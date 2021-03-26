沿海線玩澎湖「湖西必去景點＋美食」！踩點馬公市區另一端

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澎湖花火節的到來，意味著春夏的開端，許多人會趁這個時候到澎湖玩一波，而澎湖由許多島嶼組成，一直以來都以水上活動聞名，但澎湖這麼大，除了跳島行程之外該從哪裡玩起呢？這次不提熱鬧的澎湖馬公市區，ReadyGo要為大家介紹奎壁山摩西分海的所在區域澎湖湖西鄉景點，外加一個白沙鄉秘境，海景、美食、咖啡廳通通有，讓你沿著海線邊踩點邊環島！

#澎湖湖西景點

中屯風車(白沙鄉)

圖/IG@cutball17

澎湖風力發電廠其中的中屯第二苗圃目前已規劃為風車公園，共有八座巨大的白色風車，因為人潮相對較少，吹著海風散步在木棧道上，遼闊而寧靜的畫面美不勝收，更有許多MV、廣告都曾在這取景，白沙中屯風車不只是人氣拍攝景點，也是澎湖浪漫的地標之一。

地址｜澎湖縣白沙鄉中屯村

東石環保公園(東石村環保公園)

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早期澎湖的房子都是用咾咕石所砌成，後來荒廢倒塌後便拆除將其繼續利用，堆砌成現在的迷宮，就位在東石村環保公園裡，成為熱門的打卡景點，迷宮不大但附近還有草原和涼亭，適合來這裡放電，但別忘了做好防曬！

地址｜澎湖縣湖西鄉東石村

奎壁山摩西分海

圖/IG@jin_o_o

摩西分海是到澎湖玩最基本一定要去的景點，是典型的陸連島地形，只有在退潮時會出現一條美麗的海中道路通往對岸的小島赤嶼，潮間帶的生物相當多元，因此來這邊記得要先查潮汐時間，奇特的景觀成為澎湖知名景點。

地址｜澎湖縣湖西鄉奎壁山摩西分海

南寮古厝

圖/IG@yy.ariel___

圖/IG@54._.55

南寮古厝是一個用咕咾石打造的小村莊，保留了許多澎湖的原始樣貌，穿梭在老房中，彷彿回到過去，雖然人口嚴重外移，但近年來積極進行社區改造轉型，在保存傳統文化的前提之下，增添了許多塗鴉彩繪、裝置藝術小巧思，讓南寮古厝有了嶄新的風貌。

地址｜澎湖縣湖西鄉南寮78號

浮球秘境(南寮古厝裡)

圖/IG@sakichen57

圖/IG@1207_pikachu

而南寮古厝裡除了咕咾石矮房，其實還隱藏著一個浮球秘境，由藝術家在這裡創作，將回收的浮球重新上色，各式各樣大小不一的繽紛浮球懸掛、堆疊在一起，兼具環保與藝術，意外成為澎湖最新打卡景點。

地址｜澎湖縣湖西鄉南寮78號

菓葉灰窯

圖/IG@han_704

菓葉村最壯觀最受歡迎的地方就是灰窯遺跡的菓葉灰窯，過去是生產石灰的地方，在澎湖縣政府整修修復後，保留其特色及歷史價值，當時水泥油漆都還不普遍，石灰的建築成了當地的最愛，讓這個小秘境在網路上和IG上成為網美熱門打卡景點，吸引不少遊客到這裡來拍照留念。

地址｜澎湖縣湖西鄉菓葉村

龍門閉鎖陣地

圖/IG@berrylinlin

圖/IG@helloiam_miao

將軍事遺跡改建成新景點，龍門閉鎖陣地在歷史中佔有重要戰備地位，整建後於2021/1/1正式營運，外部為景觀設施園區，包含市集賣店及遊客服務中心，內部則為龍門坑道，坑道全長705公尺、寬約60~80公分、高約2公尺，設有砲堡及射擊口，目前採預約導覽模式，每人每次100元，是少數可以體驗澎湖特有軍事戰地文化內涵的地方。

地址｜澎湖縣湖西鄉正角西南側山坡內

隘門沙灘

圖/IG@liana82916

圖/IG@iam__bi__bi

月彎形的隘門沙灘由珊瑚與貝殼碎屑組成，是澎湖最長的沙灘，更是澎湖熱門的水上活動的地點，設有木棧道休憩區及自行車道，沙灘上的四方型裝置藝術雕刻著「隘門」與同音詞「愛門」的字樣，因此也成為情侶、夫妻來到澎湖必拍的打卡景點之一。

地址｜澎湖縣湖西鄉隘門村

#澎湖湖西美食

及林春咖啡館

圖/IG@smpss93181

圖/IG@tinaaa_1001

一邊是林投公園，一邊是沙灘，夾在中間的及林春咖啡館要先穿過樹林才會看到，是澎湖時下超夯的打卡咖啡廳。門口懸掛在大樹上的盪鞦韆是拍照絕佳位置，戶外座位區的木棧道上擺放了許多白色陽傘及桌椅，放眼望去就是金黃色沙灘及蔚藍海岸，充滿著海島國家渡假氛圍。

地址｜澎湖縣湖西鄉1-3號

營業時間｜10:00-19:00

白灣景觀餐廳

圖/IG@susupiggy

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圖/IG@zuzuchu10

白灣景觀餐廳位於澎湖林投金沙灘、純白貝殼教堂旁，店內裝潢充滿了海洋的元素，以西式餐點為主，半戶外的用餐區設計了許多吊椅，走出去就是一大片一望無際的海灘，沿著白色小徑往海邊走就可以看到熱門打卡景點雙心涼亭，愜意的可以待上一個下午。

地址｜澎湖縣湖西鄉13鄰26-9號

營業時間｜平日11:00-20:30、假日11:00-21:00

兩個番茄農場

圖/IG@sally_0102

圖/IG@sally_0102

來澎湖吃膩了海鮮？那就換吃重慶美食！兩個番茄農場位於澎湖青螺濕地旁，地點較隱密，老闆和老闆娘是道地的重慶人，主打重慶麻辣，滿滿的花椒又香又麻，辣而過癮，不吃辣的私心推薦用料實在的牛肉雙寶麵及純番茄熬製而成的番茄牛肉麵，拉麵口感Q彈，也有非牛肉的餐點可選擇。

地址｜澎湖縣湖西鄉24之3號

營業時間｜10:00-14:00、17:00-20:00

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