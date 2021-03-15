2021澎湖花火節要來了！包船賞煙火ｘ夜間SUP　體驗海景花火第一排

2021澎湖國際海上花火節將在4/22日開跑，LINE為了慶祝10周年與澎湖花火節合作，結合無人機表演和 LINE FRIENDS 明星，莎莉、熊大、兔兔、BOSS部長將換上夏日祭典服裝，並施放結合當地特色的主題煙火！趣吧在花火節期間特別推出豪華包船、夜划SUP立槳，來澎湖享受海景花火第一排和微醺的香檳之夜吧~

2021澎湖國際花火節資訊

▲2021澎湖國際海上花火節資訊。（圖／澎湖國際海上花火節粉絲專頁）

＊時間：4/22~6/28，每周一、四

＊地點：馬公市觀音亭

＊離島場次：5/8七美、5/22望安、6/5吉貝

22021澎湖國際花火節簡介

澎湖花火節就快開跑了，為期兩個多月的期間共有23場煙火秀，結合澎湖在地特色和可愛的LINE FRIENDS 明星，為大家留下浪漫又難忘的回憶，喜歡熊大、莎莉、兔兔的你，特別注意以下主題限定煙火施放日期，預計為4/22（開幕日）、4/26、5/10、5/20、6/10、6/14（端午節）、6/21日（LINE 品牌日）、6/28。

2021花火節限定玩法推薦

2021澎湖花火節限定玩法＃1

澎湖花火節包船喝香檳賞煙火

▲2021澎湖國際海上花火節限定玩法-澎湖花火節包船。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

不能出國不要緊搭個飛機到澎湖，包船賞花火享受一下微奢華的夜晚吧！乘坐草皮野餐風快艇，躺在懶人沙發上開香檳和三五好友小酌享樂，海風拂面、花火絢爛用這些美好來製造浪漫，度過最特別的澎湖花火節假期。

▲2021澎湖國際海上花火節限定玩法-花火節包船。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021澎湖花火節限定玩法＃2

澎湖花火節小資搭船賞煙火

▲2021澎湖花火節限定玩法-澎湖花火節搭船賞煙火。 （圖／海安遊艇有限公司粉絲專頁）

想無死角欣賞煙火那就搭上期間限定的快艇，一個人也能報名的Chill小資方案，只要350就能享受璀璨煙火Show。來澎湖除了白天的打卡玩水，晚上想來點不一樣的體驗嗎？我們上船囉~

2021澎湖花火節限定玩法＃3

澎湖花火節夜划SUP立槳

▲2021澎湖花火節限定玩法-澎湖花火節夜划SUP。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

你有玩過SUP立槳嗎？SUP立槳是結合板與槳的水上活動，該水上活動源自於夏威夷，引進台灣有幾年的時間，在2020年時掀起一波玩SUP的熱潮。無論是還沒玩過SUP的你，還是想試試夜划SUP的你，跟著教練一起體驗這個好上手的水上活動，為花火節留下刺激趣味的回憶吧！

▲2021澎湖花火節限定玩法-夜划SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021澎湖花火節限定玩法＃4

澎湖花火節郵輪餐宴

▲2021澎湖國際海上花火節限定玩法-搭船海上看煙火。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

今年入夏搭上豪華郵輪或帆船欣賞美麗的煙花大會，吃著船長準備的新鮮海鮮餐宴、拍下煙火的璀璨，五顏六色煙火點亮了黛黑的天色好不愜意。

▲2021澎湖國際海上花火節限定玩法-搭船海上看煙火。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

你有多久沒有好好度假了呢？忙碌生活卻忘了享受生活是現代人的日常寫照，然每一個夏天就像在一次的青春，用花火節期間限定的活動好好馳放自己恣意享樂吧！

2021澎湖花火節順遊推薦

▲澎湖花火節順遊推薦-忘憂島。 （圖／rina0318.mermaid, Instagram）

澎湖除了拍拍跨海大橋、吃仙人掌冰、看花火節這些必做的事，你還可以來場跳島之旅，像是在無人島露營、潛水到海底寄信、親自餵海鷗、玩海上盪鞦韆等...有趣的活動。點點下方最夯體驗和秘境行程，來規劃難忘的澎湖花火節之旅吧！

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