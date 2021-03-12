波士頓大龍蝦吃到飽就是狂！高雄CP值最高「野饌日式燒肉」 泰國蝦吃到飽只是基本盤

高雄燒肉吃到飽雖然有很多間，但是活泰國蝦、龍蝦吃到飽這間野饌可是龍頭阿。據我所知，目前還沒有吃到飽同時有這麼多種選項的，光是龍蝦、泰國蝦就已經夠狂，現在還推出小龍蝦吃到飽呢！

這間是野饌日式燒肉吃到飽全新開幕的新店喔！就開在高雄鳳山區，這間在高雄新興區、高雄左營區都有分店，但是最新裝潢最漂亮用餐環境最舒服絕對就屬這間文衡店完勝啦！偷偷告訴甜點控，這裡的冰淇淋多達6.7種品牌一定有你沒吃過的，想吃海鮮想吃肉，想要吃高級食材、高級的海鮮，還有舒服的環境來這裡就對了

野饌鳳山店 圖/姐妹淘部落客

野饌外觀

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全新開幕的野饌就在鳳山文衡路上！寫著大大的野饌燒肉很醒目，走過路過都會被吸引呢哈哈(≧▽≦)

野饌環境

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每桌都有專屬的平板可以點餐，也可以直接從平板按服務鈴喔！這點我非常喜歡~~~需要服務就不用找店員，只要按下服務鈴就可以了呢

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飲料選擇非常多種耶~~~~還有果醋機跟冰鎮耶！！身為飲料控的我，看到這麼多選擇完全就是心花怒放R~~~

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江江！這一整排的冰淇淋櫃是不是非常亮眼阿，這裡的冰淇淋可是多達6.7種品牌可以選擇唷，而且有好多種都是沒有看過的品牌耶~~~~還沒開吃就已經對甜點非常有興趣了XD

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啤酒除了台啤之外，這裡還多了Ashlil的新選擇！吃蝦就是要配啤酒才對味呀(⺣◡⺣)♡

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當然重頭戲還是這一大缸的活泰國蝦~~~~~~每一隻都活跳跳的！絕對是最新鮮的泰國蝦(๑♡⌓♡๑)

吃到飽$700推薦菜色

澳洲牛舌

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我最愛的牛舌~~~(´꒳`)他們家的牛舌都是厚切的。給的很有誠意阿！口感扎實又脆口，讓人很難停下來呢><

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牛小排也是新推出的菜色喔！這道愛吃牛的朋友一定要點，他真的好好吃！牛肉香氣夠，肉質嫩又多汁，隨意的烤個七分熟就非常好吃了唷(´･ω･`)

酸菜白肉鍋

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平常如果喜歡酸菜白肉鍋這裡也有！他們的酸菜白肉鍋不會太酸，口味是比較清淡的，喝起來清爽也比較沒有負擔的感覺(´꒳`)

活泰國蝦

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擺好擺滿的泰國蝦蝦們，看起來也太療癒了吧~~~~~

小龍蝦

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雖然說是海鮮控的我，還真的沒吃過小龍蝦耶XD

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原本以為小龍蝦應該幾乎沒有肉，原來撥他是有技巧的阿！小龍蝦肉質很Q，是麻辣口味的，平常不吃辣的我覺得是中辣的程度

小秘訣：撥開頭下的第一節，就可以直接拉尾巴把殼全部拉出來唷！這個方法還蠻方便快速的

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極品正松阪豬

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平常來燒烤吃到飽只吃牛的我，來這裡一定會點上一份松阪豬！他們的松阪豬真低好吃(´﹃｀)口感超脆的~~~~而且肉質非常香

澳洲M9和牛

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澳洲M9和牛也是吃到飽！澳洲和牛的油脂就不會像日本和牛油脂這麼豐富，但是口感也是不輸日本和牛的唷！雙面稍微燒烤過後就可以吃了，口感鮮嫩有嚼勁

極上美國牛胸腹肉

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除了澳洲M9和牛之外，這個美國牛胸腹肉我也超級推薦的！油脂豐富肉質非常軟嫩，每一口都非常Juicy呢(´･ω･`)

帝王蟹

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以前帝王蟹假日才會有，現在每天都有供應喔！每桌都會附上剝殼的工具，輕輕鬆鬆就能撥好整隻完整的帝王蟹腳了(´꒳`)

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波士頓龍蝦

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最受眾人矚目的就是這個波士頓大龍蝦啦！龍蝦隨你吃到飽，請相信自己的眼睛，外面很多一隻龍蝦就要賣一千多到兩千塊，這裡付差不多的價格直接讓你吃到飽，而且還有泰國蝦、和牛超多種高級食材吃到飽！

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烤龍蝦當然就要給他烤好烤滿，上層還鋪了罪惡的起司(´﹃｀)輕輕的拉就可以拉起整隻龍蝦！龍蝦都已經處理過，也切對半，完全不用花時間在剝殼上，非常貼心！省時省力又可以好好吃到好吃的龍蝦，來這裡不點龍蝦吃到飽真的對不起自己啊ಠ_ಠ

冰淇淋

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除了平常就可以看到的酷聖石冰淇淋，看看旁邊是不是都沒有看過！還有俄羅斯的冰淇淋，連雀巢都有耶！選擇真的太多了~~~要怎麼吃得完呀><

哈根達斯、莫凡比、明果冰淇淋通通都有，光是冰淇淋就讓我著迷，高雄天氣這麼熱，最適合吃冰了，吃飽來碗冰再適合不過了(´꒳`)

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今日最喜歡的冰淇淋就獻給這個紐西蘭的冰品了！號稱最牛的牛奶冰淇淋，真的非常非常濃郁！大大推薦，每一種口味都太好吃了(๑♡⌓♡๑)

野饌日式燒肉-後記

這間全新開幕的野饌燒肉吃到飽，不但空間乾淨舒適，連飲料跟啤酒的選擇都更多種了呢！不管是肉控還是海鮮控，來這裡絕對很超值~~~~海鮮光是活泰國蝦、小龍蝦還有泰國蝦就讓你吃不完了！高雄數一數二的海鮮吃到飽絕對是這間最超值！高雄也有另一間龍蝦吃到飽，不過他們的龍蝦吃到飽要自己剝殼，這裡的龍蝦已經通通幫你處理好了！只要負責烤負責吃，完全不用浪費時間在剝殼上阿~~~~真的是很貼心的一個服務(≧▽≦)

野饌日式燒肉-鳳山區燒烤吃到飽推薦

營業：11:30-14:30，17:30-23:00

電話：07-7779567

地址：高雄市鳳山區文衡路592號

餐價：$700/1299/1399/人(均+10%服務費)【無刷卡】

兒童：100cm↓/$免費、100-130cm/半價

壽星：當月贈和牛牛舌(優惠可併用)

限制：用餐時間限2小時

推薦：活泰國蝦、波士頓龍蝦、澳洲M9和牛

服務：友善寵物(大型犬可)