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2021國慶煙火在高雄！睽違20年重磅回歸，5大「煙火最佳拍攝點」推薦

欣傳媒 / 欣傳媒
2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。
2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。

睽違20年，國慶煙火將再度回歸高雄！！

每年的國慶煙火，依循慣例會由不同的縣市主辦，繼2018年花蓮、2019年屏東、2020年台南後，2021年即將再度回歸高雄。這是高雄繼2000年第一次舉辦國慶煙火後，相隔20年再度舉辦。

市長陳其邁也於個人臉書(陳其邁 Chen Chi-Mai)公開宣布：「睽違20年，重磅回歸！2021國慶煙火，確定在高雄舉辦！」陳其邁指出，2000年雙十國慶煙火首次離開台北選擇至高雄舉辦，在尋找煙火施放地點時，意外的發現了高雄港畔的廢棄倉庫群，也因此促使了駁二藝術特區的發展。經過20年的發展，高雄港已經成為國人矚目的亞洲新灣區，駁二特區更是高雄藝文發展的重要據點。在大港橋、圖書總館、高雄展覽館，以及高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心均將陸續完工啟用，再搭配高雄輕軌的串接，2021國慶煙火在高雄必定會是最美麗的一年，是高雄人、也是全台灣人最驕傲的景色。期待了嗎？快開始安排十月來一趟高雄旅遊吧！！P.S詳細煙火施放地點、活動時程均尚未公告，一切以官方網站公告為準。

【高雄港煙火拍攝點建議】由於官方尚未公告煙火施放地點，本拍攝建議地點僅以過去拍攝經驗及攝影師作品，提供建議與參考。詳細仍以官方正式公告資訊為主，欣攝影將隨時追蹤最新資訊並更新。

1.旗津燈塔 (https://goo.gl/maps/XJ6WQHEdN2BP8fAHA)

2020高雄港燈光煙火秀，星夢郵輪探索夢號停泊高雄；圖片授權提供／心星(臉書)。
2020高雄港燈光煙火秀，星夢郵輪探索夢號停泊高雄；圖片授權提供／心星(臉書)。

2.駁二特區 (https://goo.gl/maps/oNEFejYNc5uaaxk57)

2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／心星(臉書)。
2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／心星(臉書)。

2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／心星(臉書)。
2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／心星(臉書)。

3.海邊路(https://goo.gl/maps/ia8niPcfssdL13dQ6)

2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。
2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。

2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。
2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。

4.苓雅寮鐵橋(https://goo.gl/maps/ahXY2mQtJAnPEs2k9)

2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。
2020高雄港燈光煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。

5.打狗英國領事館文化園區山上官邸(https://goo.gl/maps/ZD76sz5n73UHLD2V6)

2017高雄燈會藝術節煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。
2017高雄燈會藝術節煙火秀；圖片授權提供／蘇柏安(臉書)。

更多拍攝地點持續更新中，敬請隨時注意本則報導。 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/166854

煙火秀 燈會 展覽

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