快訊

掃射喪禮燒活人：緬甸軍方重現「羅興亞清洗」酷刑戰術

【消失的神明桌／上】當祭祖傳統遇上現代小坪房 家中拜拜恐成歷史？

簡直蝦爆了！ 高雄「庭園式海鮮餐廳」 泰國蝦料理多達13種口味 白飯跟冰淇淋還佛心吃到飽

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光

四兩千金活蝦之家外觀

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

占地超大的活蝦餐廳，這裡地大好停車，不管是汽車機車都超好停的！而且還有停車場~~~很多朋友一起來也完全沒有問題喔(´꒳`)

四兩千金活蝦之家環境

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

地上還有3D的彩繪，如果有帶小孩來，孩子們大概也會覺得超有趣的(≧▽≦)座位數很多，有大桌也有小桌，有室外也有室內的唷！

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

這裡最特別的是他們還有舞台唷！公司尾牙就超適合來這裡的~~~~~~有麥克風有音響，設備都超齊全的(´∀｀)♡

而且可以舉辦成自助餐Buffat的形式，不過要辦成自助餐，需要用餐人數100人以上，每個人的單價落在800-1500元以上，公司的尾牙這裡根本是最適合的地方阿！

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

他們這裡竟然還有冰淇淋吃到飽！也太貼心了吧~~帶小孩來還能拿冰淇淋來騙小孩哈哈XD

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

連白飯都是吃到飽的！在活蝦餐廳竟然有白飯吃到飽，簡直太佛心了啦~~~(⺣◡⺣)♡*而且還有提供黑糖薑茶，在這種冷冷的天最適合來一杯薑茶了，店家真的很貼心耶

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

超大的庭園！晚上整個很美，而且也很舒服，這間剛好也開在遠離市區塵囂的地點，不會有車水馬龍的吵雜聲，來這裡用餐真的會有很清淨的感覺呢(•ө•)♡

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

烤布蕾魚蛋沙拉 $250

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

我真的是要大大大大的推薦這一道！到底是誰想到可以這樣做的啦~~~~~~~~這個真的太好吃了！吃一次就印象超級深刻(๑♡⌓♡๑)

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

美乃滋的外皮烤的脆脆的，又甜又脆的口感卻完全不膩口，就算是搭配底層的生菜沙拉也超級好吃！魚卵也很綿密，搭上炙烤過的美乃滋真的太好吃了拉~~~~~~~炙烤過更香，口感也更不一樣，我絕對會為了這道再來這裡(´﹃｀)

招牌蝦餅 $280

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

他們家的蝦餅小孩都超愛的，裡面加了泰國蝦、花枝漿還有蝦仁漿，口感更Q彈(´꒳`)再沾上特製的酸甜醬，一口接一口超涮嘴的哈哈！

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

好特別的一道！竟然還有麻婆豆腐蝦哈哈！他們有用花椒粒還有花椒乾去炒，辣香味很濃厚，吃起來也比較麻唷~~~喜歡吃辣的人一定要點這道，底下還有寬冬粉喔！這個寬冬粉已經吸飽湯汁了，辣度也是沒有很友善XD 對於不太吃辣的我大概是小辣-中辣的程度，不過愛吃辣的人就會很愛這一道唷(´∀｀)♡

胡椒蝦 母蝦$600/斤 大公蝦$45/每兩

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

泰國蝦必點的口味就是胡椒口味的啦！這裡的胡椒用了非常多種唷！所以香氣特別不一樣。吃起來會有一種中藥的香氣，很特別耶~~~我很愛這個味道(≧▽≦)

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

最愛母蝦了！撥開看到滿滿的蝦卵就覺得超療癒，不管怎麼樣都想把它吃的乾乾淨淨哈哈！

超值半半蝦料理 $650

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

這個半半蝦料理超適合有選擇性障礙的人耶XD例如我哈哈哈！可以在13種口味任選兩種想吃的口味，簡直太棒惹(´꒳`)左邊是鹹蛋黃口味的，右邊是檸檬口味，個人很愛金沙口味的！

招牌海鮮逸品鍋 大$700 小$450

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

這一鍋也太膨湃了吧！旁邊的蝦可不是一般的蝦是泰國蝦呀~~~~這鍋根本就是痛風鍋吧哈哈！就算痛風也要吃爆(´꒳`)他們家的湯是味噌湯唷！加了海鮮去煮的味噌湯更有不一樣的風味了呢(´﹃｀)

