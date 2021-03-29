簡直蝦爆了！ 高雄「庭園式海鮮餐廳」 泰國蝦料理多達13種口味 白飯跟冰淇淋還佛心吃到飽

四兩千金活蝦之家外觀

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

占地超大的活蝦餐廳，這裡地大好停車，不管是汽車機車都超好停的！而且還有停車場~~~很多朋友一起來也完全沒有問題喔(´꒳`)

四兩千金活蝦之家環境

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

地上還有3D的彩繪，如果有帶小孩來，孩子們大概也會覺得超有趣的(≧▽≦)座位數很多，有大桌也有小桌，有室外也有室內的唷！

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這裡最特別的是他們還有舞台唷！公司尾牙就超適合來這裡的~~~~~~有麥克風有音響，設備都超齊全的(´∀｀)♡

而且可以舉辦成自助餐Buffat的形式，不過要辦成自助餐，需要用餐人數100人以上，每個人的單價落在800-1500元以上，公司的尾牙這裡根本是最適合的地方阿！

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他們這裡竟然還有冰淇淋吃到飽！也太貼心了吧~~帶小孩來還能拿冰淇淋來騙小孩哈哈XD

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連白飯都是吃到飽的！在活蝦餐廳竟然有白飯吃到飽，簡直太佛心了啦~~~(⺣◡⺣)♡*而且還有提供黑糖薑茶，在這種冷冷的天最適合來一杯薑茶了，店家真的很貼心耶

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超大的庭園！晚上整個很美，而且也很舒服，這間剛好也開在遠離市區塵囂的地點，不會有車水馬龍的吵雜聲，來這裡用餐真的會有很清淨的感覺呢(•ө•)♡

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烤布蕾魚蛋沙拉 $250

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我真的是要大大大大的推薦這一道！到底是誰想到可以這樣做的啦~~~~~~~~這個真的太好吃了！吃一次就印象超級深刻(๑♡⌓♡๑)

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美乃滋的外皮烤的脆脆的，又甜又脆的口感卻完全不膩口，就算是搭配底層的生菜沙拉也超級好吃！魚卵也很綿密，搭上炙烤過的美乃滋真的太好吃了拉~~~~~~~炙烤過更香，口感也更不一樣，我絕對會為了這道再來這裡(´﹃｀)

招牌蝦餅 $280

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他們家的蝦餅小孩都超愛的，裡面加了泰國蝦、花枝漿還有蝦仁漿，口感更Q彈(´꒳`)再沾上特製的酸甜醬，一口接一口超涮嘴的哈哈！

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好特別的一道！竟然還有麻婆豆腐蝦哈哈！他們有用花椒粒還有花椒乾去炒，辣香味很濃厚，吃起來也比較麻唷~~~喜歡吃辣的人一定要點這道，底下還有寬冬粉喔！這個寬冬粉已經吸飽湯汁了，辣度也是沒有很友善XD 對於不太吃辣的我大概是小辣-中辣的程度，不過愛吃辣的人就會很愛這一道唷(´∀｀)♡

胡椒蝦 母蝦$600/斤 大公蝦$45/每兩

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泰國蝦必點的口味就是胡椒口味的啦！這裡的胡椒用了非常多種唷！所以香氣特別不一樣。吃起來會有一種中藥的香氣，很特別耶~~~我很愛這個味道(≧▽≦)

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最愛母蝦了！撥開看到滿滿的蝦卵就覺得超療癒，不管怎麼樣都想把它吃的乾乾淨淨哈哈！

超值半半蝦料理 $650

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這個半半蝦料理超適合有選擇性障礙的人耶XD例如我哈哈哈！可以在13種口味任選兩種想吃的口味，簡直太棒惹(´꒳`)左邊是鹹蛋黃口味的，右邊是檸檬口味，個人很愛金沙口味的！

招牌海鮮逸品鍋 大$700 小$450

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這一鍋也太膨湃了吧！旁邊的蝦可不是一般的蝦是泰國蝦呀~~~~這鍋根本就是痛風鍋吧哈哈！就算痛風也要吃爆(´꒳`)他們家的湯是味噌湯唷！加了海鮮去煮的味噌湯更有不一樣的風味了呢(´﹃｀)

月見炙燒牛 $520

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光用看的就覺得這道超邪惡的~~~~~他們的牛肉是用美國的無骨牛小排喔！而且是choice等級的唷(´꒳`)有加上他們特調的醬汁，牛肉本身很有口感有嚼勁！沾著蛋汁一起吃超滑嫩的(´∀｀)♡

四兩千金活蝦之家菜單

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四兩千金活蝦之家-後記

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這裡不但用餐環境舒服，而且還有白飯冰淇淋吃到飽！真的很佛心耶><泰國蝦還有超多種口味，怎麼吃都不膩哈哈！口味選擇非常多，他們也很貼心的推出一半一半的口味蝦料理，讓你一次可以選兩種口味~~~這裡座位數也很多，場地也大，重點是他們還有舞台，想辦尾牙想多人聚餐都超合適的！而且最特別的是，他們還可以辦成自助餐的形式，非常特別(ˇ⊖ˇ)