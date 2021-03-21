免人擠人精選！11處「澎湖水上活動Ｘ澎湖秘境景點」偷偷告訴你

到澎湖除了去跨海大橋、看花火節、吃仙人掌冰還有什麼新玩法？無論你是不想人擠人，還是已經去過澎湖好幾次想玩出新花樣的朋友，快收藏小編推薦的澎湖秘境景點，讓我們開啟度假模式去看海吧！

澎湖秘境景點推薦＃1

忘憂島

▲澎湖秘境景點推薦-忘憂島。 （圖／rina0318.mermaid, Instagram）

從馬公港搭船到海中央的忘憂島，這個島上沒有訊號、沒有擁擠的人潮，在這個無人島上一邊看著夕陽西下，一邊烤著BBQ等待夜晚的來臨。

在滿天星斗的庇護下上板出航，在SUP板上讓鹹鹹海風輕拍臉頰，享受不被打擾的假日和與自己的深度對話，玩累了、夜深了就在帳篷裡聽大海唱個入眠，在這個澎湖秘境景點好好的修復自己的身心。

澎湖秘境景點推薦＃2

員貝嶼

▲澎湖秘境景點推薦-員貝嶼。 （圖／ok311117, Instagram）

員貝嶼是火山爆發後所形成的熔岩島嶼，島嶼以丘陵地形居多，大部分由玄武岩所組成，歷經長期的海水與風蝕形成今日特殊的地質樣貌。

員貝嶼因形狀像是一片「螺貝」而得名，此地開發較晚現今仍保存了濃濃的離島風情，這裡的美麗獲得「小荷蘭村」和「天使遺落人間的裙子」的美名。

澎湖秘境景點推薦＃3

藍洞

▲澎湖秘境景點推薦-藍洞。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

不只義大利和日本有藍洞奇景，這個景致在台灣也看得到。澎湖本島南方有一座島嶼因長期侵蝕，在玄武岩的底部出現了一個半開放的孔洞，清澈的海水在陽光的照射下散出翠藍色的美景。然而這份美好卻讓人難以親近，附近海底暗潮洶湧不適合潛水浮潛，但我們能搭著快艇一探它的美。

澎湖秘境景點推薦＃4

風櫃洞

▲澎湖秘境景點推薦-風櫃洞。 （圖／1544_cassie, Instagram）

「聽～海哭的聲音

嘆息著誰又被傷了心 卻還不清醒

一定不是我 至少我很冷靜

可是淚水 就連淚水也都不相信」

站在風櫃洞口心裡自然就會哼起張惠妹的這首歌，風櫃洞著個地方真的可以聽海哭的很！大！聲！風櫃洞是一個因海蝕作用而形成的海蝕洞，海水流進、流出時產生的回音聲響讓人驚心動魄，水柱噴潮更是令人難忘讚嘆。

澎湖秘境景點推薦＃5

東海鳥嶼

▲澎湖秘境景點推薦-東海鳥嶼。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

有多久沒有玩得像一個孩子，玩到精疲力盡然後倒頭就睡？

在澎湖玩衝海滑水道、海上盪鞦韆和SUP立槳，好好享受沁涼的海水給你的刺激趣味。在遊艇上除了欣賞玄武岩和海洋風光，還可以看海鷗遷徙體驗餵海鷗，一路在海上嗨玩到鳥嶼去看簡樸小漁村的美麗和居民們以海為田的生活方式吧！

澎湖秘境景點推薦＃6

後寮天堂路

▲澎湖秘境景點推薦-後寮天堂路。 （圖／sienna_0409, Instagram）

走過一片沙灘和蜿蜒的小徑就能看到這條天堂路，這條在海中出現的有點突兀的堤防路，其實是一座廢棄的碼頭，廢棄多年後成了澎湖秘境景點之一。在天堂路上一路走向大海、張開你的雙臂想像自己是隻飛翔的海鷗，閉上眼睛感受微風吹拂、海水鹹涼、陽光熾熱。

澎湖秘境景點推薦＃7

海底郵筒

▲澎湖秘境景點推薦-海底郵筒。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

秘境不只路上有海底也能探秘境，潛到海底把親手寫的明信片投入郵筒裡，把思念和的回憶放入幽藍大海，在回到台灣本島後的不知道哪一天，讓綠衣天使把信投入你的信箱，再一次回憶澎湖秘境景點裡魚兒悠遊、珊瑚繽紛的景緻。

澎湖秘境景點推薦＃8

竹灣大義宮

▲澎湖秘境景點推薦-竹灣大義宮。 （圖／chloe_c_yang, Instagram）

大義宮是個由珊瑚和咕咾石打造的夢幻地底王國，也是全台唯一合法飼養綠蠵龜的景點。除了海龜大義宮還有各式貝殼標本，走在這個澎湖秘境景點裡就像漫步在大海裡面一樣，如此目不暇給、富麗堂皇的景致等你親眼來見證。

澎湖秘境景點推薦＃9

波浪海堤

▲澎湖秘境景點推薦-波浪海堤。 （圖／ms.huan411, Instagram）

澎湖海生館對面的海堤有著浪紋的形狀，一凹一凸的可愛景致搭配藍天白雲和碧綠大海俏皮又可愛，玩累了想吹吹冷氣，也可以到海生館裡走走逛逛。想拍到圖片上的這種美景記得查好漲潮時間在來，退潮時就是光禿禿一片拍起來就沒那麼好看囉～

澎湖秘境景點推薦＃10

蛇頭山

▲澎湖秘境景點推薦-蛇頭山。 （圖／iloveu1314forever, Instagram）

澎湖的景點何其多？玩個五天四夜也玩不完。比起刺激的水上活動、浪漫的雙心石滬，會來蛇頭山的遊客真的很少，讓你能好好放空享受自在放鬆的時光。

蛇頭山雖說有個山字但海拔僅僅20公尺，其與馬公市隔海相望，站在馬公市那端遠望這座島，這裡就像隻匍匐在海上的大蛇。

站在蛇頭山的海邊看那橙黃色的夕陽緩緩墜向大海，入夜後靜謐的氣氛和滿天星空的美麗更是吸引人。

澎湖秘境景點推薦＃11

池西岩瀑

▲澎湖秘境景點推薦-池西岩瀑。 （圖／milk742828, Instagram）

池西岩瀑又有九孔岩瀑之稱，這個廢棄的九孔養殖廠因棋盤狀的網格，形成一種特殊的景致吸引旅人們來此拍照。

小編建議想來探秘境的你，於滿潮後兩個小時來拍照，此時的水位可以讓人沿著石墩走進去拍照，如果是在滿潮時來訪不僅走不下去，水面的反射也會讓棋盤狀的網格拍不請楚呦～

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