高雄超夯伴手禮！猜心泡芙、香蕉蛋糕、火星糖…10大必買推薦鹹食甜點全包辦

網友敲碗的高雄伴手禮來囉XD～每次去高雄都不知道該買什麼嗎？快跟著小編一起看下去哪些伴手禮是高雄的代表，下次去高雄可別再空手歸來或是買錯囉！

不二緻果（高雄不二家）

不二緻果（高雄不二家）。 圖／IG, fooo571oood

最具高雄代表性的不二緻果，擁有80年的歷史。身為芋頭控的網友們一定要來，這裡的芋頭蛋糕是最熱門的伴手禮，蛋糕口味有香草、可可兩種，內餡皆為濃郁香醇的芋泥及芋角（甚至都要比蛋糕厚了XD），美味程度令人無法擋！拿破崙派也是人氣商品唷～一起打包帶回家享受幸福的滋味～

小編提醒：商品的保存期限較短，儘速食用風味更佳唷！

【高雄中正本舖】

地址：高雄市新興區中正四路31號

營業時間：8:30-21:30

【高雄夢時代門市】

地址：高雄市前鎮區中華五路789號B1 (高雄夢時代)

營業時間：平日11:00-22:00（週五營業至22:30）；假日10:30-22:30（週日至22:00）

【左營高鐵門市】

地址：高雄市左營區高鐵路105號2F

營業時間：09:00-21:30

懿品乳酪菓子手造所

懿品乳酪菓子手造所。 圖／IG, lin000000000

喜歡蒜香麵包的朋友們看過來！懿品乳酪菓子手造所的八蒜包（全名為：八角香蒜乳酪餐包），烤得金黃的麵包鋪上滿滿的蒜片與蒜粒，再加上香濃的蒜香，真叫人垂涎欲滴呀！麵包為外酥內軟的口感，內餡有著大量的乳酪，蒜香與奶油巧妙地融合在一起，滑順好入口～怪不得八蒜包會這麼夯！

【美術本舖】

地址：高雄市鼓山區青海路163號

營業時間：平日12:00-21:00；假日10:00-21:00

【悅誠廣場】

地址：高雄市三民區427國道

營業時間：12:00-22:00

猜心泡芙

猜心泡芙。 圖／IG, mr.tainan

備受喜愛的猜心泡芙，一開門總是吸引大批人潮前往，僅有兩小時的營業時間賣完就收，太慢的話會撲空唷！沒有明顯的招牌，若見到「一家美髮店＋一家甜點店」，恭喜你抵達了！每天現烤出爐，為了保持泡芙的酥脆口感，內餡皆為現點現擠。拳頭般大小的泡芙，酥～酥～脆～脆～越吃越涮嘴。每天供應「金糖原味」（加了豆漿和卡士達醬，不會過度甜膩的獨特美味），其他口味每日都不同，讓前來品嚐的每位客人都能有驚喜感～

小編偷偷說：冷藏之後吃則有鬆軟綿密的口感唷！

地址：高雄市苓雅區泰順街60號

營業時間：15:00-17:00（賣完就收）

阿綿手工麻糬

阿綿手工麻糬。 圖／IG, ecinaj_hihs

內行人才知道的伴手禮！隱身在巷弄裡的阿綿手工麻糬，餡料多到會爆，外皮綿軟Ｑ彈，每顆分開包裝更好食用！不定時推出季節性口味的隱藏版麻糬。除了麻糬，阿綿的水果大福也是別具特色，嚴選台灣在地的新鮮水果，配上自製的卡士達、芋泥等內餡，整體嚐起來更是美味順口！有沒有人和小編一樣大愛草莓大福的呢？這裡的草莓大福絕對值得你品嚐，若是草莓季過了也別灰心，不同季節推出的限定口味，都非常推薦你一試唷～

小編提醒：若麻糬吃不完的話可以冷凍起來，而大福只能放冷藏唷！

地址：高雄市鹽埕區新樂街198-27號

營業時間：11:00-21:00

火星糖

火星糖。 圖／IG, emichung73123

火星糖不是牛軋糖！最近火紅的人氣商品－火星糖，從名稱到包裝都可愛有童趣，高雄特色圖案的精緻禮盒拿來送禮很剛好！焦糖及牛奶融合在一起，選用海藻糖取代砂糖製作熱量更低，並添加營養的夏威夷豆及杏仁果，焦香脆感的層次口感，Q彈有嚼勁不過份硬，口味甜而不膩，是樣老少咸宜的伴手禮！如果鍾愛堅果的你，也別忘了試試他豐富營養的堅果塔唷！

