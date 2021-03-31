快訊

NCC准華視有條件進駐52台 承諾三年增逾一倍員工

台積電12廠冒白煙 疑電路故障起火1人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大胃王份量又平價！高雄鳳山綠時代「素食燒烤」宵夜好選擇　炒素花枝意麵不輸葷

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光
綠時代 圖／姐妹淘部落客
綠時代 圖／姐妹淘部落客

綠時代外觀 圖／姐妹淘部落客
綠時代外觀 圖／姐妹淘部落客

半開放式的廚房　看得到料理的過程~

綠時代環境 圖／姐妹淘部落客
綠時代環境 圖／姐妹淘部落客

內用位子滿多的，但白光有點強烈，稍微讓人感覺不適

檸檬紅茶 $35 圖／姐妹淘部落客
檸檬紅茶 $35 圖／姐妹淘部落客

這檸檬紅茶份量有夠大，好像拿到啤酒罐一樣，喝起來不太像雀巢泡出來的，檸檬片的味道很夠

綜合菇湯 $40 圖／姐妹淘部落客
綜合菇湯 $40 圖／姐妹淘部落客

喝起來滿健康的，菇多到數不完~

炒素花枝麵 $70

炒素花枝麵 $70 圖／姐妹淘部落客
炒素花枝麵 $70 圖／姐妹淘部落客

口感像葷的鱔魚意麵，意麵搭配勾芡的湯很香，素花枝也有嚼勁，這一道很推薦

炒素花枝麵 $70 圖／姐妹淘部落客
炒素花枝麵 $70 圖／姐妹淘部落客

這份量整個超多啦，2~3人吃都沒問題的那種，店家好給力！

豆包 $25 圖／姐妹淘部落客
豆包 $25 圖／姐妹淘部落客

豆包是炸的口味，吃起來很香，搭配芝麻點綴不錯哦

百頁豆腐 $15 圖／姐妹淘部落客
百頁豆腐 $15 圖／姐妹淘部落客

我最愛百頁豆腐了，這家烤得不錯哦，15元有三塊很划算

新疆羊肉串 $30 圖／姐妹淘部落客
新疆羊肉串 $30 圖／姐妹淘部落客

別被名字嚇到了~就是用多個香菇頭串起來！醬料超夠味 很推薦呀

蘆筍捲 $45 圖／姐妹淘部落客
蘆筍捲 $45 圖／姐妹淘部落客

外層是素料作的培根，蘆筍跟冬粉配在一起很加分，但是不喜歡素料味道的朋友，就比較不推薦~

綠時代菜單 圖／姐妹淘部落客
綠時代菜單 圖／姐妹淘部落客

綠時代-後記

綠時代 圖／姐妹淘部落客
綠時代 圖／姐妹淘部落客

整體評價很高分，而且分量出乎意料的多，真的是平價美食！在鳳山的朋友可以來試試看自己的大胃王精神(笑)。我自己很喜歡花枝意麵，讓我想起我家附近的鱔魚意麵，而且素的吃起來毫不遜色，70元就能買到的好心情~今天3個人吃超飽才550元哦，想省荷包必來！

綠時代-鳳山區素食料理推薦

營業：11:00-14:00、17:00-21:00(週一休)

電話：07-7801033

地址：高雄市鳳山區濱山街11號

推薦：檸檬紅茶、炒素花枝麵、新疆羊肉串

延伸閱讀

食譜／生炒花枝 有洋蔥有芹菜

爽吃免費壽司留下滿桌醋飯挨轟　李宓回應「吃環保素食五年」

67萬美女大胃王網紅驚曝職災 慘認「身體大不如前」

全球飲食指南年度評比出爐：這種飲食法連4年穩坐第一

相關新聞

大胃王份量又平價！高雄鳳山綠時代「素食燒烤」宵夜好選擇　炒素花枝意麵不輸葷

位於鳳山區鬧街的綠時代，是素食朋友的宵夜好選擇，不只有燒烤炸物，還有鍋燒意麵及火鍋等料理可以選擇，蛋奶素或全素的朋友都可以吃哦！我自己對於他們店像啤酒一樣大的檸檬紅茶感到驚豔，而且每個餐點看起來都很大份，覺得自己是大胃王的朋友可以來挑戰自己的能耐！

簡直蝦爆了！ 高雄「庭園式海鮮餐廳」 泰國蝦料理多達13種口味 白飯跟冰淇淋還佛心吃到飽

高雄海鮮餐廳其實不少，但是專賣泰國蝦，又有超大的庭園式環境就屬這間在高雄左營區的四兩千金活蝦之家最有特色啦！不但占地大，又以庭園式風格為主，還有兒童遊戲區，就算有帶小孩的爸爸媽媽也不用擔心，完全有地方讓孩子活動。而且這裡很特別的是他竟然還有白飯跟冰淇淋吃到飽！簡直超佛心~~~~

屏東縣民公園「日落市集」絕美快閃！3大市集推薦，賞夕陽、逛文創攤位

4月週末出遊屏東，行程不用愁！屏東人氣景點日前將有3大創意市集接力快閃，包含「春季寫真」主題市集、「屏日生活市集」，而全新「日落市集」則將於4/10、4/11進駐占地20公頃的「縣民公園」內，讓民眾逛

高雄超夯伴手禮！猜心泡芙、香蕉蛋糕、火星糖…10大必買推薦鹹食甜點全包辦

網友敲碗的高雄伴手禮來囉XD～每次去高雄都不知道該買什麼嗎？快跟著小編一起看下去哪些伴手禮是高雄的代表，下次去高雄可別再空手歸來或是買錯囉！

沿海線玩澎湖「湖西必去景點＋美食」！踩點馬公市區另一端

隨著澎湖花火節的到來，再度掀起一波澎湖旅遊風潮，但澎湖除了跳島行程之外該從哪裡玩起呢？這次不提熱鬧的澎湖馬公市區，ReadyGo要為大家介紹奎壁山摩西分海的所在區域澎湖湖西鄉景點，外加一個白沙鄉秘境，海景、美食、咖啡廳通通有，讓你沿著海線邊踩點邊環島！

超越四海豆漿的素食宵夜！「小義素蔬食坊」現煎蚵仔煎太美味、激推辣筍包子

今天跑來新興區吃Google上很推薦的小義素，原本以為是異國料理餐廳，想說荷包又要失血了~結果一到現場，怎麼跟四海豆漿這麼像！哈哈哈。其實不只外觀雷同，菜單內容也都跟我認知的宵夜場很相近，給人一種親切感，但是在我完食後我發現，這家素食餐廳有可能超越四海豆漿呢！素食料理能做到這種程度真的不錯~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。