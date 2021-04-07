走星空隧道賞峭壁景觀！搭渡輪玩「高雄旗津西子灣」　12處景點＋美食推薦

旗津是高雄一直以來都十分熱門的景點，從鼓山搭5-10分鐘的渡輪就能抵達，而且機車、腳踏車都可以一起上船超方便！提到旗津，除了去吹吹海風、踏踏浪，其實還有許多具歷史性、特色性的景點以及必吃的旗津美食，今天就讓小編鉅細靡遺的介紹給大家吧！

旗津交通資訊

旗津渡輪

前往旗津可以從鼓山渡輪站及棧貳庫旗津渡輪站這兩個渡輪站前往。

【鼓山渡輪站】

地址：高雄市鼓山區濱海二路1號

小編小提醒：鼓山渡輪站班次多，機車可以跟著上船，抵達旗津騎著玩最方便了！

票價資訊

票價資訊。 圖／FunTime

【棧貳庫旗津渡輪站】

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號海側廣場

小編小提醒：棧貳庫旗津渡輪站僅假日開航，半小時一班船，機車不能上船喔！

票價資訊

票價資訊。 圖／FunTime

自行開車

國道一號→高雄端交流道下→漁港路→新生路→中興路→過港隧道→旗津一路至三路→廟前路→海岸路

前往旗津的唯一路徑須經由過港隧道通往，不過由於過港隧道距離市區較遠，建議大家可以搭乘渡輪，機車及自行車都可以上船相當方便，還能在渡輪上飽覽港區風光！

旗津景點

旗後砲台

圖／Flickr圖／IG, wanniko1230

旗后砲台於大清光緒元年建成，至今已有約兩百多年的歷史，這座以紅磚建造的堡壘，已被列為國定古蹟啦！若有機會來旗津走走，一定要來旗后砲台瞧瞧，看看堅實的後牆、八字門及壁面上的傳統建築花樣；在這裡除了能瞧見歷史的痕跡，也能在這兒感受海風，眺望海景喔！

位置：高雄市旗津區旗後山頂

高雄燈塔（旗后燈塔）

高雄燈塔。 圖／Flickr

走完旗後砲台，繼續往後延著小路走可一路通到高雄燈塔，不必走原路返程繞上去。小編第一次去也是誤打誤撞地走，不過不要懷疑！走一小段路之後燈塔就出現在眼前囉！在燈塔區可以看見整個西子灣，灣澳景色、白雲藍天與燈塔形成了一個極為和諧又無敵的美麗畫面，這時候別忘了拿出相機多拍幾張再走啦～

位置：高雄市旗津區旗下巷34號

營業時間：09:00–17:00（週一公休）

星空隧道

星空隧道。 圖／IG, tzuyilien

星空隧道原先是一條軍事戰備隧道，後來整建為特色觀光隧道，可以在裡頭散步、騎乘自行車，雖然步道不長，不過整個隧道有燈光及藝術彩繪點綴，相當迷人～在隧道裡吹吹涼爽的風，絕對是在高雄炎熱天氣下的至高享受。走出隧道後還能看見絕美的峭壁景觀喔！相當壯觀，記得把隧道走完喔！

位置：高雄市旗津區廟前路1巷

旗津彩虹教堂

旗津彩虹教堂。 圖／IG, leilachiang

旗津彩虹教堂位於旗津的海邊，以幾何元素設計而成的彩虹色造景，結合一旁的水池倒影拍起照來相當夢幻～有種置身異國的浪漫風情。這麼浪漫的景點也是熱門的婚紗拍攝場景喔！而且在不同時段隨著光影變化可以拍出不同效果，小編最喜歡傍晚夕陽餘暉之時，整個水面閃閃動人最美了！

