屏東縣民公園「日落市集」絕美快閃！3大市集推薦，賞夕陽、逛文創攤位

4月週末出遊屏東，行程不用愁！屏東人氣景點日前將有3大創意市集接力快閃，包含「春季寫真」主題市集、「屏日生活市集」，而全新「日落市集」則將於4/10、4/11進駐占地20公頃的「縣民公園」內，讓民眾逛攤位之餘，還有水岸地景、夕陽美景相伴，療癒之旅快著手安排！

圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁@屏東縣政府秘書長邱黃肇崇攝影

屏東縣民公園座落殺蛇溪畔，為50年舊紙廠翻新變身的新景點，此次「日落市集」4/10、4/11登場，結合各式文創攤位，吃喝玩樂兼具，還能欣賞日落劇場及古韻箏樂團的精彩表演。值得一提的是，縣民公園除了為一座親水公園、適合拍絕美倒影，還有一處隱藏版打卡點，幸運的話可以捕捉到地坑框框內的夕陽。

圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁

而屏東縣政府4月首波市集以「春季寫真」為主題，4/2至4/4連假期間於超夯文創園區「勝利星村」舉辦，現場集結知名底片相機館、手作文創、輕食、老物等近40個品牌攤位，並準備了講座及工作坊，讓大家體驗質感市集。

圖／屏東縣政府提供

此外，假日出遊墾丁可別錯過「屏日生活市集」。今年活動配合連假改名「屏東恆春半島旅遊市集」，規劃手作文創、小農產品和美食、藝術作品展覽等30個品牌，當中還有並邀請9組表演藝人，用音樂為悠閒的夜晚加分。未來一連兩個週末，到訪屏東把握機會造訪3場特色市集吧！

市集相關資訊

「春季寫真」主題市集地點：勝利星村創意生活園區；時間：4/2至4/4 14:00-21:00「屏東恆春半島旅遊市集」地點：屏東縣恆春鎮西門廣場；時間：4/3、4/4 16:00-21:00「日落市集」地點：屏東縣民公園；時間：4/10、4/11 15:00-20:00

圖／屏東縣縣長潘孟安臉書專頁

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