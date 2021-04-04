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玩澎湖一定要嘗試！　「2021澎湖花火節」必玩水上活動特輯

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖／IG@carlositive、IG@__________cc.l__________、IG@kkyc.h
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Lemon@ReadyGo

喜歡玩水又喜歡離島的朋友，絕對不能沒去過澎湖！說到澎湖，除了玩水就是每年吸引萬人朝聖的澎湖花火節啦！2021澎湖花火節即將在4月開跑，ReadyGo貼心幫大家整理了「澎湖水上活動特輯」，想要在澎湖留下難忘回憶，這些推薦的水上活動你一定要嘗試！

#2021澎湖花火節

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圖/澎湖國際海上花火節
圖/澎湖國際海上花火節

每年春夏交際之時，便是大家引頸期盼的澎湖花火節到來！2021澎湖國際海上花火節與LINE獨家聯名合作，以「LINE 十週年精彩綻放」為主題，規劃經典角色的主題煙火與無人機燈光秀，打造最萌港灣風景！超過2個月的日程裡將會舉辦23場璀璨煙火秀，一年一度的澎湖觀光盛事，還不來這玩水賞煙火！

除了看煙火，在澎湖可是少不了水上活動！

#秘境跳島浮潛

圖/IG@kkyc.h
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歡迎來到澎湖忘憂島，讓你拋去一切的煩惱！台灣的海洋公園你可能去過，但是在全台唯一國家海洋公園浮潛你一定沒嘗試過了吧！想要一覽國際級的七彩珊瑚礁群，那麼澎湖秘境跳島浮潛這款水上活動你絕不能錯過！

#吉貝島水上活動

圖/IG@shih.shin32
圖/IG@shih.shin32

澎湖旅遊，怎能錯過澎湖北方最美島嶼吉貝島？澎湖吉貝島不僅能體驗在地深度旅遊，更是水上活動愛好者的天堂！不論是香蕉船還是快艇，你所想的到的水上活動，吉貝島都能滿足你的願望！

#透明獨木舟/SUP體驗

圖/IG@__________cc.l__________
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說到這幾年最夯的水上活動，莫過於SUP立槳！如果你還沒體驗過，那澎湖SUP體驗將會是你最佳的初體驗！不僅有SUP，你還能體驗獨木舟~你說獨木舟沒什麼？「透明」的獨木舟你肯定沒玩過！讓你不僅能享受海面上風景，更能輕鬆欣賞海面下景致！

#拖曳傘高空飛行體驗

圖/IG@bruno_lin
圖/IG@bruno_lin

海邊，就是要玩拖曳傘！飛上將近50公尺的高空，感受騰空拉起的快感，還有翱翔天際的刺激！在空中，享受以不同視角俯視澎湖清澈的海洋與迷人的海岸線~

#夜釣小管海洋體驗

圖/IG@nicoia.moga
圖/IG@nicoia.moga

沒錯！來到澎湖，一定來體驗一次夜釣小管！平常都從漁市買，這次跟著專業達人，一同親自打撈現釣、現吃澎湖新鮮小管，享受夜間出海的樂趣！搞不好會意外發現自己的天賦技能哦！

#帆船體驗賞煙火(澎湖花火節限定)

圖-2020澎湖花火節/IG@carlositive
圖-2020澎湖花火節/IG@carlositive

國際花火節必體驗的「限定活動」！沒錯！只有澎湖花火節才能體驗的水上活動！搭乘帆船，與情人或好友一同在異國風味的海鮮餐中，觀賞最浪漫的海上煙火，相信是你絕對不想錯過的澎湖行程！

澎湖就是這麼多水上活動好玩！看完ReadyGo推薦的水上活動，你還不心動？趕快訂機票！2021澎湖花火節等你來澎湖玩！

延伸閱讀>>馬公市區熱鬧的另一端！澎湖湖西機車旅遊景點推薦

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澎湖旅遊 水上活動 獨木舟

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