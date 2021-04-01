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美食景點一條通！高雄「鹽埕一日遊」行程　親子共遊好合適

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳旅遊／jason

高雄鹽埕區大家都不陌生，最出名就是駁二藝術特區了，不管是展覽或美食，吃喝玩樂這裏都有，要玩上一天都不是問題。藝術特區、音樂中心、歷史博物館都在這一區，充滿藝文氣息，搭上輕軌可以輕輕鬆鬆玩景點，同時也很適合帶小朋友來一起同樂喔！

高雄鹽埕區一日遊行程規劃

相信大家對於高雄的鹽埕區不陌生，如果對鹽埕區不熟，那『駁二藝術特區』總是有聽過了吧，但其實鹽埕區還有其他地方可以去，可以增加對高雄的認識喔！

以行政區來說，鹽埕區真的不大，而且是高雄市最小的行政區，甚至全區主要由高雄港建港時的港底泥沙填海造陸而成，但工商業卻很活絡，緊鄰著高雄港，現在又和輕軌連線，讓遊客可以更輕鬆抵達鹽埕區。今天就帶大家一起去鹽埕區最熱門的景點吧！

大港橋算是鹽埕區較新的景點之一，雖說是景點但他可以與蓬萊倉庫群做連結，只要跨過大港橋就可以輕易抵達，為了可以使船隻通行，所以設計橋面可旋轉，也是臺灣第一座可旋轉之的行人跨港大橋。

【大港橋】

開放時間：08:00~22:00

地址：高雄市鹽埕區駁二大義站

純白色的大港橋就助力在高雄港第三船渠，剛開幕啟動時造成高雄轟動，還記得橋面塞爆了人潮，現在不用跟人擠人了，可以好好欣賞這座橋了。

這座橋的曲線特別，還有設計旋轉樓梯，可以上第二層欣賞高雄港及最新地標音樂中心的景色。

說到高雄景點應該滿多人會想到駁二的。駁二廣大的倉庫群，匯集了吃喝玩樂，可以說帶小朋友來這，一天都玩不完。

【駁二藝術特區】

官網：https://pier2.org/

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

駁二特區有分好幾個倉庫群，每個倉庫群都有一些展演空間，也有文創商店等等，甚至下午茶都可以在這裡解決，而且輕軌和這裡串起來，簡直交通都很方便。

在蓬萊倉庫群，有哈瑪星的小火車鐵道，可以讓大小朋友直接繞倉庫群一周，小朋友整個很興奮。

百年鐵道園區

穿越了蓬萊倉庫群以後，就會看到百年鐵道園區，有好幾個廢棄的軌道，這可是假日許多高雄當地人散步溜小孩的地方喔！

在百年鐵道上有許多處大型裝置藝術，可以供人拍照，真的非常好拍照。

從百年鐵道步行約5分鐘，就可以抵達前陣子非常火紅的棧貳庫，裡面集合許多餐廳還有文創商品，也非常的好逛。

【棧貮庫】

官網：https://www.kw2.com.tw/

開放時間：

周日至周四 Sun. - Thu. 10:00-21:00

周五至周六 Fri. - Sat. 10:00-22:00​

國定假日及假日前夕 10:00-22:00

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

電話：07-531-8568

棧貳庫內集合了許多餐廳，就連網美餐廳WOO都在這裡進駐，其他還有小吃和豆花都很不錯，來這裡附近找不到餐廳的話，來這裡覓食也不錯！

二樓剛好遇上動物派對主題的展覽，充滿著動物玩偶，二樓空間會不定期以不同的風貌跟大家見面。

倉庫旁邊的戶外有個白色摩天輪和旋轉木馬，曾經也是造成轟動。不營運時，也是個不錯的拍照裝置，許多人也會坐在矮墩上，聊著天看著高雄港的美景，來南部腳步就是要放慢，享受生活。

從大橋港上看到音樂中心，就很好奇他的內部是長什麼樣子。可以搭乘輕軌到真愛碼頭站，走出站就抵達音樂中心了。

【高雄海洋流行音樂中心】

官網：https://kpmc.com.tw/

可搭乘捷運輕軌至真愛碼頭站

到了音樂中心才發現室內並不能進去，有點可惜。對面有一座座像座頭鯨的建築物：鯨魚堤岸。主要功能獨立的展演空間，這一區好有藝文氣息啊，什麼大型音樂活動都可以辦在這裡。

音樂中心蜂巢的特殊造型，非常的吸睛，而且兩棟形成高低的落差，就像是海浪高低起伏一樣，連結高雄海港的意象。

未來，如果音樂中心周邊設施都完整建好以後，這裡可應用範圍就更周全，吸引大家來此地拍照打卡。

我們坐上輕軌，坐回大義倉庫站，準備來找尋下午茶。大義倉庫群的咖啡店和下午茶店都滿有特色的。

【大義倉庫群】

開放時間：13:00~19:00(週一公休)

地址：高雄市鹽埕區大義街2-2號C8-1倉庫

電話：07-521-0014

在大義倉庫群，有幾個著名的裝置藝術，其中一個就是漫遊在天空的鯨魚喔，也是許多婚紗業者會來取景的地方喔！

每個倉庫群都有各自的特色，大義倉庫有花藝店也有文創商品店，另外當然也有咖啡店囉！在玻璃窗外，看到店內的甜點櫃內，擺滿了一整排的草莓蛋糕，立馬腦波弱的走進店內。

【Bonnie Sugar駁二店】

營業時間：10:00~18:00

地址：高雄市鹽埕區大義倉庫C7-4

電話：07-521-6341

看到這一排草莓甜點是不是很邪惡，餐廳內部的氛圍也很不錯。我們就悠閒地點了草莓蛋糕還有氣泡飲料，享受這陽光和愜意。

在愛河邊有個市立歷史博物館，來這麼多趟高雄都從來沒有注意過它。今天興起來逛一下好了，沒想到裡面是這麼好逛，常設展和展覽有這麼多元化，重點是免費入場喔！

【高雄市立歷史博物館】

官網：http://khm.org.tw/

開放時間：星期二至星期日09：00至17：00（星期一休館）

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

電話：(07)5312560

一進歷史博物館，雖然稱不上豪華的博物館，但你可以感受到陳老年份的樓梯和穿廊，整個很有味道，老實說也讓我有點大開眼界！

展區共分為三樓，全部都是免費參觀，有不同的主體展出。一開始的『大高雄歷史常設展』，利用精彩的彩色動畫，270度的視野，讓你經歷高雄從二次世界大戰～工業時代～至今現代商業的轉變，非常的好看！

利用五彩繽紛的色彩，展示出從1950年代的風華時代。1950年代的台灣適逢國共內戰後，中華民國政府與大批的軍民遷台之時，由於台灣海峽兩岸軍事對峙、局勢緊張，也是政治氛圍肅穆的白色恐怖時期，然而，也是在1950年台灣首次舉辦民選縣市首長，為台灣地方自治的開始。

二二八抗戰時期的展出，裡面有述說了228抗戰時候的歷史，非常細膩，讓後人知道當初228抗戰，台灣面臨的窘境，提醒後人現在身處於民主的時代，是多麽不容易，像這一類的展出，特別好看！

以上是簡單安排了高雄鹽埕區一日遊的行程。大家可以在過年期間，或者是放假的時候，當要來高雄玩的參考依據，當然行程內容可以稍微調整，成為自己的行程，玩起來會特別有回憶喔！推薦給大家！

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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