水上涼亭、澎湖水族館太驚艷！澎湖租車懶人包、注意事項、景點推薦

澎湖是許多人夏日度假最愛去的離島之一，炎炎豔陽下最適合去海邊，來些水上活動清涼消暑一下，或是在貝殼沙質構成的細軟沙灘上曬日光浴，還有眾所矚目為期兩個月的澎湖水上花火節，欣賞絢爛煙火點綴夏夜的天空。小編本篇要來介紹租車玩澎湖的方法以及必去的景點，讓你輕鬆玩澎湖！

澎湖怎麼去？

想前往澎湖有兩種方式：搭乘飛機或是搭乘船。全台有五個航點可飛往馬公機場，航程最久大約50分鐘；若住在中南部的朋友們，也可以選擇搭船前往，雖然搭乘時間從75分鐘至數小時不等，相較飛機航行時間長，但價格也相對便宜些。

搭乘飛機

搭乘船

澎湖當地交通

玩澎湖最經典的方式－騎著歐兜賣到處逛，不只價格親民，沿途若是有想停下來的景點也比較方便，是最道地的玩法！小編個人偏愛夏天騎車時感受陽光與微風的爽感，但一定要記得防曬！如果怕曬怕熱的人較適合租車，許多景點都有附設免費停車場，不用擔心。

租機車

平均價格：125CC 300元起／天；Gogoro 699元起

租汽車

平均價格：1500元起／天

包車

沒有駕照怎麼辦？沒關係，澎湖也有許多包車服務，讓你輕輕鬆鬆走訪各大景點，有熟門熟路的專業司機帶你走跳澎湖，不用風吹日曬、不用擔心迷路，說不定司機大哥還會分享一些只有在地人才知道的祕密景點、或是私房美食唷！

租車前小知識

租車條件

在台灣租用汽車年齡須滿20歲且必須攜帶：

身分證

汽車駕照（外籍人士請攜帶護照及國際駕照）

保險

為了保障行車上的安全，小編提醒大家，車體險、竊盜險、第三責任險、駕駛乘客險、強制險等相關保險，都要在租車前確認是否有投保，才能玩得開心且放心

車輛配備

租車前可以先確認是否有需要加購GPS、嬰兒座椅等額外配備，可以避免額外的費用。

合約內容

合約絕對是每個人最容易忽略但卻是最重要的部分，拿到合約時請一定要確實詳閱一遍，並且好好保管，才能避免爭議的發生

加油規定

相關的加油規定，像是需不需要滿去滿回？汽油是要加95還是98？等細節都要在租車上路前先跟租車公司確認。

車體確認

而出發前最重要的步驟，就是要詳細的檢查車體是否在出發前有所損傷，如果有的話請事先告知租車公司，以免還車時被收取了維修費，那可真的會欲哭無淚呢。

小編小提醒：

1.大家也可以在租車後，幫車體拍照，如果到時候有爭議還有照片為證。

2.租車超時歸還不僅需要另外加價，有些店家可能還會酌收一筆額外費用哦。

澎湖租汽車怎麼選

澎湖其實不小，有些景點的路程開車至少數十分鐘，到達景點之後不一定有遮蔭處，如果家中有小孩或是長輩，可能不適合長期待在艷陽下。因此租車是個好方法，不但有冷氣吹，乘坐起來也更為舒適。基本上大部分景點開車都能抵達，也有部分景點有設停車場，依然能玩得盡興！