月見炙燒牛 $520

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

光用看的就覺得這道超邪惡的~~~~~他們的牛肉是用美國的無骨牛小排喔！而且是choice等級的唷(´꒳`)有加上他們特調的醬汁，牛肉本身很有口感有嚼勁！沾著蛋汁一起吃超滑嫩的(´∀｀)♡

四兩千金活蝦之家菜單

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

四兩千金活蝦之家-後記

四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客
四兩千金活蝦之家 圖/姐妹淘部落客

這裡不但用餐環境舒服，而且還有白飯冰淇淋吃到飽！真的很佛心耶><泰國蝦還有超多種口味，怎麼吃都不膩哈哈！口味選擇非常多，他們也很貼心的推出一半一半的口味蝦料理，讓你一次可以選兩種口味~~~這裡座位數也很多，場地也大，重點是他們還有舞台，想辦尾牙想多人聚餐都超合適的！而且最特別的是，他們還可以辦成自助餐的形式，非常特別(ˇ⊖ˇ)

LINE 吃到飽 冰淇淋

延伸閱讀

心理測驗／曖昧對象想更進一步嗎？ 從LINE怎麼回就能分辨

猶豫一下就沒了！ 苗栗「10大必吃美食」推薦 湯包、蛋餅、煎餃想吃先排隊

時代的眼淚！10大「在台灣消失的飲料」 有錢也不一定喝得到

獨／「鮭鮭們」別急著改名！ 高雄這家披薩店免費吃

相關新聞

簡直蝦爆了！ 高雄「庭園式海鮮餐廳」 泰國蝦料理多達13種口味 白飯跟冰淇淋還佛心吃到飽

高雄海鮮餐廳其實不少，但是專賣泰國蝦，又有超大的庭園式環境就屬這間在高雄左營區的四兩千金活蝦之家最有特色啦！不但占地大，又以庭園式風格為主，還有兒童遊戲區，就算有帶小孩的爸爸媽媽也不用擔心，完全有地方讓孩子活動。而且這裡很特別的是他竟然還有白飯跟冰淇淋吃到飽！簡直超佛心~~~~

屏東縣民公園「日落市集」絕美快閃！3大市集推薦，賞夕陽、逛文創攤位

4月週末出遊屏東，行程不用愁！屏東人氣景點日前將有3大創意市集接力快閃，包含「春季寫真」主題市集、「屏日生活市集」，而全新「日落市集」則將於4/10、4/11進駐占地20公頃的「縣民公園」內，讓民眾逛

高雄超夯伴手禮！猜心泡芙、香蕉蛋糕、火星糖…10大必買推薦鹹食甜點全包辦

網友敲碗的高雄伴手禮來囉XD～每次去高雄都不知道該買什麼嗎？快跟著小編一起看下去哪些伴手禮是高雄的代表，下次去高雄可別再空手歸來或是買錯囉！

沿海線玩澎湖「湖西必去景點＋美食」！踩點馬公市區另一端

隨著澎湖花火節的到來，再度掀起一波澎湖旅遊風潮，但澎湖除了跳島行程之外該從哪裡玩起呢？這次不提熱鬧的澎湖馬公市區，ReadyGo要為大家介紹奎壁山摩西分海的所在區域澎湖湖西鄉景點，外加一個白沙鄉秘境，海景、美食、咖啡廳通通有，讓你沿著海線邊踩點邊環島！

超越四海豆漿的素食宵夜！「小義素蔬食坊」現煎蚵仔煎太美味、激推辣筍包子

今天跑來新興區吃Google上很推薦的小義素，原本以為是異國料理餐廳，想說荷包又要失血了~結果一到現場，怎麼跟四海豆漿這麼像！哈哈哈。其實不只外觀雷同，菜單內容也都跟我認知的宵夜場很相近，給人一種親切感，但是在我完食後我發現，這家素食餐廳有可能超越四海豆漿呢！素食料理能做到這種程度真的不錯~

免人擠人精選！11處「澎湖水上活動Ｘ澎湖秘境景點」偷偷告訴你

到澎湖除了去跨海大橋、看花火節、吃仙人掌冰還有什麼新玩法？無論你是不想人擠人，還是已經去過澎湖好幾次想玩出新花樣的朋友，快收藏小編推薦的澎湖秘境景點，讓我們開啟度假模式去看海吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。