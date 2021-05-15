海底天堂這麼美！ 「綠島Freediving」三天四潛 海中美盡收眼底

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2020-09-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 9 個景點，其中包含 離海五分鐘、石朗潛水區、寶哥海草。

第 1 天

離海五分鐘 | 1 小時

一到綠島就馬上前往第一個口袋名單－離海五分鐘 「島的那一邊，是一種隔離出來的幸福」 這一家的品項不多，當時才中午唯一的兩項鹹食就只剩椰香咖哩飯，因為搭船怕吐，不敢吃東西的我們各點了一個，再點一杯西西里咖啡、拿鐵。 椰香咖哩飯有濃郁的椰香味，但相較於其他的紅咖哩這裡的幾乎沒什麼辣，如果完全不敢吃辣但又想吃咖哩的人可以嘗試看看；西西里咖啡、拿鐵聞起來很香但口味都是偏淡的；原本想吃威士忌布朗尼但兩次都撲空，有點到的人再跟我說好不好吃🥺 ᴥ椰香咖哩飯 $250 ᴥ西西里咖啡$100 ᴥ拿鐵$120 店家資訊 ✒離海五分鐘 地址：綠島鄉柴口79-1號 營業時間：10:30-17:00（不開放訂位）

石朗潛水區 | 3 小時

寶哥海草 | 1 小時

推薦寶哥的海草蛋花湯，和一般的海草蛋花湯不太一樣，湯頭多了一點清甜，還有海草的味道💚 海草湯包個人是覺得蠻一般的，如果有去吃可以吃看看別的口味！ ᴥ海草蛋花湯 $45 ᴥ海草湯包$90 店家資訊 ✒寶哥海草 地址：台東縣綠島鄉南寮村132號 電話：08-9671255

夏天家手作日式料理店 | 1 小時

傳說中老闆娘很有個性的一間日式料理店，小小的店裡只有十二個座位，出發前兩天已經上facebook預位但已經排到很後面了，所以建議大家想吃的提早訂不用等。 不過尖峰時刻用餐時間有規定是一個小時，若是遇到需要等待的時候不妨先去旁邊的寶哥海草喝碗蛋花湯吧！ 進入正題，這一間日式料理店最推的就是它的綠島冷麵（章魚冷麵），日式竹盤上各個角落擺放著意想不到的食材，最讓我意外的絕對是肉鬆！ 冷麵攪拌三十秒後送入口中，我和潛伴們都驚豔異口同聲的說：我可以自己吃一盤。 除了味道特別、清爽外，也能吃到章魚🐙的新鮮；再來推薦龍蝦沙拉涓豆腐，這個看似簡單的料理吃起來也是非常美味，小湯匙從上而下依序挖了龍蝦沙拉、豆腐、底層酸甜醬汁，好吃到讓人停不下來。 ᴥ綠島冷麵 $200 ᴥ龍蝦沙拉涓豆腐 $80 ᴥ犇丼飯 $220 店家資訊 ✒夏天家手作日式料理店 地址：951台東縣綠島鄉122之1號 營業時間：11:30–14:30,17:30–21:00

ㄞˋ轉角鹹酥雞 | 1 小時

這家是我們連吃兩天的炸物，也是建議大家可以先打電話去訂之後再去拿，比較不會花時間在等待⌛️ 吃了兩天大推他們的炸飛魚，還有糯米椒、芋頭條、海草糕😋 店家資訊 ✒ㄞˋ轉角鹹酥雞 地址：951台東縣綠島鄉2鄰45之1號 營業時間：17:30–23:00

第 2 天

中寮漁港 | 3 小時

野浪也浪漢堡 | 1 小時

身為花生、牛肉控的我們點了三個醬爆漢堡🍔，還不錯但肉不是那種很juicy的，花生醬很香但感覺可以再多淋一點，不過在離島吃到這種漢堡已經心懷感激了。 有興趣的人一樣前一天要先臉書預訂，人工回覆訊息才算成功哦！ 店家資訊 ✒野浪也浪漢堡 地址：951台東縣綠島鄉柴口176-1號 營業時間：12:00–15:15

綠島更生豆花 | 1 小時

來離島怎麼能放棄甜食！ 點了一個煉乳豆花、綜合豆花，私心愛我點的煉乳豆花，不會太甜搭配豆花剛剛好💛 店家資訊 ✒更生豆花 地址：951台東縣綠島鄉南寮村136號 營業時間：10:30–22:00

第 3 天

石朗潛水區 | 3 小時

綠島真的太美🥺 摸到15m的底鉛好開心 但下次不想要在海裡代言捷安特了啦🤪 在擁擠的城市中 經過滿滿人潮搭火車搭船抵達綠島 換裝暖身後再一口氣潛到海底 一口氣的時間將海中的美盡收眼底 浮出水面後再看著藍天白雲做恢復呼吸 叫人怎麼能不愛大海💙

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