租車常見車型&價格

租車小撇步

1. 往價格最貴的挑不一定就是好，選擇適合自己的就夠了

2. 通常平日租車價格會比假日便宜（依店家）

3. 承租天數或時數越多比較划算

4. 租車前先規劃好行程、查好路線可以省下大把時間

澎湖路線安排

馬公市

篤行十村→四眼井＆天后宮＆中央老街→澎湖第三漁市場→山水沙灘→嵵裡沙灘→風櫃洞→蛇頭山

湖西鄉

隘門沙灘→林投公園沙灘→南寮社區牛屎窟→北寮奎壁山（摩西分紅海）→青螺沙嘴濕地公園

白沙鄉

澎湖水族館→後寮天堂路→吉貝沙尾→目斗嶼燈塔→通樑古榕→跨海大橋

西嶼鄉

小門嶼／鯨魚洞→池西岩瀑（九孔瀑布）＆池西漁港→二崁聚落→三石壁→池東大菓葉→牛心山→外垵漁港→漁翁島燈塔

七美鄉

雙心石滬→小台灣→大獅風景區→望夫石→七美人塚

望安鄉

天台山→花宅聚落→綠蠵龜保育中心→網垵口沙灘

澎湖推薦景點

小池角雙曲橋

小池角雙曲橋。 圖／IG, youtingren

位在池西岩瀑（九孔瀑布）的小池角雙曲橋，是個超夢幻景點！蔚藍的天空與湛藍的清澈海水，純白色的橋墩在海岸線上筆直地延伸，並在兩側尾端各有一座涼亭。在不同水位時拍出來的景致各不同，漲潮時如同海上小屋，退潮時則能見到潮間帶，是澎湖必去打卡景點之一！

小編偷偷說：這裡離單心石滬不遠，可以一起排入行程唷！

風櫃聽濤

風櫃聽濤。 圖／IG, molly888666

位在知名景點－風櫃洞的附近，亦是熱門打卡景點之一！小編個人覺得這裡美到彷彿是在電影裡才會看到的情景，在純白色的涼亭裡看著藍天白雲，聽著海浪聲，不時還有海鷗振翅飛翔從身旁經過，如果在這時按下快門，這張照片絕對超完美！

澎湖水族館

澎湖水族館。 圖／IG, wenhsi1995

占地2.5公頃的澎湖水族館帶你走進海底世界！一進到館內，被眼前大廳的華麗景致所吸引，藍色海洋的色調與懸浮的海豚雕像，裡頭的海底水底隧道更是吸睛，抬頭仰望美麗的海底世界；而精彩的潛水餵食秀更是值得欣賞，活潑地與觀眾及海洋生物互動，館內還有觸摸池供民眾更加了解海洋生態，是個寓教於樂的好地方！

南寮古厝

南寮古厝。 圖／IG, chloe_c_yang

不只是海邊景點，澎湖的在地建築也很值得我們參訪。若是想深入了解澎湖的歷史文化與風情，除了去篤行十村了解澎湖的眷村文化，南寮古厝也是必去之一！古色古香的傳統文化與歷史遺跡，還有著五彩繽紛的浮球景致，以及用紅色浮球做成的燈籠造景。除了更加認識澎湖，還能蒐集許多美照！

澎湖花火節

澎湖花火節。 圖／IG, carlositive

澎湖花火節為每年澎湖夏季最盛大的活動，今年除了延續去年的無人機燈光秀，還邀請了表演團體現場演出。光彩奪目的煙火與美麗的海灣景致結合，無與倫比的浪漫！施放區距離觀賞區甚至只相距300公尺，享受震撼的臨場感。此次的節慶將舉辦於4/22－6/28，主場位置為「馬公市觀音亭休閒園區」，於期間內的每週一、週四施放煙火，並在七美（5/8）、望安（5/22）、吉貝（6/5）加開離島場，共計23場，讓每位旅人都能有機會欣賞到如此璀璨的夏夜盛典！

活動時間：2021/4/22-2021/6/28每週一、週四

（週六離島加場：七美島5/8、望安島5/22、吉貝島6/5）

地點：澎湖縣馬公市介壽路7號（馬公市觀音亭休閒園區）

澎湖租車FAQ

取車前要注意什麼？

車子加油種類、車子損傷要先拍照&錄影存證、加購保險、攜帶駕照

澎湖租汽車常見車型

Toyota：New VIOS、YARIS、SIENTA、ALTIS

Nissan：TIIDA、KICKS

租車價格預算多少？

租機車平均3百5/1天，租汽車平均1千3/1天

澎湖租車推薦車行？

長億租車、菊島旅遊、六合租車

雖然國際疫情仍然嚴峻不適合出國，但很慶幸台灣還有這麼漂亮的島可以度假！今年夏天就出發去澎湖！享受陽光、沙灘、比基尼，玩遍刺激的水上設施、大啖新鮮的海鮮美食、與另一伴一同欣賞最浪漫的夏夜。小編夏天最喜歡泡在海邊曬成黑辣辣的人XD

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