小編小提醒：這裡距離渡船頭有點距離，步行約需20分鐘，建議沒有交通工具的朋友可以租個自行車哦！

位置：高雄市旗津區旗津三路990號

營業時間：06:00–16:00

旗津海珍珠

旗津海珍珠。 圖／IG, door_opening_perry

旗津海珍珠是旗津自行車踩風大道上的裝置藝術，也是旗津火紅的拍照景點！旗津海珍珠為黃金色的海貝造型，因為它巨大的外觀吸引了許多旅人前來觀賞拍照。不過除了看起來壯觀以外，來這裡聽海也別有一番風味呢～附近也有一座旗津貝殼館，收藏著各種貝類標本，看完旗津海珍珠有興趣的朋友也能去貝殼館參觀參觀喔！

位置：高雄市旗津區旗津三路

旗津海水浴場

旗津海水浴場。 圖／IG, ha160921

旗津海水浴場大概是旗津聚集最多人的地方了，不玩水的朋友可以走走觀海景觀步道、踩踩沙（沙質相當細軟唷～），喜歡玩水的朋友可以在這裡游泳、衝浪，上岸後還有完備的沖水設備可以將身體沖乾淨再離開，肚子餓了一旁就是旗津大街，販售各式當地小吃，這麼完美的旗津海水浴場絕對是炎炎夏日消暑的聖地啊！每年約9~10月也會舉辦旗津黑沙玩藝節，各式沙雕神作絕對要來參觀參觀！

位置：高雄市旗津區廟前路1號

旗津美食

海濱海產

海濱海產。 圖／IG, taiwan_foodielife

提到旗津美食，大家一定會先聯想到海產，到旗津也一定要吃海產！但是滿街的海產店怎麼選呢？小編推薦離渡船頭較遠一些的海濱海產，這家是當地人也極力推薦的好店！海濱海產的海鮮相當新鮮之外，分量足夠價格也公道，蝦排、芋頭丸、蝦蟹、蒸魚都可以點來吃吃看，絕對滿足！

位置：高雄市旗津區中洲巷68-16號

營業時間：

平日11:00–15:00／17:00–21:00

週六11:00–21:00週日11:00–20:45

不一樣赤肉羹

不一樣赤肉羹。 圖／IG, easonjuan1983

不一樣赤肉羹在當地可以說是無人不知無人不曉了，店名「不一樣」來自於他們的赤肉羹真的很不一樣，肉的部分會先裹粉炸過，炸過之後變得金黃酥脆，有點像土魠魚酥，不過口感很扎實有嚼勁，肉味香氣足夠，可以單吃也可以加麵、米粉或飯，入羹湯後又是另一種風味喔！

小編小提醒：如果太晚到的話可就賣完啦！想吃記得早點去比較保險喔～

位置：高雄市旗津區廟前路56號

營業時間：11:00–20:00

胡椒手工魚麵店

胡椒手工魚麵。 圖／IG, youngwind34

胡椒手工魚麵店一周只營業兩天，一天只營業五小時！（而且售完為止喔！）熱門品項有魚麵、魚餃、蝦餃，魚麵是以魚漿製成的手工麵條，也是時常最早售完的品項，相當Ｑ彈，一入口鮮味就在嘴裡爆炸，魚餃及蝦餃也很新鮮，有別於外頭販售的冷凍餃類。雖然一碗份量不大，但吃得出它的真材實料，每一口都值得好好品嘗！

位置：高雄市旗津區通山路44號

營業時間：六日10:30–15:30

椪嫂蕃薯椪

椪嫂番薯椪。 圖／IG, mycutekiki

椪嫂蕃薯椪是手工現炸的熱騰騰番薯椪，外皮酥脆，內餡包裹著糖漿，大家都說糖漿咬下去會爆衝（好浮誇），千萬要小心燙口喔！椪嫂蕃薯椪最大的賣點就是外皮酥脆、咬下去ＱＱ有嚼勁以及沒有油耗味，重點是！一顆只要十元，所以不要太晚去～不然一樣會撲空喔！沒吃過的朋友就想像番薯椪像放大版的地瓜球，然後好吃一百倍XD來旗津不要錯過囉！

