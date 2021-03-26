金門「初日號」啟航！品味在地美食、遊覽戰地之島、賞廈門璀璨夜景

過往為接運金門、廈門兩岸旅客往來的金廈海運遊輪，在受到疫情影響，停擺了一年後，歷經沉寂與轉型，以「初日號」之姿，再次出發，主打海上遊程，結合美食、娛樂饗宴，要帶領旅客體驗不同以往的金門玩法。

遊輪變身 舒適提升

船長34.2米，船寬6米的初日號，前身為金廈小三通渡輪船，此次斥資千萬升級，攜手臺鐵觀光列車「鳴日號」設計師邱柏文，改造船體外觀，融入白、粉海豚意象，沉穩不失時尚的色調，帶來嶄新氣象；將內裝原可容納230人的客艙座位縮減至132名，讓整體空間更加寬敞，乘船舒適感大大提升，而上層甲板擁有超過100平方米的戶外觀景台，在海上航程中，旅客也可以在這裡感受海風吹佛、近距離遊覽沿途海上風光。

▴初日號將原內裝換新、減少座位，提升旅客搭乘舒適度／圖片來源：嚴詩敏

90分鐘海上遊程 日航夜航皆迷人

目前初日號共推出90分鐘「日航」、「夜航」2種行程，以水頭碼頭為起訖點，日間航程由東逆時針環繞著金門烈嶼航行，沿途行經復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、廈門黃金海岸、金門大橋；夜間航程則相反，向西啟航後，順時針繞行金門大橋、廈門黃金海岸，最後停泊海上欣賞重頭戲「廈門夜景」。

金門群島約涵蓋12座大小島嶼，因地理位置與廈門相距不遠，多為無人居住僅有駐軍的小島，昔日作戰意味濃厚，用來激勵我軍的精神標語「復興戰功有我無敵，興中啟業奠基烈嶼」、宣示「三民主義統一中國」等心戰牆與石刻，仍在島上屹立不搖，現在則成為熱門的觀光景點，喜愛戰地文化的旅客，一定會非常著迷。

▴日間航程可以遊覽金門大小島嶼，感受戰地風情／圖片來源：嚴詩敏

夜間航程則以廈門會展中心、觀音山國際商務中心樓體藝術燈光秀為主要看點，2018年廈門市為慶祝建國69周年，特別邀請北京設計師規劃了20幾幢現代化高樓的夜間燈光秀，點亮了廈門黑夜，也用來對金門宣示廈門的發展有成。燈光秀主題與廈門市習習相關，像是將廈門常見的「白鷺鷥」翩翩起飛的畫面與廈門快速發展前，海域上常見的「白海豚」等生物，紛紛搬上高樓大廈，透過燈光的串聯變化，營造出一場海上的視覺饗宴。

▴夜間航程的亮點「廈門夜景」，以超近距離欣賞璀璨燈火／圖片來源：嚴詩敏

音樂結合美食饗宴 品嚐最道地的金門滋味

初日號另一亮點，船上主打「類空服」的服務，由船上服務人員推著推車，一一為乘客送上貢糖、軋車餅等金門風味點心，並親切詢問「要來杯道地堯陽茶還是咖啡嗎？」不禁讓人回味以往的搭機時光。除了簡單茶點，也提供餐食方案，包含以在地特色食材入菜的「金門胡椒包」與「金門芋戀肉」套餐餐盒，帶有特殊風情與典故，令人印象深刻回味無窮；若想吃的更盡興，還有自助式餐食選擇，供應水果、沙拉、生魚片、戰地豬肉罐炒米粉、櫻花蝦炒飯等多樣菜色，船頭處的服務吧檯還有現做握壽司與紅酒，在美景、美食相伴下，一旁還有現場演奏的樂團演出，滿足視、味、聽覺三重感官，實在享受！

▴主打「類空服」服務的初日號，有專屬人員提供類似搭機的茶點服務／圖片來源：嚴詩敏

▴餐食方案提供以在地特色食材入菜的「金門胡椒包」、「金門芋戀肉」套餐餐盒等選擇／圖片來源：嚴詩敏

▴升級自助式餐食，供應更豐富的菜色，船頭處的服務吧檯還有現做握壽司與紅酒可以享用／圖片來源：嚴詩敏

昔日以小三通為主要任務的初日號，以初日之「初」，代表重新開始，亦有「出日」之意，象徵著希望、好兆頭，繼續前行。目前由「旅天下」與金廈海運合作，推出「初日號」海上遊程，若想體驗不同以往的金門旅遊印象，一起來趟三天兩夜的金門小旅行，並搭著「初日號」出航吧！