2021屏東最新景點！「屏東縣民公園」廢棄糖廠成打卡熱點，金字塔、地坑遺跡、鄰水步道必拍

著實讓人驚艷，沒想到廢棄27年的糖廠舊址，搖身一變成為眾多網美拍照取景的景點，結合在地地景、人文、歷史及娛樂，規劃出腹地超大的公園，還有罕見的地坑遺跡，真的太美太值得來一趟了，終於可以推薦大家屏東市的好景點。

屏東縣民公園

因為過年回到屏東老家住上幾天，才有時間來看看屏東的變化，沒想到糖廠舊址的縣民公園，規劃的這麼好。不管讓愛玩的小朋友有個放電的地方，愛拍照的年輕人也有許多地方可以拍出網美照，親自走一趟真的著實讓我驚艷。

縣民公園就位在台糖量販的更深處裡面，以前只會到糖廠這裡吃冰和買東西，沒想到裡面深藏著這麼好玩的地方。一進公園就聽到許多小朋友嬉鬧玩樂的聲音，有許多互動的裝置藝術和遊樂設施，就夠小朋友玩到不行了。

趁著黃昏前來散步，天氣涼爽宜人，真的很適合來這裡散步。第一次來到這邊的我們，邊走邊發現到驚豔的地方，在草皮上的兩座金字塔，夜間點上燈光，變成全場最耀眼的藝術。

沿著殺蛇溪旁的步道散步，看到遠方的鄰水步道，讓我眼睛一亮！挖靠!!屏東什麼時候有這麼漂亮的地方，搭配即將落日的天空，真的太美了～

殺蛇溪畔也佈置了七彩燈光，在燈光照射下，殺蛇溪變的不再是一條單純溪流，變成景觀水道了。

清水模的高台階梯，也是很適合可以拍一堆網美照片。

沒想到更驚人的在後頭，穿過高台後，發現後面居然有遺跡啊！站在高台上可以把遺跡全貌收盡眼底。

地坑遺址非常特別，是屏東縣政府在整治過程中意外發現的遺址，這裡可以拍出一些廢墟的美感。

中間圓形鐵盤使用立體雕塑出早年糖廠、工業時期的風華。

現場遺留的舊鐵管，搖身一變，變成許多朋友拍照上傳的地標之一。

因為當天夜色都暗了，卻很可惜的沒發現『在水一方』的造景，超可惜！只能留給下一次了，不過這樣已經足夠令我驚艷。沒想到屏東有發展出足夠可以讓人待上好幾個小時的地方，而且結合娛樂和歷史，真的很不錯。未來，有人請我推薦屏東景點的話，我就會說：黃昏的時候去縣民公園走走吧～推薦給大家。

屏東縣民公園

地址：殺蛇溪畔（東起縱貫鐵路，西至復興路，南臨和生路，北接台糖街）

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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