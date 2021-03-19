天空步道超震撼！高雄崗山之眼壯麗懸日再現　3月底前「免費參觀」

高雄燒肉吃到飽雖然有很多間！但是活泰國蝦、龍蝦吃到飽這間野饌可是龍頭阿！ 據我所知，目前還沒有吃到飽同時有這麼多種選項的！光是龍蝦、泰國蝦就已經夠狂，現在還推出小龍蝦吃到飽呢！ 這間是野饌日式燒肉吃到飽全新開幕的新店喔！就開在高雄鳳山區，這間在高雄新興區、高雄左營區都有分店，但是最新裝潢最漂亮用餐環境最舒服絕對就屬這間文衡店完勝啦！偷偷告訴甜點控，這裡的冰淇淋多達6.7種品牌！一定有你沒吃過的！ 想吃海鮮想吃肉，想要吃高級食材、高級的海鮮，還有舒服的環境來這裡就對了

2021-03-12 15:30