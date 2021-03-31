大胃王份量又平價！高雄鳳山綠時代「素食燒烤」宵夜好選擇　炒素花枝意麵不輸葷

綠時代外觀 圖／姐妹淘部落客

半開放式的廚房 看得到料理的過程~

綠時代環境 圖／姐妹淘部落客

內用位子滿多的，但白光有點強烈，稍微讓人感覺不適

檸檬紅茶 $35 圖／姐妹淘部落客

這檸檬紅茶份量有夠大，好像拿到啤酒罐一樣，喝起來不太像雀巢泡出來的，檸檬片的味道很夠

綜合菇湯 $40 圖／姐妹淘部落客

喝起來滿健康的，菇多到數不完~

炒素花枝麵 $70

炒素花枝麵 $70 圖／姐妹淘部落客

口感像葷的鱔魚意麵，意麵搭配勾芡的湯很香，素花枝也有嚼勁，這一道很推薦

炒素花枝麵 $70 圖／姐妹淘部落客

這份量整個超多啦，2~3人吃都沒問題的那種，店家好給力！

豆包 $25 圖／姐妹淘部落客

豆包是炸的口味，吃起來很香，搭配芝麻點綴不錯哦

百頁豆腐 $15 圖／姐妹淘部落客

我最愛百頁豆腐了，這家烤得不錯哦，15元有三塊很划算

新疆羊肉串 $30 圖／姐妹淘部落客

別被名字嚇到了~就是用多個香菇頭串起來！醬料超夠味 很推薦呀

蘆筍捲 $45 圖／姐妹淘部落客

外層是素料作的培根，蘆筍跟冬粉配在一起很加分，但是不喜歡素料味道的朋友，就比較不推薦~

綠時代菜單 圖／姐妹淘部落客

綠時代-後記

綠時代 圖／姐妹淘部落客

整體評價很高分，而且分量出乎意料的多，真的是平價美食！在鳳山的朋友可以來試試看自己的大胃王精神(笑)。我自己很喜歡花枝意麵，讓我想起我家附近的鱔魚意麵，而且素的吃起來毫不遜色，70元就能買到的好心情~今天3個人吃超飽才550元哦，想省荷包必來！

綠時代-鳳山區素食料理推薦

營業：11:00-14:00、17:00-21:00(週一休)

電話：07-7801033

地址：高雄市鳳山區濱山街11號

推薦：檸檬紅茶、炒素花枝麵、新疆羊肉串