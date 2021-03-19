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天空步道超震撼！高雄崗山之眼壯麗懸日再現　3月底前「免費參觀」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@raymond_lan
▲圖片來源：IG@raymond_lan

高雄崗山之眼園區以天空廊道為主角，全長88公尺，並以音樂為設計概念，採用鋼構斜張橋之形式設計，登上天空步道即可以享受景致迷人視野遼闊的震撼感，一眼望去能將整個大高雄盡收眼底，也成為民眾欣賞日落及夜景的絕佳景點。

▲圖片來源：Flickr_昇典影像
▲圖片來源：Flickr_昇典影像

崗山之眼懸日深受攝影者的喜愛，近日傍晚夕陽西下的方位角約在268度，依太陽每天西下往北移的速度來看，最近半個月時間都有機會可以欣賞到懸日，只要天氣不要太差都有機會可以拍到這難得一見的特殊景緻。

▲圖片來源：IG@raymond_lan
▲圖片來源：IG@raymond_lan

另外去年高雄市政府觀光局從10月起推出秋冬旅遊優惠方案，針對壽山動物園、崗山之眼及旗津貝殼館等三大熱門景點實施免門票的優惠，目前方案延至三月底都免收門票，想要觀賞壯觀懸日的民眾可要把握這千載難逢的機會。

▲圖片來源：高雄旅遊網
▲圖片來源：高雄旅遊網


延伸閱讀>>高雄熱門3景點「免費參觀」！免門票優惠延續到3月底

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高雄／崗山之眼登高望遠，順遊阿公店水庫。

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