【球場店】

地址：高雄市鳥松區球場路63號

營業時間：10:30-19:00

【中央公園店】

地址：高雄市新興區中山一路14-1號

營業時間：平日14:00-22:00；假日13:00-22:00

志明花生糖

志明花生糖。 圖／志明花生糖粉絲團

志明花生糖是間擁有50年歷史的知名老店，入選台灣百大伴手禮。打破大眾對花生糖的既定印象，有別於傳統多了更多口味，除了花生糖、芝麻糖，還有夏威夷果糖、紫米酥糖、杏仁糖和腰果糖！堅持純手工製作的花生糖，好咬不黏牙、不會有耗油味，個個獨立包裝好食用且不沾手、方便隨身攜帶，也省去擔心開蓋後有受潮、保存不當的問題！如果有選擇障礙的網友們，那就帶「六福繽紛桶」吧，6種味道一次滿足XD

地址：高雄市鳳山區五甲三路163號

營業時間：9:00-21:00

蘇老爺花生麥芽糖

蘇老爺花生麥芽糖。 圖／IG, tina5168ya

已有40多年的蘇老爺花生麥芽糖，每天純手工製作懷舊古早味，絕對是高雄必買的伴手禮！將麥芽糖圈成一盒又一盒的白色圓圈圈，再搭配甜度剛好的花生粉，口感豐富有層次，是好吃不黏牙的甜蜜好滋味。口味除了有招牌原味花生，還有芝麻、玫瑰和桂花烏龍。包裝不斷推出新款，每款都有精美圖案適合送禮與收藏。店鋪內除了麥芽糖外，還有超過30種的其他項伴手禮，亦有堅果類可以挑選唷！

小編提醒：冬天正常供應，夏天則每日限定須事先預定！

地址：高雄市仁武區澄觀路1623號

營業時間：9:30-18:30

沙普羅糕點小舖

沙普羅糕點小舖。 圖／IG, kelsey70521

隱身在市場巷弄裡的沙普羅糕點小舖，販售著超厲害的甜點！每種都是用料超實在、不只有可口外觀，內裡也是超優質好味道，重點是價格非常親民，整體cp值高到爆表！像是季節限定的草莓繽紛盒，層層堆疊的新鮮草莓與牛奶餡，嚐起來輕盈爽口，一個人就默默地把整盒吃完卻不覺得膩，反倒是意猶未盡XD店內還有其他各式各樣的甜點，身為甜點控的你走過路過別錯過！快去現場挑自己最喜歡的口味吧！

地址：高雄市鹽埕區新樂街198之18號

營業時間：12:00-19:00（週日不定休）

旗山吉美香蕉蛋糕

旗山吉美香蕉蛋糕。 圖／IG, peichun.peng

旗山有著「香蕉王國」之稱，而旗山吉美香蕉蛋糕選用在地香蕉，製作出的香蕉蛋糕不只擄獲本地人的胃，連外國人都為此而來！色香味俱全的香蕉蛋糕，濃郁的香味撲鼻而來，內餡是香蕉果泥、香蕉卡士達製成的奶油慕斯，嚐起來像是蜂蜜蛋糕般綿密帶點濕潤入口柔順。除了6吋或切成片狀的戚風蛋糕，適合與親朋好友共享；也有以香蕉外型設計成小巧精緻的蛋糕，不僅適合單人享用，可愛討喜的模樣拿來送禮也很適合！

地址：高雄市旗山區中山路62號

營業時間：8:00-21:00；週日9:00-22:00

黑竹牌食品

黑竹牌食品。 圖／IG, aibulei

想到伴手禮就不得不提到肉乾，一直以來是國人常見送禮選項之一！黑竹牌肉乾擁有40年左右的歷史，身受在地人喜愛。一進到這小小的店舖裡，就能感受到他的年代感，麻雀雖小五臟俱全，裏頭陳列各式各樣的肉製品，應有盡有實現你的願望！而這間的厚片豬肉乾大受歡迎，油亮的外表看了就讓人躍躍欲試，扎實的厚度咬起來卻柔軟有彈性，再加上潤澤的肉汁，越吃越上癮！拿來送禮再適合不過啦～

地址：高雄市左營區埤子頭路112號

營業時間：平日8:00-19:00；假日8:00-18:00

光是看著以上這些伴手禮，口水都要流下來了～下回去高雄玩時，除了逛景點、吃美食，也別忘了帶伴手禮回來唷！這幾項伴手禮不管送禮、自己吃都超適合的啦～小編通通都想要XD

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