11:00-18:00（週二、週三公休）

圖／IG@marcohu1216授權
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