位置：高雄市旗津區通山路40號

營業時間：13:30–18:30（週二公休）

風車驛站

風車驛站。 圖／IG, 0529.cai

風車驛站是一家結合海鮮火鍋、鐵板燒及肉舖超市的庭園餐廳，也算是旗津有別於其他餐廳的新型態餐廳，除了被網友推爆的新鮮食材，風車驛站的餐廳風格、設計裝潢也讓人相當放鬆，有花草樹木妝點的戶外用餐環境、舒適乾淨的室內用餐環境，有別於傳統的海產店卻一樣吃的到新鮮海產。吃飽還可以順遊旗津風車公園喔！

位置：高雄市旗津區旗津三路289-1號

營業時間：11:00–21:00（週一週二公休）

西子灣附近景點

西子灣風景區

西子灣風景區。 圖／IG, wangjenching

西子灣風景區是小編每次到高雄必訪的景點，站在西子灣的觀景台，靠著沿岸欄杆是賞景的最佳位置，放眼望去就是無際的灣澳風情～尤其傍晚時分看著夕陽西下的美景，閃閃動人的水面，偶爾有幾艘船航行而過，看著看著很難不陶醉於其中，這種悠閒的行程完全是小編的最愛，推薦給大家必來，絕對會流連忘返啊！

位置：高雄市鼓山區蓮海路70號

打狗英國領事館文化園區

打狗英國領事館文化園區。 圖／IG, yen_lin_99

打狗英國領事館是當年英國政府在掌理領事工作的重要據點，也是台灣現存西式近代建築最久遠的建築，在2019年剛升格為文化古蹟，這裡很適合與西子灣風景區規劃在一起造訪，從西子灣風景區停車場沿著階梯往上走，會先抵達十八王公廟，而一旁就是打狗英國領事館官邸（山上），並有一條登山古道連接打狗英國領事館（山下），館內也有導覽帶大家了解英國領事館喔～有到高雄不妨來走走！

位置：高雄市鼓山區蓮海路20號

營業時間：平日10:00–19:00／假日09:00–19:00／週一公休

駁二藝術特區

駁二藝術特區。 圖／Flickr

說到西子灣這一帶，很難不讓人想到駁二吧！駁二藝術特區原是年久失修的港口倉庫，現今則進駐了許多藝術家、電影院、餐廳、商店及各式展館不定期有不同展覽，占地相當大，沿途也有不同的造景，還可以放風箏喔！駁二已從老倉庫被賦予了新生命，整建後不僅吸引了許多觀光客，也是在地高雄人假日休閒的熱門地標。

位置：高雄市鹽埕區大勇路1號

營業時間：週一到週四10:00-18:00／週五到週日10:00–20:00

高雄旗津西子灣一日遊路線推薦

旗津。 圖／IG, emily19940202

路線一

旗后砲台→高雄燈塔→星空隧道→旗津老街小吃→旗津海水浴場→西子灣風景區賞日落

一大早出發搭船前往旗津，前往旗后砲台，接著走入旁邊小徑前往高雄燈塔，看個港區風情之後前往星空隧道，再到旗津老街吃個小吃，不一樣赤肉羹、椪嫂蕃薯椪都是必吃，最後前往旗津海水浴場走走踩踩沙，最後回到西子灣風景區看夕陽！

路線二

駁二藝術特區→海濱海產→旗津海珍珠→旗津彩虹教堂→旗后砲台→高雄燈塔→旗津老街小吃

一早先到駁二藝術特區晃晃，約十點左右會有商店開始營業；逛一逛前往渡輪站搭船到旗津，直接前往海濱海產飽餐一頓，接著順遊旗津海珍珠及旗津彩虹教堂，一路玩回來旗后砲台、高雄燈塔，最後在旗津老街吃小吃！

旗津及西子灣的特色景點及古蹟皆相當豐富，美食更不用說～尤其旗津海產、超人氣排隊小吃都讓人食指大動，看完這篇文章可以開始安排行程，快快出發啦！

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