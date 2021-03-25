超越四海豆漿的素食宵夜！「小義素蔬食坊」現煎蚵仔煎太美味、激推辣筍包子

小義素外觀 圖／姐妹淘部落客

小義素裡頭也有賣豆漿饅頭，應該就是跟李記合作吧~

小義素環境 圖／姐妹淘部落客

內用桌椅就是四海豆漿的親切感呀~

辣筍包 $25 圖／姐妹淘部落客

辣筍包的餡料有筍子，和不會太辣的辣椒，配上現蒸饅頭真的好吃！

三杯包 $40 圖／姐妹淘部落客

三杯包味道偏平淡，比較喜歡辣筍口味~

港式叉燒包 $35 圖／姐妹淘部落客

吃起來有點像紅豆包欸！微甜還有叉燒香氣

味噌泡飯 $69 圖／姐妹淘部落客

味噌湯頭比較淡一些，所以泡飯味道沒那麼突出，或許改鍋燒意麵會好一些~但是用料很多哦，豐富度很夠

泡菜刀削麵 $79 圖／姐妹淘部落客

這湯頭很不錯，微辣的泡菜也很脆，加上刀削麵吃起來很過癮，用料跟味噌泡飯的差不多

ㄜ仔煎 $79 圖／姐妹淘部落客

這一道今天第一名~之前有吃過很雷的素蚵仔煎，讓我對這道有陰影(唉)但是小義素煎得很脆，而且醬汁調的超棒~謝謝你們抹去我的陰影，換上好吃蚵仔煎的色彩(感動)

小義素菜單 圖／姐妹淘部落客

小義素-後記

小義素外觀 圖／姐妹淘部落客

又捕獲了意外的驚喜~喜歡不小心找到好店的感覺！跟我同行的朋友也都說讚的小義素~不只選擇豐富，而且各個料理都不遜色，尤其是蚵仔煎和泡菜刀削麵。推薦來的朋友可以試試看，這間開到晚上11:30，很期待下次再來哦~

小義素蔬食坊-新興區素食料理推薦

營業：11:30-23:30 (週日休)

電話：07-2368418

地址：高雄市新興區六合一路39-1號

平均：$25-129/人【無刷卡】